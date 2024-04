Antonio Gil-Nagel, referente mundial en epilepsia: "El diagnóstico precoz podría ser más relevante de lo que se creía hasta ahora"

La epilepsia, un trastorno neurológico crónico que se caracteriza por la predisposición a experimentar convulsiones recurrentes, representa un desafío significativo para quienes lo enfrentan. Estas convulsiones, manifestadas por actividad eléctrica anormal en el cerebro, pueden variar en intensidad y síntomas, desde movimientos involuntarios hasta la pérdida completa de la conciencia. La imprevisibilidad de estas convulsiones contribuye a la capacidad incapacitante de la epilepsia, afectando profundamente la calidad de vida de quienes la padecen al interferir con la educación, el empleo y la participación social.

A pesar de los avances en su tratamiento, la epilepsia persiste como un desafío para muchas personas, ya que algunas continúan experimentando convulsiones recurrentes, lo que puede agravar su discapacidad. Además, la estigmatización social asociada con esta condición puede generar barreras adicionales al empleo y la integración social.

El doctor Antonio Gil-Nagel Rein es una referencia internacional en la asistencia, divulgación e investigación en epilepsia, especialmente en el diagnóstico y tratamiento de candidatos a cirugía de epilepsia, y encefalopatías epilépticas y del desarrollo. Se licenció en Medicina y obtuvo el título de Doctor en la Universidad Complutense de Madrid. Realizó su especialidad en Neurología en el Hospital Universitario 12 de Octubre y Fellowships en el Minnesota Comprehensive Epilepsy Centre. Ejerció la neurología en los Estados Unidos en la Universidad de Minnesota y Gillette Children’s Hospital, de Minneapolis y en Rush Medical Centre de Chicago. Una voz más que autorizada para hablar sobre la epilepsia que dará una ponencia en las V Jornadas Neurocientíficas y Educativas de Fundación Querer.

El próximo mes de mayo vuelve a participar en las Jornadas Neurocientíficas de Fundación Querer. ¿Con que ánimo afronta esta nueva edición?Las jornadas de la Fundación Querer son un foro muy eficiente para comunicar novedades y experiencias entre todas las partes implicadas en el manejo de la epilepsia y la discapacidad intelectual. Afronto estas jornadas con una alta expectativa, con ganas de comunicar mis experiencias, conocer las de otras conferenciantes y asistentes, y valorar como son percibidas por pacientes, familiares, psicólogos, médicos de varias especialidades, etc.

¿Nos puede desvelar alguna línea general sobre el tema que abordará en su ponencia?Me centraré en un concepto muy actual, que llamamos “la ventana de oportunidad”. El diagnóstico y tratamiento de la epilepsia en muchos pacientes puede estar llegando tarde. A diferencia del tratamiento de otras enfermedades neurológicas, como por ejemplo el ictus, en epilepsia se ha considerado que la actuación precoz no es tan relevante. Sin embargo, cada vez tenemos más evidencia de que esto no siempre es así y que deberíamos llevar a cabo acciones de impacto amplio para que la epilepsia sea atendida lo antes posible.

¿Qué avances recientes en la tecnología o las técnicas experimentales son los más prometedores para su investigación?La implantación de los estudios genéticos en personas con epilepsias está creciendo de forma exponencial. Estamos diagnosticando muchas epilepsias y trastornos del neurodesarrollo de causa monogénica. Además, avanzamos en la identificación de epilepsias poligénicas. En un futuro cercano empezaremos a ver resultados de los estudios epigenéticos, la inactivación patológica de algunos genes, la proteómica, el impacto del ambiente, etc. Cada vez tenemos más opciones terapéuticas disponibles o en desarrollo dirigidas la causa de la enfermedad y no solo al control de las crisis epilépticas. Además, seguimos haciendo esfuerzos en mejorar la identificación de crisis epilépticas. Todo ello combinado augura un futuro esperanzador, pero todavía estamos lejos de obtener resultados excelentes y extensibles a todas las formas de epilepsia.

