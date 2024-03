Borrell propone usar 3.000 millones de euros de activos rusos en incrementar la ayuda militar a Ucrania

Rusia ayudará a que Ucrania se mantenga en pie. Ese mensaje es el que empieza a calar en la UE y así lo ha expresado Josep Borrell. El Alto Representante propondrá a los Estados miembros que empleen los beneficios creados por las sanciones a Moscú en incrementar la ayuda militar a Kiev y también colaborar en su reconstrucción. "Si los Estados miembros acuerdan tendremos unos 3.000 millones por año que podemos conseguir de los beneficios", expuso, salidos del total de 210.000 millones que hasta ahora suponen las medidas restrictivas contra el Kremlin, sobre las que ya van un 13 paquetes desde el inicio de la invasión. Fue un mensaje de Borrell a los 27.

"Algunos tenían todavía algunas preocupaciones por la base legal y las consecuencias en el mercado financiero. Hemos estado discutiendo esto durante meses, es hora de acabar con los 'peros', pondré una propuesta y los países acordarán o no", expuso en una entrevista con varios medios. Este anuncio se da además a solo dos días de una cumbre de líderes que tendrá a Ucrania como tema clave.

A la larga el jefe de la diplomacia europea quiere que el 90% de los beneficios se empleen en la reconstrucción de Ucrania, toda vez que además se está hablando de un país candidato a la adhesión a la UE. Esto se enmarcaría en parte dentro también -en lo que se refiere al apoyo militar- del Mecanismo Europeo para la Paz, que asciende ya a 17.000 millones de euros después de añadir otros 5.000 millones este lunes.

"Si hacemos esto, Rusia no estará contenta. La cantidad no es extraordinaria pero no es poca cosa. Veremos que dicen los Estados miembros pero el debate ya acabó y habrá una propuesta", expuso Borrell, que espera una respuesta positiva de las capitales toda vez que hay un "consenso amplio" sobre el tema, con excepciones como la ya consabida de Hungría.

Sobre las elecciones de este fin de semana en Rusia el comunicado de Borrell también fue muy rotundo. "La UE condena firmemente la celebración ilegal de las denominadas elecciones en los territorios de Ucrania que Rusia ha ocupado temporalmente. Representan otra violación manifiesta del Derecho internacional por parte de Rusia", sostiene el mensaje del Servicio Europeo de Acción Exterior.

"Las elecciones se celebraron en un espacio político cada vez más reducido, lo que se ha traducido en un alarmante aumento de las violaciones de los derechos civiles y políticos, e impidió presentarse a muchos candidatos, incluidos todos aquellos que se oponían a la guerra ilegal de agresión de Rusia, privó a los votantes rusos de una posibilidad real de elección y limitó enormemente su acceso a una información veraz. La Unión Europea seguirá apoyando la importante labor de las organizaciones de la sociedad civil rusa, de los defensores de los derechos humanos y de los medios de comunicación independientes", concluyen.