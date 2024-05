Una veintena de colegios privados españoles se somete a las pruebas PISA y obtiene una ventaja de "dos años de escolarización"

Un total de 18 de los 60 centros que forman parte de la Asociación de Colegios Privados e Independientes (Cicae) han obtenido un resultado en las pruebas PISA —similares a las realizadas por la OCDE para conocer el nivel educativo de cada país, pero para medir el nivel concreto de un colegio o instituto— que muestra una ventaja académica en comprensión lectora y en ciencias y matemáticas equivalente a "dos años de escolarización" respecto al resto del alumnado nacional e internacional.

Así lo ha explicado el presidente de la organización, Gabriel Caballero, en una rueda de prensa celebrada este jueves en Madrid para presentar los resultados de las pruebas realizadas a 1.099 estudiantes de 15 años de ocho Comunidades Autónomas el pasado mes de noviembre, un mes antes de que se conocieran los resultados de los test realizados para la prueba PISA a nivel nacional, que arrojó "preocupantes" cifras como que el 22% de los estudiantes españoles de 15 años ha repetido curso al menos una vez (el doble de la tasa de la OCDE) o el peor resultado histórico en matemáticas.

En concreto, el alumnado de Cicae evaluado obtuvo 521 puntos en lectura (la media española fue de 474); 525 en matemáticas (frente a la media nacional, de 473); y 517 en ciencias (por encima de los 485 del conjunto de los alumnos españoles). Según ha apuntado la directora general de la asociación, Elena Cid, "20 puntos por encima equivalen a un curso académico", por lo que los resultados obtenidos en la que ha sido la segunda evaluación de este tipo para centros Cicae y la primera tras la pandemia de covid (la primera se realizó en 2018) suponen una "ventaja promedio de dos años de escolarización".

Comparando estos resultados con otros países, el alumnado evaluado superó al de países de la OCDE con mejores puntuaciones en comprensión lectora como Irlanda, Japón o Corea. Los responsables de la organización han explicado que para obtener estas cifras dedican "más horas lectivas" y realizan actividades complementarias como "planes de escritura y lectura" o "torneos de debate y oratoria desde 5º de Primaria". En el ámbito de las matemáticas, "muchos centros trabajan con metodologías constructivista, manipulativa y basada en la comprensión e investigación y no tanto en la memorización", ha apuntado Ángel de la Vega, director del colegio Arturo Soria de Madrid, uno de los que han participado en el estudio.

Estas pruebas, según ha explicado Elena de la Guía, responsable de la consultora 2e Estudios y Evaluaciones, que es la única empresa española acreditada para realizar las pruebas PISA en el país, las pruebas PISA for Schools es una "petición legítima" de los centros que la OCDE recoge desde 2015 y está disponible para cualquier escuela que, tras el pago de una cantidad que no han especificado, quiera conocer su rendimiento y otros aspectos relacionados con las aptitudes de los estudiantes. A ella se han sometido otros centros públicos, concertados y privados. Si bien los más numerosos son los dos últimos por su "mayor autonomía económica", también hay autonomías como País Vasco y Castilla y León que lo han realizado para contar con resultados a nivel regional, han anotado los organizadores. Cicae ha sido "la primera organización de centros educativos de España y de todo el mundo que ha decidido participar en conjunto en PISA for Schools", ha agregado De la Guía.

Factor socioeconómico

Estas pruebas incluyen evaluaciones de competencias y aptitudes para medir lo que la OCDE traduce en "indicadores de éxito para el futuro". Dado que el nivel socioeconómico es un factor "muy relevante" en el rendimiento académico y dispara la desigualdad entre los estudiantes españoles, PISA resta este indicador para "medir con justicia", ha dicho Cid. "Hasta el 60% de la puntuación se explica por la familia que te ha tocado. PISA for Schools no es ajeno a esto. Se sabe que un punto de los indicadores socioeconómicos contribuyen a 32 puntos de rendimiento [escolar]. Los informes recogen este aspecto para no llevar a engaños y retraen ese efecto. La buena noticia para Cicae es que, incluso habiendo retraído este efecto, las puntuaciones en lectura, ciencias y matemáticas siguen estando muy por encima de las de de España", ha afirmado De la Guía.

Desde Cicae han explicado que el estudio lo han realizado para ver asimismo en qué áreas de puede mejorar. Entre las cuestiones planteadas también se encuentran preguntas sobre el bienestar emocional del alumnado. Y es ahí donde han encontrado las señalas de alarma, pues "la convivencia y el bienestar psicológico y emocional" del alumnado centra ahora las preocupaciones. Para ello, por ejemplo, se celebran reuniones mensuales entre los departamentos de orientación de todos los centros para poner en común tanto problemas como buenas prácticas. "Los conflictos y problemas de convivencia es quizá uno de los temas que se señala en el informe como una de las áreas de mejora. Es un problema de la sociedad que atañe a todos los centros. Otro área de mejora detectada es que hay que seguir reforzando los laboratorios de ciencia", ha admitido Cid.

"Un elemento fundamental" que influye en la convivencia escolar son "las redes sociales". En opinión de De la Vega, "las redes sociales son un auténtico veneno para nuestros adolescentes y están haciendo un daño enorme". El docente ha recordado que, según datos de la Comunidad de Madrid, el 64% de los casos de acoso escolar son de ciberacoso "y se producen con una herramienta que les regalamos a nuestros hijos, y muchas veces, eso se produce, fuera del colegio, pero luego tiene repercusiones en el centro. Eso hay que analizarlo", ha terminado.