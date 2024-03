Robles descarta recuperar la 'mili' en España: "No creo que se le haya pasado por la cabeza a nadie"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha comparecido este jueves en la Comisión de Defensa del Senado para dar cuenta de las líneas generales de la política del departamento que dirige. Tras su intervención, la ministra ha sido preguntada sobre si España se había planteado regresar al servicio militar obligatorio, algo que ha negado rotundamente.

Robles ha confirmado que en España "no habrá servicio militar obligatorio" de nuevo, como han planteado partidos políticos en algunos países europeos o como ha hecho Dinamarca, que ha incluido a las mujeres en su servicio militar.

Robles ha admitido que existen otros lugares que "por situación geográfica perciben más esa preocupación" que, por otro lado, considera que "todos deberíamos tener". No obstante, ha querido dejar claro que el Ministerio que lidera no se ha planteado el regreso de la 'mili' "en absoluto" y que no cree que a nadie "se le hubiera pasado por la cabeza".

Por otro lado, Robles ha afirmado también que el aumento del gasto e inversión en Defensa "no es un tema de militarismo, es un problema de que sátrapas autócratas los hay y los ha habido en la historia siempre, y contra eso no nos podemos poner de perfil". Por ello, pese a que este año se prorrogarán los presupuestos de 2023, ha asegurado que España continúa con su compromiso de llegar al 2% de gasto militar en 2029, como piden desde la OTAN.

Sobre el futuro de la Alianza Atlántica, Robles ha recordado que "aunque la OTAN existe y está ahí, veremos que futuro tiene en función de lo que pase en las elecciones en Estados Unidos", en referencia a las críticas del candidato republicano, Donald Trump, que ha dejado caer en varias ocasiones que no estaría en contra de eliminar esta organización militar. "La UE tiene que seguir apostando por las políticas de seguridad y defensa. Desde ese punto de vista, estamos trabajando en los instrumentos comunes".

En este sentido, Robles ha dicho que tanto España como la Unión Europa están interesadas en mejorar su industria de Defensa. "Vamos a rearmarnos y a proteger nuestros derechos libertades y valores democráticos", ha asegurado la ministra, que ha recordado que la invasión rusa de Ucrania fue un punto de inflexión.

"Apoyamos a ucrania no solo por su integridad territorial, que también, sino porque representa valores democrático. No quiero que un autócrata como Putin sea una amenaza, que diga a que va a haber una tercer guerra mundial, que tiene misiles con cabezas nucleares y que la población de los países de la zona vivan aterrorizados", ha añadido.