Los institutos cancelan y aplazan viajes por el coronavirus mientras las instituciones desaconsejan viajar a Italia

El miedo a la expansión del coronavirusha llegado a muchos colegios a plantearse la cancelación del viaje de finde curso con destino a Italia. En el peor de los casos, cuando la salida estaba planeada a corto plazo, ha sido incluso cancelada.

Así lo ha decidido el Colegio Santa María de Elche, cuyos alumnos de primer curso de Bachillerato iban a viajar a Roma la próxima semana. Un viaje que finalmente ha sido cancelado, según confirman a 20minutos, para seguir con las recomendaciones de las autoridades sanitarias, que desaconsejan viajar a las zonas donde se han focalizado los nuevos brotes de coronavirus.

El IES Jorge Juan de Alicante, también con el viaje de fin de curso contratado con destino Italia, donde hasta este miércoles han muerto 12 personas con coronavirus y hay más de 300 contagiados, está estudiando la opción de cancelarlo. Jesús Villena es uno de sus estudiantes, que a través de Twitter ha expresado su preocupación al respecto y se queja de que a pesar de las recomendaciones de las autoridades sanitarias, "el seguro no reembolsa el dinero a no ser que cierren las fronteras italianas". Cabe recordar que esta semana Bruselas ha pedido a los países socios a no cerrar fronteras de forma unilateral.

Otro usuario de esta red social comentaba que el IES de su hijo ha cancelado el viaje de fin de curso a Italia y el grupo de WhatsApp de madres y padres ha podido leer "prefiero perder 460 euros que perder una hija".

En Córdoba, el IES Guadalquivir ha aplazado del viaje que iban a realizar esta misma semana 16 alumnos de ESO y cuatro profesores al sur de Italia, cerca de Nápoles, para participar en actividades correspondientes al programa Erasmus +. El aplazamiento del viaje se debe a que han recibido una comunicación desde el centro educativo de Italia, con el que iban a compartir experiencia, diciendo que no era recomendable el viaje en estos momentos, pues algunos días ya se habían tenido que suspender las clases allí y, además, no habría posibilidad de llevar a cabo las excursiones previstas por las restricciones que se han impuesto en Italia.

También en Córdoba, el IES Séneca ha suspendido el viaje, que comenzaba el próximo 11 de marzo, y que preveía que los alumnos del primero de Bachillerato recorrieran las regiones de Lombardía (Milán), Venetto (Venecia), así como al Lazio (Roma).

Por su lado, 79 alumnos de primero de Bachillerato del Colegio Virgen del Carmen de Córdoba, se encuentran de viaje de estudios por Italia desde el pasado jueves, junto a seis profesores, y prevén su regreso a España para el próximo viernes, tras concluir una ruta que ya les ha llevado por ciudades como Milán, Venecia, Bolonia, Florencia y Roma. Por el momento, el coronavirus no ha afectado su viaje, que viven "con normalidad" y todos presentan buen estado de salud.

En Aragón también hay centros cuyos viajes están en el aire y pendientes de las decisiones de reuniones convocadas esta semana. Es el caso, según publica Heraldo de Aragón, del IES La Litera de Tamarite o el IES Sierra de Guarra de Huesca.

Atentos a las autoridades sanitarias

La Consejería de Educación de Madrid ha querido recordar que "la Organización Mundial de la Salud no ha prohibido los viajes pero recomienda no realizarlos a las regiones afectadas del norte de Italia", al tiempo que instando a los centros a permanecer "atentos a las informaciones que sobre este brote epidemiológico se vayan comunicando desde el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid".

En la misma línea se han pronunciado este miércoles la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (Ceapa), que se limita a remitir a las familias a seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, igual que la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (Sepie), dependiente del Ministerio de Universidades. La presidenta de la Ceapa, Leticia Cardenal, reconoce no obstante que este tema "está creando mucha incertidumbre y sobre todo miedo".

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha declarado este miércoles en rueda de prensa que "se puede plantear la repatriación de los estudiantes que estén en zonas de cuarentena" que, ha recordado, son solo once municipios del norte de Italia. El resto del país ha adoptado medidas de precaución y se puede continuar con la vida normal. "Las razones para volver a España pueden ser de salud pública o personales. La comunicad educativa tendrá que recomendar en ese sentido", ha dicho Simón al recordar que sus competencias son de salud pública.

Agencias de viajes

Las agencias de viajes especializadas en viajes lingüísticos e intercambios de estudiantes consultadas por este periódico aseguran que de momento no se han producido cancelaciones. Desde la Asociación Española de Promociones de Cursos en el Extranjero (Aseproce) confirman que están recibiendo "muchas consultas" porque la expansión del coronavirus "preocupa bastante", pero aseguran que ahora "es época de ventas" y lo que están haciendo las agencias es "adelantarse con medidas como posibilidad de cancelación".

Según las cifras que maneja Aseproce, más de 100.000 estudiantes españoles viajan para estudiar idiomas en el extranjero al año, y el 80% de ellos son menos de edad. "El 99% de los programas son a destinos de habla inglesa como Irlanda, Reino Unido, EE UU y Canadá", añaden.

Por otro lado, la vicepresidenta de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) y de la patronal europea ECTAA, Eva Blasco, ha asegurado que no se están registrando cancelaciones de viajes a España con motivo del coronavirus y ha advertido de que el miedo por la epidemia no es causa de cancelación.

Blasco ha destacado que se está generando mucha alarma social cuando el índice de mortalidad del coronavirus "no es ni próximo al del SARS" y hay epidemias de gripe con tasas de mortalidad más altas, pero se está generando bastante confusión.

Las organizaciones mundiales de Turismo (OMT) y de la Salud (OMS) han pedido este miércoles que la respuesta del sector turístico al brote de Covid-19 sea "medida, coherente y proporcionada" a la amenaza que supone para la salud pública. Las dos entidades han advertido de que "imponer restricciones a los viajes más allá de eso puede promover una interferencia innecesaria con el tráfico internacional y repercutir negativamente en el sector turístico", y han hecho un llamamiento a la responsabilidad y la coordinación.