La ‘crisis del chuletón’ ha sido la señal visible que ha desencadenado un cambio de gobierno cantado. Desde hace semanas, prácticamente todos los miembros del Ejecutivo habían entrado en las quinielas del cambio, lo que les convertía en ‘patos cojos’ políticos. El caso del vídeo de Alberto Garzón sobre la reducción del consumo de carne ejemplificó esta situación, y también la falta de comunicación y coordinación entre carteras de la que se venía quejando Unidas Podemos.

La glacial respuesta de Pedro Sánchez –“un chuletón al punto es imbatible”- alimentó los rumores. Y constató que cualquier declaración podía interpretarse como un mensaje letal. Pero el caso es que no necesariamente es así. Durante este tiempo se ha pactado que la crisis no podía afectar a la proporción de carteras firmada en el acuerdo de coalición entre Unidas Podemos y PSOE, lo que sitúa el peso de la crisis en la parte socialista del Gobierno. Con la rumorología desatada, y una imagen de descomposición acelerada, no quedaba otra que precipitar el cambio.

Además de la pandemia, con sus terribles consecuencias sanitarias y económicas, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha ido desgastando en numerosos frentes: la compleja crisis con Marruecos; el arriesgado proceso de los indultos y el incierto panorama que abre la ‘mesa de diálogo’; los roces constantes entre los ministerios económicos, encargados de afrontar las reformas laboral y de pensiones, la factura de la luz, el ingreso mínimo vital o el salario mínimo interprofesional; las polémicas por la gestión del ministro Marlaska; las protestas por la ley de Educación Celáa; el pulso entre Carmen Calvo e Irene Montero sobre las leyes trans y libertad sexual, que se han saldado a favor de la segunda o el papel secundario o invisible de titulares de departamentos clave, como el de Industria.

Una erosión que los estrategas de La Moncloa creían sobrellevable a principios de año. Los presupuestos estaban aprobados y el PP, noqueado. El fiasco de la moción de censura de Murcia cambió todo. La rotunda victoria de Isabel Díaz Ayuso resucitó al PP como alternativa capaz de centrifugar los votos de Ciudadanos y frenar el crecimiento de Vox. Es simbólico que Sánchez vaya a anunciar su nuevo gobierno justamente al día siguiente de que Ayuso se presentara en La Moncloa para hablar de Madrid… como alternativa de Gobierno.

El cambio en el Gobierno se presenta como una decisión encaminada a dotarlo de más impulso político. Nada nuevo en cualquier crisis ministerial. Las fotos del primer gobierno han amarilleado muy rápidamente. Pero ahora falta que el nuevo ‘chuletón’ gubernamental actúe verdaderamente como vigorizante. La sociedad está cansada y desconfiada. Y el margen de maniobra para el Gobierno se ha estrechado.