El concepto de epilepsia está muy extendido en la sociedad, pero quizá la mayoría no conoce, realmente, de qué se habla. Por ello, doctor, ¿cómo explicaría lo que es la epilepsia a los ciudadanos de a pie? Con el término epilepsia nos referimos a numerosas enfermedades, de diferentes causas, que dan lugar a crisis epilépticas de diferentes tipos y gravedad. Las crisis epilépticas son descargas anormales, excesivas y fuera de control de grupos de neuronas de la corteza cerebral. Estas pueden ser de intensidad y gravedad diferente según el tipo de descarga, la localización y la extensión en la corteza cerebral. Por lo tanto, hay numerosos tipos de crisis epilépticas y muchas causas de epilepsia, cada una con diferencias que influyen en su pronóstico y tratamiento. Además, la epilepsia se suele acompañar de otros síntomas, también de intensidad diferente, incluyendo problemas cognitivos, alteraciones del estado de ánimo, trastornos del sueño, dificultades de integración social y limitaciones funcionales. Estos problemas asociados suelen ser muy leves o inexistentes en las epilepsias más benignas, pero pueden ser muy incapacitante en las epilepsias graves.

¿Cómo y cuándo se realiza el diagnóstico de una epilepsia? El diagnóstico se establece mediante una historia clínica cuidadosa. Como decía el Dr. Gregorio Marañón la silla ha sido el mayor avance científico de la medicina. Un médico bien entrenado, sentado en su silla en la consulta, escuchando a los pacientes y los testigos de las crisis, puede establecer el diagnóstico escuchando los síntomas que ha experimentado el paciente: el aura antes de desconectar de su entorno o perder la conciencia; los movimientos o la ausencia de movimiento durante la crisis; la fase de confusión o somnolencia después de la crisis; la repetición de estos síntomas o síntomas similares, a lo largo del tiempo, etc. Esta información es tan específica que en la mayoría de los pacientes se puede establecer el diagnóstico y muchas veces permite determinar el tipo de epilepsia y la localización del foco epiléptico.

¿Qué relación existe entre la epilepsia y otras condiciones médicas o trastornos neurológicos? La epilepsia tiene cientos de causas diferentes, que se engloban en varios grupos: genéticas, estructurales, autoinmunes, metabólicas, degenerativas y desconocidas cuando no podemos determinar cual es. Estas enfermedades también dan lugar a otras manifestaciones neurológicas. Por ejemplo: las encefalopatías epilépticas y del desarrollo se acompañan de discapacidad intelectual habitualmente, la enfermedad de Alzheimer puede ser la causa de una epilepsia de inicio en edades avanzadas, las enfermedades autoinmunes pueden dar lugar a epilepsia además de lesiones en otros órganos (piel, renal, hipertensión arterial). Por otra parte, la mayoría de las epilepsias estructurales, genéticas y muchas autoinmunes se asocian exclusivamente con crisis epilépticas, y no son progresivas, siendo el tratamiento de las crisis epilépticas el objetivo principal y el que va a marcar la gravedad de la enfermedad.

¿Cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan los pacientes con epilepsia y sus familias en la gestión de la enfermedad?

Los desafíos van cambiando a lo largo de la vida. En los niños los padres tienen que convivir con la incertidumbre de cuando puede ocurrir una crisis, cómo le puede afectar cognitiva y socialmente, el miedo a que fallezca su hijo en una crisis, las ausencias a clase, no caer en la sobreprotección al mismo tiempo que se proporciona una adecuada supervisión. En la juventud las limitaciones en el estilo de vida, no poder trasnochar como sus amigos, las dificultades en el estudio. En la edad adulta el miedo a perder el trabajo o las oportunidades sociales si tiene una crisis, el riesgo de accidentes, no poder conducir. En el anciano la pérdida de autonomía y el incremento de su dependencia. Y estos son sólo algunos ejemplos.