Epilepsia en mujeres ¿cómo afecta antes y durante el embarazo?

La epilepsia es una enfermedad del sistema nervioso que desemboca en crisis espontáneas que pueden provocar convulsiones e, incluso, desmayos en algunas ocasiones. Según la Sociedad Española de Neurología (SEN), "el 3% de la población padecerá epilepsia en algún momento de su vida" y, también, afirma que actualmente hay más de 400.000 personas diagnosticadas con esta enfermedad.

Pero, ¿puede la epilepsia afectar a las mujeres que desean quedarse embarazadas o que ya están en estado? Las dudas sobre lo que puede ocurrir si se produce una crisis durante el embarazo o si es posible continuar con la medicación para prevenirlas son frecuentes.

¿Aumentan las crisis epilépticas durante el embarazo?



Las crisis epilépticas durante el embarazo no tienen por qué aumentar, de hecho, los expertos del Hospital Universitario Virgen de las Nieves informan de que "durante la gestación la frecuencia de las convulsiones permanece sin cambios en el 60% de las pacientes epilépticas, aumenta en el 20% y disminuye en el 20%". Por lo tanto, no hay un riesgo superior de sufrir crisis por estar embarazada, sino que este es el mismo, al menos, en un porcentaje importante de las mujeres.

Dificultades para quedarse embarazada



La revisión Epilepsia en embarazadas comparte que hasta "el 50% de las pacientes epilépticas sufren irregularidades en el ciclo menstrual". La presencia de ciclos cortos o demasiado largos, así como la apariencia de la amenorrea (ausencia de la menstruación) puede dificultar el poder conseguir un embarazo una vez diagnosticada la enfermedad.

Además, según esta revisión, la menopausia suele aparecer con mayor antelación en las mujeres que tienen epilepsia. Por lo tanto, esta es una dificultad añadida para conseguir un embarazo, sobre todo, si este se retrasa en el tiempo, algo que en la actualidad es mucho más habitual.

¿Están contraindicados los fármacos?



Uno de los miedos que muchas mujeres con epilepsia tienen cuando desean quedarse embarazadas o ya lo están tiene relación con la medicación para tratar su enfermedad. Y es que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), por ejemplo, el año pasado recomendaba no recetar el topiramato en mujeres embarazadas.

Según los estudios en los que se basa la AEMPS para informar sobre esta recomendación, este medicamento destinado a tratar la epilepsia en mujeres embarazadas puede aumentar el riesgo de malformaciones congénitas, restricción del crecimiento fetal y trastornos del neurodesarrollo, como el trastorno del espectro autista o hiperactividad.

Sin embargo, hay alternativas seguras para las mujeres embarazadas con epilepsia, aunque será el médico quien valore la idoneidad de dichas alternativas. Puesto que, en ocasiones, puede que haya que continuar con el tratamiento con topiramato, aunque es importante que las futuras madres sepan qué riesgos se están asumiendo en estos casos.

La epilepsia no tiene por qué impedir a una mujer quedarse embarazada y tampoco tiene por qué suponer un riesgo durante la gestación. Sin embargo, sí es importante saber qué es lo que puede provocar esta enfermedad y analizar cada situación particular para poder cambiar la medicación en el caso de que la que se esté tomando no sea la más adecuada durante el embarazo.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de salud y mujer? Apúntate a nuestra Newsletter.