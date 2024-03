Bélgorod, la región rusa que ya es parte de la guerra de Ucrania: el Kremlin restringirá el acceso y evacuará a miles de niños

La guerra en Ucrania desborda sus fronteras. Las regiones rusas limítrofes con el territorio ucraniano se han convertido en objetivos militares tanto para Kiev como para los milicianos rusos proucranianos que piden abiertamente un enfrentamiento para acabar con Vladímir Putin. La oposición rusa les apoya desde el extranjero, alimentando las posibilidades de un enfrentamiento interno que, por ahora, ya ha provocado que las autoridades hayan restringido el acceso a la región de Bélgorod y que se pretenda evacuar a 9.000 niños para alejarlos del conflicto.

Hace una semana, Kiev lanzó un ataque masivo con drones contra ocho provincias rusas. Ese mismo día se produjeron varias incursiones simultaneas en varias regiones fronterizas (sobre dodo en Kursk y Bélgorod) por parte de grupos paramilitares rusos proucranianos. No era la primera vez que esto ocurría, pero sí que los ataques terrestres (unidos a los aéreos de Ucrania) se hayan convertido en el día a día de estas regiones. Muchas voces dentro de Ucrania pedían desde hace meses que la guerra se expandiera a territorio ruso. Y así ha ocurrido. Este domingo el Ejército ruso ha denunciado una nueva incursión que se saldó con "hasta 65" milicianos muertos.

En la región de Bélgorod la vida es muy similar a la de muchas zonas de Ucrania. La ciudad está siendo continuamente asediada, los combates y los ataques aéreos se han convertido en la norma. En algunas localidades se han construido refugios y las calles están cada vez más vacías, entre otros motivos porque muchos residentes las han abandonado.

El Ministerio de Defensa de Rusia lleva varios días informando a diario del derribo de drones y misiles en Bélgorod, lo que ha llevado a que las autoridades locales tomaran medias. El gobernador, Viacheslav Gladkov, ha anunciado que desde este miércoles efectivos de la policía, la Guardia Nacional, la Guardia Fronteriza y representantes de las administraciones locales se encargarán de autorizar las visitas a varias zonas de la provincia. Las restricciones de acceso afectan ya a las localidades de Kozinka, Gora-Podol, Glótovo, Gráivoron, Novostróyevka-Piérvaya, Novostróyevka-Vtoraya y Bezimeno, todas ellas situadas a entre dos y seis kilómetros de la frontera ucraniana.

Además, se ha anunciado un plan para evacuar a cerca de 9.000 niños a lugares seguros en otras regiones del país. "Estamos evacuando la mayoría de las aldeas. Planeamos evacuar a unos 9.000 niños de Bélgorod (capital), del distrito de Bélgorod y de los de Shebékino y Gráivoron", afirmó Gladkov.

Este lunes, cuatro civiles murieron a consecuencia del impacto de un proyectil ucraniano en una vivienda en la localidad de Nikólskoye. Un día después, tres personas resultaron heridas por otro ataque. Y solamente la semana pasada 16 habitantes de la región de Bélgorod murieron y 98 resultaron heridos a consecuencias de ataques ucranianos. Una cifra alta en tan poco espacio de tiempo, teniendo en cuenta que en dos años de guerra han muerto 110 civiles debido a las ofensivas en esta región.

"No olvidemos quienes son los traidores"

Mientras Bélgorod se sume en el día a día de la guerra, opositores al Kremlin en el exilio han insistido en que se financie y de apoyo político a las milicias que luchan contra el Ejército ruso. "El principal objetivo de todos los rusos debe ser apoyar a la resistencia armada rusa en todas las formas posibles", reconoció desde Kiev a la Agencia EFE el domingo pasado Iliá Ponomariov, exdiputado de la Duma y coordinador político de la Legión Libertad para Rusia, una de las milicias que combaten y han realizado varias incursiones en los últimos días.

En el marco del llamamiento a la guerra interna contra el Kremlin se ha creado el 'Fondo 24.02', que pretende recaudar dinero a través de internet para enviar a la resistencia armada. "Es un llamamiento a toda la oposición rusa para que se implique en la lucha", explicó Ponomoariov en referencia a las incursiones que están protagonizando tanto la Legión Libertad para Rusia como el Cuerpo de Voluntarios Rusos y el Batallón Siberiano.

Sobre las actividades de estas personas que han decidido tomar las armas se ha pronunciado el presidente ruso, que ha pedido al Servicio Federal de Seguridad (FSB) que persigua sin tregua a los "traidores" rusos que han participado en las incursiones. "Cuando me refiero a estos traidores pido que no olvidemos quiénes son, que los identifiquemos a cada uno por su nombre, como siempre hemos hecho a lo largo de la historia del país. Los castigaremos, no habrá plazo de prescripción, estén donde estén", dijo Putin.

"Los amos (de los rusos que atacan las regiones fronterizas) no sienten compasión alguna por ellos: los lanzan al matadero como carne de cañón", dijo el mandatario ruso, que asegura que son acciones coordinadas con el Ejército ucraniano. "Se lo tienen bien merecido", añadió. También se refirió al Cuerpo de Voluntarios de Rusia el pasado 17 de marzo tras revalidar su mandato en las elecciones. "Vinieron con las armas a luchar contra su país, contra su patria. No tenemos pena de muerte, pero nuestra actitud respecto a esta gente, ahora y en el futuro, será la de considerar que están en zona de combate, que están armados", afirmó.

Putin ha pedido a la seguridad rusa que se esfuerce en conseguir que "nadie más se atreva" a participar en estos grupos. Además, ha dado instrucciones de "identificar por sus nombres a todos y cada uno de ellos, y tomar las medidas correspondientes contra estas personas que combaten contra Rusia con armas en mano".