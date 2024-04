El resurgir de la 'mili' coge fuerza en Europa ante el temor a una escalada bélica: los países que ya la tienen y los que planean recuperarla

La vuelta del servicio militar a algunos países se ha convertido en motivo de debate en los últimos meses. El temor a que Vladímir Putin vaya más allá y provoque una guerra más allá de las fronteras de Ucrania ha hecho a algunos presidentes europeos replantearse la conocida 'mili'. Actualmente, diez territorios que pertenecen a la Unión Europea cuenta con servicio militar, dieciséis en todo el continente.

Además, países europeos como Alemania o Serbia se están planteando reinstaurarlo, mientras desde Francia ya cuenta con su propio proyecto piloto, conocido como SNU y dirigido a jóvenes de entre 15 y 17 años. Dinamarca, por su parte, ha decidido incorporar a las mujeres al servicio.

En España, el servicio militar obligatorio estuvo vigente hasta diciembre del año 2001, cuando el Gobierno de José María Aznar decidió eliminarlo y apostar por unas Fuerzas Armadas más profesionales. Hace apenas un mes, la ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguraba en una comisión en el Senado que el servicio militar no volvería. "No creo que se le haya pasado por la cabeza a nadie", señalaba rotunda, a la vez que admitía que existen otros lugares que "por situación geográfica perciben más la preocupación" de un conflicto bélico.

Estos son todos los países que cuentan con 'mili' y los que se plantean retomarla:

LOS QUE SE LO ESTÁN PENSANDO

Francia

En Francia, existe el servicio militar voluntario de 12 meses para hombres y mujeres que tengan entre 18 y 25 años de edad y las mujeres sirven en puestos que no son de combate. El obligatorio fue abolido en 2001.

En 2017, Emmanuel Macron anunció por vez primera, cuando era candidato a la presidencia, su proyecto de "restaurar" un "servicio corto y obligatorio", que tomaría la forma de un Servicio Nacional Universal (SNU), sugiriendo posibles "trabajos de interés colectivo".

Instaurado en 2019, este proyecto piloto está destinado a jóvenes de 15 a 17 años y se centra en impartirles conocimientos sobre los valores de la República francesa, el papel del Estado y las funciones de las fuerzas de seguridad, aunque no fue muy bien acogido.

Ese año solo sedujo a 32.000 jóvenes franceses y en 2020 se canceló por la crisis de la covid-19. Aunque el Ministerio de Juventud quiere aumentar la cifra de inscripciones cada año, lo cierto es que el plan de Macron de ir restaurando una 'mini mili' poco a poco no está saliendo como quería ni está siendo aceptado.

Pese a esto y según una encuesta publicada por Le Figaro, hasta el 65% de los franceses está a favor del servicio militar obligatorio y el 35% lo rechaza. Pese a esto, han sido muchas las voces críticas con la SNU.

Alemania

A principios de este mes, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ha anunciado una reforma de las estructuras de mando de la Bundeswehr (Fuerzas Armadas) y reiteró su decisión de abrir un proceso de debate de cara a una posible reintroducción del servicio militar obligatorio, que se abolió en 2011.

Pistorius recalcó que como reacción a la "situación de amenaza" que se ha instaurado en Europa por la invasión rusa de Ucrania es preciso emitir "credibilidad" con respecto a la capacidad de defender el territorio propio y el de los aliados.

La Bundeswehr lucha con problemas de personal desde hace años y pese a los intentos de aumentar las cifras de reclutamiento, según datos del Ministerio de Defensa, el número de efectivos incluso cayó ligeramente en 2023, hasta 181.500. El Gobierno se ha marcado como meta alcanzar los 203.000 efectivos hasta 2031.

Serbia

Serbia estudia reintroducir el servicio militar obligatorio dadas las tensiones en los Balcanes y otros lugares de Europa. El presidente, Aleksandar Vucic, dijo en enero que los comandantes del Ejército le presentaron "argumentos fuertes" a favor de la 'mili', suspendida en 2011 en una campaña para la profesionalización de las Fuerzas Armadas.

Vucic no aclaró cuándo podría pasar, pero dijo que el Parlamento, dominado por sus aliados, votaría sobre la propuesta, tras una larga campaña a favor por parte de los nacionalistas. "No amenazamos a nadie", señaló Vucic durante una inspección de armamentos tras una reunión con los comandantes. "Hoy, si no tienes un Ejército fuerte, no tienes un país".

"Veremos si el servicio militar durará 90 o 100 días o tal vez 110 días", afirmó a la prensa. "También, cuándo se introducirá y cómo se cumplirán las presunciones logísticas y financieras", añadió.

Rumanía

El país se unió a la OTAN en 2004 y como consecuencia terminó por abolir su servicio militar en 2007. Recientemente, el jefe de Defensa, Gheorghiță Vlad, reconocía que Rumanía no está preparada militarmente para una guerra. "Sí, la población de Rumania, como toda la población de la Unión Europea, de Europa, debe estar preocupada", dijo con respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania.

DENTRO DE LA UNIÓN EUROPEA

Grecia

El país heleno tiene actualmente un servicio militar obligatorio de 9 meses para todos los varones por encima de 18 años. Las mujeres pueden servir en las Fuerzas Armadas, pero no tienen servicio obligatorio.

El motivo de contar con la llamada 'mili' son las constantes tensiones con Turquía por cuestiones comerciales, territoriales y sobre la migración, que condujeron a ambos países a una escalada de tensión sin precedentes.

El pasado mes de diciembre, Recep Tayyip Erdogan acudió por primera vez en seis años a una visita diplomática al país para firmar un acuerdo de intenciones con Kyriakos Mitsotaki y empezar un nuevo camino alejado de tensiones.

