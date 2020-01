Bildu se marca como objetivo "la república vasca" y Vox abandona el hemiciclo

Bildu se ha marcado como objetivo en sus escasos siete minutos de intervención en la sesión definitiva para investir a Pedro Sánchez"construir una república vasca", un alegato que los diputados de Vox no han llegado a escuchar dado que han decidido abandonar el hemiciclo en señal de protesta.

Se ha subido a la tribuna el diputado Oskar Matute, que ha comenzado citando a Angela Davis al referirse que "no estamos aceptando las cosas que no podemos cambiar estamos cambiando las cosas que no podemos aceptar". Entre esas cosas que han considerado inaceptables ha citado a "Salvinis, Orbans y Abascales [sic]" a quienes ha culpado de las muertes en el Mediterráneo.

Aunque los diputados de Vox no estaban presentes, su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros ha valorado el discurso de Bildu como "una infamia".

Las palabras de Matute han arrancado algunos aplausos en las bancadas de Esquerra y algunos diputados de Podemos, como el diputado Alberto Rodríguez cuando ha recordado la figura de Dolores Ibárruri, la Pasionaria.

Sánchez ha recibido las palabras de Bildu con cara de circunstancias, sobre todo cuando los abertzales han hablado de "terrorismo de Estado". Más ostensible ha sido la desaprobación de Pablo Casado, que ha negado con la cabeza cuando Matute ha pedido justicia y reparación "para todas las víctimas". El diputado aberzale ha interpelado al PP a quien ha englobado en "La derecha corrupta del nóos, del tamayazo".

La intervención de Bildu hoy desde la tribuna del Congreso ha sido considerablemente menos bronca que la del domingo, en la que se vertieron palabras muy duras cuando Mertxe Aizpurua calificó al rey de autoritario y desde los escaños de Vox recibió gritos de "asesina".