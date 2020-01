De Quinto carga contra Teruel Existe: "Un tren no compensa a costa de un país roto y una economía maltrecha"

Después de que Teruel Existe confirmase este jueves que apoyará la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, el diputado de CiudadanosMarcos de Quinto ha publicado un duro mensaje en Twitter criticando de manera directa y explícita al partido.

"Contribuir a hundir España no beneficiará en nada a Teruel", reprocha De Quinto, que añade que "Un tren no compensa si es a costa de un país roto y una economía maltrecha, no", en referencia a un tuit del partido regionalista que cita, en el que se pide "Que el año 2020 nos traiga a la provincia de Teruel y otras zonas de la España vaciada trenes del siglo XX como al resto de Españoles".

Si para @TeruelExiste_, existir es hacer lo que va a hacer, va a hacer un flaco favor a Teruel. https://t.co/vVNmQ4ckOa — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) January 3, 2020

"Si para Teruel Existe, existir es hacer lo que va a hacer, va a hacer un flaco favor a Teruel", concluye el diputado naranja.

Las críticas de De Quinto han llegado después de que la líder de su partido, Inés Arrimadas, contactase con Teruel Existe durante la tarde del jueves y anunciase una ronda de llamadas a los propios barones socialistas para "frenar esta locura".

Con la confirmación de las abstenciones de ERC y EH Bildu en favor de Pedro Sánchez y el apoyo de grupos minoritarios como Teruel Existe o Nueva Canarias, y después de que el Partido Regionalista anunciase que finalmente votará contra el PSOE y UP, la investidura de Pedro Sánchez depende de la decisión de grupos como Coalición Canaria o BNG, que aún no se han pronunciado.