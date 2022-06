Sorbete de fresas, albaricoques y flores margaritas

En mi adolescencia tenía una amiga que con apenas 16 años conocía la mayoría de las plantas comestibles la zona donde vivía. Con una pequeña pala y unas tijeras podía recoger auténticas delicias y lo mejor era que su madre las preparaba estupendamente.

Siempre he tenido el deseo de aprender a recolectar plantas silvestres comestibles, apenas lo hago con dos o tres, porque al vivir en la ciudad hemos perdido ese instinto de cultivar. El contacto con la naturaleza no solo nos hace despertar instintos de recolección sino también una gran cantidad de endorfinas e imaginación para preparar deliciosos platos, como la pasta de hinojo salvaje y sardinas, que todos los años preparo por estas épocas.

Un libro y un mundo comestible

Hoy he sido muy feliz. Ha llegado a mis manos el libro Silvestre de la Basque Cullinary Center de Edt. Planeta Gastro que me remontó a estos deseos de aprender más sobre un mundo comestible que tenemos muy cerca, más allá de cualquier acumulación de cemento urbana. Un libro delicioso con algunas recetas y una amplia descripción de plantas de uso culinario que yo no tenía ni idea que podían hacer las maravillas que nos sugieren.

Así que vuelve a contactar con la naturaleza y recolecta lo que sepas, ve a investigar con la ayuda de alguien que sepa identificarlas para no confundirlas y descubre la belleza que nos perdemos en el día a día de la vida en nuestras ciudades.

Una inspiración

Inspirada en este estupendo libro, he preparado una versión sencilla de unos sorbetes de frutas que les encantará hasta a los más pequeños. Una estupenda propuesta para toda la familia y descubrir el campo, sobre todo a los más pequeños de la familia que nos pueden ayudar a recolectar esas hermosas margaritas silvestres, bellorita, que esta primavera han salido por todos lados.

Las margaritas

¿Sabías que las margaritas, sí, esas a las que no les prestamos atención y están en todos los parques, se utilizan como verdura, tanto cruda como cocida? Las puedes consumir en ensaladas, bocadillos o sopas, ¡Yo tenía ni idea! Lo mejor es que tiene muy buenas propiedades para los eczemas, ya que son cicatrizantes y depurativas; es un excelente expectorante.

Pero lo mejor de todo es que con sus flores puedes hacer infusiones y con las yemas amarillas se pueden hacer encurtidos como las alcaparras, las puedes fermentar o ponerlas en vinagre. Tengo curiosidad por probar sus raíces, comestibles también, por ejemplo comerlas laminadas en ensaladas.

Solo que a modo de protección, y como tienen saponinas y alcaloides, deben comerse con moderación y no es recomendable para las personas con problemas hepáticos.

Sorbete de fresas, albaricoques y

flores margaritas Ingredientes 250 g de yogur de coco * 10 g de semillas de sésamo u otro fruto seco crudo y troceados 100 g de dátiles sin hueso y puestos en remojo por lo menos una hora * 250 g de fresas y albaricoques maduros 1 cucharada de extracto de vainilla (opcional) 1 manojo de margaritas (opcional)

Elaboración Agregue el yogur, los dátiles y la vainilla a su licuadora de alta velocidad y mezcle hasta que esté completamente suave y cremoso sin grumos. Agregue el resto de ingredientes y mezcle con una espátula con movimientos envolventes. Vierta la mezcla en moldes de helados o en una máquina para hacer helados, otra opción es congelar todos los ingredientes antes y preparar en el momento. Bata de acuerdo con las instrucciones del dispositivo (suele ser unos 30-40 minutos) Transfiera el helado a un recipiente hermético, adorne con frutos secos o trozos de chocolate picados, las margaritas limpias y bien escurridas y congele durante 4 horas. Si tu opción es congelar todos los ingredientes antes, puedes saltarte este paso. Dejar descongelar durante 10 minutos antes de servir. Se pueden conservar en el congelador por un par de meses.

Notas de la receta

* Puedes reemplazar el yogur de coco por yogur griego o yogur alto en proteínas de vacas que pastan. Otra opción es una lata de leche de coco .

o yogur alto en proteínas de vacas que pastan. Otra opción es una lata de . * Leche de coco enfriada en vez de yogur . Refrigera la lata de leche de coco durante la noche, luego usa solo la crema espesa de la parte superior de la lata. Dependiendo de la marca que uses, es posible que necesites más de una lata.

. Refrigera la lata de leche de coco durante la noche, luego usa solo la crema espesa de la parte superior de la lata. Dependiendo de la marca que uses, es posible que necesites más de una lata. *Puedes optar por otro endulzante que prefieras. Evita usar azúcar refinado.

