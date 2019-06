Vox ha dado un ultimátum este viernes a PP y Ciudadanos para que se sienten a negociar con su partido a menos de 24 horas de que se constituyan los Ayuntamientos. El portavoz de la formación de Abascal, Iván Espinosa de los Monteros, ha señalado el ejemplo de Madrid, donde ha amenazado con no apoyar a PP y Ciudadanos, lo que daría lugar a la reelección de Manuela Carmena como alcaldesa. "Serán responsables de que gobierne la izquierda", ha insistido.

De darse el caso, ha avanzado que el mismo lunes su partido se pondrá a trabajar en una moción de censura con el resto de formaciones para que no permanezca en el cargo. No obstante, ha asegurado que aún queda tiempo para llegar a un acuerdo.

Similar es la situación en Zaragoza, donde los dos partidos han llegado a un acuerdo de gobierno que Vox ha recalcado que no será tal si no cuentan con ellos. Ha advertido de que no se siente concernido con el pacto que han firmado para que el popular Jorge Azcón sea alcalde de Zaragoza, y por ello les ha acusado de ser los responsables de que mañana en la capital aragonesa pueda gobernar la izquierda.

Espinosa de los Monteros se ha declarado "pesimista" con la situación a estas horas en Zaragoza porque no existe ningún pacto con su formación, ni del PP ni de Ciudadanos, y por ello ha expresado su deseo de que cambie la situación en próximas horas para evitar que la alcaldesa sea la representante de la lista más votada, la socialista Pilar Alegría.