Austria

El país, estado neutral, establece por ley que todos los hombres de entre 18 y 50 años tendrán que realizar el servicio militar obligatorio. Así, se puede elegir hacer la 'mili' o servicios comunitarios alternativos. En el primer caso la duración es de seis meses, en el segundo de nueve. Las mujeres no están obligadas a ir, pero sí pueden realizar el servicio de manera voluntaria.

Estonia

De los países bálticos, solo Estonia contaba ya con servicio militar obligatorio, con una duración de entre 8 y 11 meses, mientras que Lituania y Letonia lo instauraron a raíz de la creciente amenaza rusa.

Lituania

El país abolió el alistamiento en 2008 pero lo reintrodujo en 2015, en un momento en el que las tensiones entre Rusia y Occidente iban en aumento, con un incremento de las incursiones de Moscú en el espacio aéreo y marítimo de los bálticos y de incidentes de espionaje. Junto a Letonia, es uno de los objetivos más inmediatos de un posible avance ruso en Europa.

Letonia

Letonia abolió el servicio militar obligatorio en 2007, pero se propuso reinstaurarlo en 2022 a través de un modelo en el que solo se produce un reclutamiento forzoso si no se cumplen las cuotas previstas de voluntarios para realizar un servicio de 11 meses. El plan fue aprobado en 2023 y hasta ahora se han realizado tres rondas.

Finlandia

Finlandia, estado neutral, ha mantenido siempre la obligatoriedad del servicio militar para los varones, que actualmente oscila entre los 165 y los 347 días, aunque puede ser sustituido por el servicio social.

Todos los que realizan el servicio militar, incluidas las mujeres que lo hacen de forma voluntaria, pasan a formar parte de la reserva al menos hasta que cumplen 50 años y deben participar en los ejercicios periódicos a los que son convocados.

Dinamarca

El Gobierno danés quiere alargar el servicio militar de 4 a 11 meses y hacerlo obligatorio también para mujeres, como ya ocurre en Noruega y en Suecia. Las autoridades danesas pretenden reclutar a 5.000 personas cada año, una cifra ligeramente superior a la obtenida en 2023, cuando 4.700 se alistaron de forma voluntaria.

Suecia

La situación de inestabilidad en Ucrania fue el motivo esgrimido por Suecia en 2018 para restablecer el servicio militar obligatorio, ocho años después de abolirlo. Aunque no hay planes de nuevos cambios en el modelo actual, que tiene una duración de once meses y es para hombres y mujeres, el alto número de jóvenes que alegan enfermedades para evitar ser llamados a las oficinas de reclutamiento ha generado preocupación en los últimos meses.

En 2018, Suecia puso en marcha su estrategia de Total Defence (defensa total): cualquiera puede ser llamado a la defensa del país en cualquier momento.

Polonia

El servicio militar obligatorio está vigente en Polonia, aunque su aplicación está suspendida desde hace décadas. Desde que estalló la guerra de Ucrania se ha reavivado el debate sobre la necesidad de reactivar esa medida, pero tanto el Gobierno anterior como el actual han desechado, de momento, tomar tal decisión y han optado por incentivar el crecimiento del Ejército mediante tropa profesional.

Chipre

Chipre tiene servicio militar obligatorio para todos los hombres entre las edades de 18 y 50 años y dura 14 meses, a los 17 años ya pueden presentarse como voluntarios para alistarse.

FUERA DE LA UNIÓN EUROPEA

Noruega

Alrededor de 9.000 jóvenes realizan cada año el servicio militar obligatorio en Noruega, un 15% de cada quinta, cifra que ahora el Ejecutivo quiere que se incremente hasta los 13.600.

El Gobierno noruego de laboristas y centristas ya ha mostrado su intención de aumentar cerca de un 50% el número de reclutas de forma progresiva hasta 2036.

Suiza

Todos los hombres suizos están obligados a cumplir el servicio militar. En cambio, para las mujeres la 'mili' es voluntaria. El servicio militar obligatorio comienza una vez cumplidos los 18 años y el reclutamiento se realiza hasta antes de cumplir los 25. Suiza también es estado neutral.

Moldavia

Pese a que Moldavia es estado neutral, el servicio militar está en vigor. Actualmente el periodo es de 12 meses y es obligatorio para todos los jóvenes que han cumplido 18 años, excepto los estudiantes o los casos especiales de enfermedad, situación familiar difícil, o casos específicos de creencias personales o religiosas.

Bielorrusia

El servicio militar es obligatorio en Bielorrusia para todos los hombres entre los 18 y los 27 años. Aunque el artículo 57 de la Constitución bielorrusa afirma que los ciudadanos tienen derecho a un servicio civil sustitutorio, en la práctica no se contempla dicha posibilidad.

El año pasado, el presidente, Alexander Lukashenko, firmó un decreto que avala el reclutamiento de oficiales de reserva para el servicio militar con el objetivo de reforzar las capacidades de instrucción en el seno de las Fuerzas Armadas.

Ucrania

El servicio militar obligatorio se abolió en 2012, pero se reintrodujo en 2014 para hombres de 20 a 27 años de edad y su duración es de 12 a 18 meses.

Esta misma semana, el presidente, Volodímir Zelenski, firmó una nueva ley para impulsar el servicio militar obligatorio y así reponer las fuerzas agotadas en el frente por la guerra contra Rusia. La ley de movilización entrará en vigor en un mes y facilitará la identificación de todos los hombres elegibles para el reclutamiento en el país

Turquía

Turquía, con parte del país en el continente europeo, aunque es miembro de la OTAN, tiene el servicio militar obligatorio de cinco meses para aquellos que han terminado la universidad y 12 para los demás. Denominado Servicio por la Patria, todos los hombres mayores de 20 años deben realizarlo.