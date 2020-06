Discernir entre gripe y Covid, el reto para el próximo otoño antes de que llegue la vacuna

El domingo que viene se levantará el estado de alarma y empezará un verano en el que las medidas de prevención se pondrán a prueba para intentar evitar un rebrote del coronavirus que, desafortunadamente, se ve inevitable más adelante, coincidiendo con la época de la gripe. Todo esto ocurrirá antes de que haya una vacuna y para intentar ganar tiempo a la epidemia hasta entonces, empieza a aparecer una solución intermedia, que haya una prueba diagnóstica que sea capaz de diferenciar entre gripe común y covid-19, una línea de investigación que está priorizando Sanidad, junto a la búsqueda de la vacuna.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha señalado este lunes que esta investigación es una de las líneas por las que está apostando Sanidad para diferenciar entre ambas patologías y hacer que el diagnóstico de coronavirus sea más rápido.

"Conocemos que hay ahora mismo ensayos y estudios que están tratando de desarrolar estos métodos de diagnósticos", que siguen la línea, ha dicho, de otros experimentos anteriores en lo que se trató fue de diferenciar la gripe común de otras enfermedades respiratorias".

Horas antes, el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, también se había referido a los trabajos que están llevando a cabo laboratorios privados para dar con un método para diferenciar entre gripe y coronavirus cuando una persona acuda al médico con síntomas que podrían ser de una enfermedad o de otra. Así, no será necesario realizar una prueba PCR a todo el mundo en plena época de gripe, cuando los sospechosos se contarán de nuevo por "miles y miles". Según ha dicho Simón, "nos puede ayudar mucho a la hora de diferenciar entre un cuadro de coronavirus y de gripe porque los tratamientos son distintos", "Si conseguimos que estos tests de diagnóstico estén disponibles y que permitan diferenciar con fiabilidad suficiente serán muy beneficiosos", ha dicho el experto del Ministerio de Sanidad.

Fernández Vara, que es médico forense, ha indidido tras la reunión del Comité Territorial del PSOE en algo que ya apuntó este domingo en la conferencia de presidentes, “que tengamos para otoño un método de diagnóstico que permita discriminar si es gripe o Covid, porque ahora a todo el que tiene síntomas le hacemos el PCR, pero cuando llegue el tiempo epidemia de la gripe serán miles y miles”. Ha precisado que se trata de “una posibilidad real” en la que están trabajando ya algunos laboratorios privados y ha señalado que el método para distiguir entre gripe y covid será “más fácil que encontrar una vacuna”.

Sobre la vacuna, Simón ha apuntado al final de año o principio de que viene como "fechas que podrían ser muy aceptables" para dar con ella.

Fernández Vara no es el único presidente autonómico que se ha referido en los últimos días a la gripe, en el ejercicio de intentar adelantar soluciones para paliar el rebrote de coronavirus con el que cuentan expertos y dirigentes políticos de cada al otoño. El presidente valenciano, Ximo Puig, pidió este domingo que comunidades y el Ministerio de Sanidad se coordinen para hacer este año una “vacunación generalizada” contra la gripe común en los sectores de población afectado. Según dijo, algo así permitirá discernir entre gripe y coronavirus.

Reforma de la Ley de Salud Pública

Fernández Vara se ha referido también a los cambios legales que estudia el Gobierno para poder confinar a toda una población o una región en caso de que fuera necesario, ya que la actual Ley de Salud Pública sólo puede actuar de manera más individual, conminando a una persona a aislarse durante 14 días, pero no a toda una población. No obstante, no ha dado ninguna pista sobre cómo lo hará el Ejecutivo, al término de una reunión del PSOE que ha presidido Pedro Sánchez.

“El Gobierno estará pensando en cómo resolver esta situación, la única solución es hacerlo por una Ley Orgánica para intentar restringir la movilidad más allá de decirle a un señor que tiene que una enfermedad que se tiene que aislar 14 días” ha dicho Fernandez Vara, a menos de una semana de que se levante el estado de alarma y, según ha recordado, ya no será posible restringir la libertad de movimiento por toda España.