La lluvia empapará un puente de mayo en el que también llegará el aire polar, con cotas de nieve que bajarán hasta los 900 metros

El puente de mayo se caracterizará por la lluvia, el frío y la nieve. Durante esta semana han ido llegando a la Península varios frentes asociados a una borrasca que se sitúa en las islas británicas y, lejos de acabar, esta situación continuará durante los próximos días. Así, durante este puente se producirán importantes heladas, grandes acumulados de lluvia en varias zonas del país y un desplome de las cotas de nieve. Sin embargo, todo apunta a que el tiempo irá cambiando radicalmente a medida que llegue el fin de semana, por lo que España vivirá lo que se conoce como un tobogán térmico, un fenómeno por el que se pasará de nevadas a temperaturas de 30 grados.

Tal y como detallan desde Meteored, el primer día de mayo estará caracterizado por la irrupción de una masa de aire frío polar. Esta provocará la bajada de las temperaturas y la formación de tormentas y chubascos en prácticamente toda la Península. Por ahora, no existe ningún punto del mapa donde no haya probabilidad de precipitaciones, aunque serán más fuertes en Galicia, en Cataluña, Castellón y Baleares. El centro peninsular, por su parte, también contará con lluvias, aunque cuanto más al sur, más débiles serán. De la misma forma, no se descarta la llegada del granizo.

Además, este mismo día llegará la nieve a todos los sistemas montañosos de la mitad norte peninsular y del sureste. De hecho, en la parte norte, las nevadas no solo llegarán a la montaña, sino que también podrán llegar a otros puntos, con cotas que bajarán hasta los 900 metros. En los Pirineos y en la Cordillera Cantábrica se esperan también acumulados de nieve importantes.

A partir del jueves se espera algo más de estabilidad, aunque la borrasca seguirá enviando lluvias a algunas partes de España. Así, territorios como Galicia, el resto del Cantábrico o el noroeste de Castilla y León tendrán que sacar de nuevo el paraguas. Lo mismo podrá ocurrir en Aragón y Cataluña, donde también se podrán producir precipitaciones.

En el resto del país se abrirán claros, predominando así el Sol y los cielos despejados. Pese a ello, las heladas harán acto de presencia y serán intensas en el centro peninsular y, de nuevo, en los sistemas montañosos. Para este día las nevadas quedarán ya únicamente restringidas a los Pirineos y a la Cordillera Cantábrica, con cotas que se quedarán en torno a los 1000 y los 1200 metros.

El viernes la estabilidad se irá afianzando y empezarán a imponerse las altas presiones, que dejarán un tiempo soleado en casi toda la Península y un aumento generalizado de las temperaturas a lo largo del día. Pese a ello, los cielos estarán nubosos en Galicia, donde un nuevo frente producirá un fuerte temporal marítimo y que los vientos sean intensos.

A partir del sábado, un ascenso térmico

Para el fin de semana se espera que la estabilidad aumente todavía más. Tanto sábado como domingo estarán así caracterizados por la subida de las temperaturas, con un ambiente soleado en la mayor parte de la Península. Durante la jornada del sábado las lluvias seguirán persistiendo en Galicia o en Asturias, aunque serán ya más débiles.

Este domingo, los termómetros habrán dejado completamente atrás los registros más bajos. En la mayoría de la Península las temperaturas se moverán entre los 20 y los 25 grados, pero podrán alcanzarse incluso los 30 grados en zonas del mediterráneo, como Murcia, o en puntos de Andalucía como Sevilla y Córdoba.