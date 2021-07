Carmen Calvo, la vicepresidenta con problemas con el nuevo feminismo a la que culparon de descoordinar a Sánchez

Carmen Calvo -Cabra (Córdoba, 1957)- ha pasado de ser en dos años la persona que Pedro Sánchez consideraba el principal contrapeso a Iván Redondo y la representante del PSOE más tradicional en el Gobierno a un estorbo a la que se culpaba de la creciente descoordinación entre los ministros.

Entre los encargos que ha gestionado en este último año ha estado el de impulsar la relación entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña y la gestión de los indultos.

Además, aunque en este caso ya no garantizan que fuese por iniciativa del presidente sino quizá por una actitud más personal, ha sido el ministro del PSOE que ha intentado frenar las actuaciones de la ministra de Igualdad, Irene Montero, vinculadas tanto a las mujeres como a los LGTBI. En el tema de la relación con los independentistas catalanes, el balance que se hace de ella desde ámbitos socialistas es positivo. Sin embargo, no ocurre así en su particular batalla contra Irene Montero y Unidas Podemos, donde en el PSOE consideran que ha podido alejar a posibles nuevos votantes.

Calvo -que es profesora titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Cördoba- fue una de las pocas ministras del PSOE que se incorporaron al Gobierno con una experiencia contrastada de gestión. Ya fue ministra con José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces ocupó la cartera de Cultura y, aunque también generó controversias, tuvo una gestión más respetada que la actual.

Tras su paso por el Ministerio de Cultura, fue vicepresidenta primera del Congreso de los Diputados y posteriormente dejó la política para volver a la docencia. Su vuelta a la Universidad (motivada por su apoyo a Carme Chacón frente a Alfredo Pérez Rubalcaba) fue temporal, hasta que Sánchez la nombró vicepresidenta en 2018.