"Yo he estado sentada con el señor @ignacioaguado , otra cosa es que no lo quiera contar"

Monasterio: "Si vamos a ser socios de Gobierno en el Ayuintamiento de Madrid lo más lógico es que nos sentemos a negociar. Es fundamental que los votos de Vox se aporten a la investidura y lo que no es lógico es que no se quieran sentar con Vox".

La candidata de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, declara en Espejo Público de Antena 3 que lleva "dos semanas" esperando al resto de los partidos para llegar a un acuerdo de investidura. "No veo interés por ninguna parte"

A la pregunta sobre el relevo de Carmena en Más Madrid, Maestre ha afirmado que en la formación no se plantea ese tema de momento, pues están concentrados en lo que sucederá este sábado, y ha calificado de "ridículo" ese debate.

En la ronda de negociaciones de Pedro Sánchez para formar Gobierno, este jueves ERC le ha abierto la puerta. Ha anunciado que no bloqueará su investidura, pero pide diálogo para solucionar el "conflicto" en Cataluña.

OPINIÓN: Repetir elecciones, por Carmelo Encinas: "No creo que lo pregunte el CIS porque el resultado de la encuesta estaría cantado. ¿Quiere usted que se repitan las elecciones? No hay que ser un sociólogo avezado para advertir que la inmensa mayoría respondería con un 'no' rotundo (...)".