Sanidad dará luz verde a su plan antitabaco, que no será vinculante para las comunidades hasta que no se apruebe la nueva ley

El plan antitabaco saldrá adelante, lo apliquen las comunidades o no. El Ministerio de Sanidad dará luz verde este viernes a la estrategia que Mónica García recuperó del cajón de su antecesor para prevenir y reducir tabaquismo en España. Lo hará en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), y después de que varias autonomías hayan mostrado reticencias a una hoja de ruta que acabará concretándose en una ley específica.

Hasta entonces, será un plan a la carta: las comunidades que así lo deseen podrán adherirse al documento entero, a determinadas medidas que apoyen o, en su defecto, no secundarlo en absoluto. No será, por tanto, vinculante en los diferentes territorios, al menos no hasta que se apruebe la ley que prepara el Ministerio de Sanidad, que no concreta fecha aproximada.

"Mañana saldrá adelante el plan, y las comunidades autónomas que se vayan adhiriendo de forma global podrán poner en práctica lo que quieran, si quieren y cuando quieran… porque tampoco hay ley todavía", detallan a 20minutos fuentes del departamento que dirige Mónica García. El Plan Integral de Prevención y control del Tabaquismo 2024-2027, explican, no es más que un "aval" del Gobierno para que puedan ir poniendo en marcha las medidas que consideren pertinentes. Pero precisan: una vez aprobada la nueva ley, esta será vinculante para todas las administraciones autonómicas.

A lo largo de estas dos últimas semanas, las comunidades autónomas han ido aportando sus alegaciones al plan de Sanidad, el cual, entre otras cosas, plantea ampliar los espacios sin humo, elevar el coste de la cajetilla de tabaco, hacer que todas tengan el mismo aspecto o luchar contra el "lavado de cara" de los vapeadores. En la última Comisión de Salud Pública, celebrada de forma extraordinaria este miércoles, el Ministerio de Sanidad incorporó 160 de las 180 propuestas de modificación o aclaración al texto que se habían puesto sobre la mesa. En principio, para aprobar el Plan en el Consejo Interterritorial de este viernes.

Sin embargo, tras la reunión, Sanidad anunció que había planteado a las comunidades una fórmula nueva para adherirse al plan. Un "acuerdo de colaboración", según explicaron fuentes del ministerio este miércoles, para que las comunidades autónomas tengan tiempo a revisar los cambios y decidir si quieren unirse a la estrategia o no. El plazo terminaba este jueves al mediodía, y todo apunta a que habrá varias autonomías que no se vinculen a él. Por lo menos las del PP, que ya han ido expresando sus reticencias.

Sanidad afea "excusas" para no secundar el Plan

Esto ha sido recriminado por el 'número dos' de García, Javier Padilla, quien ha asegurado en redes sociales que la decisión que se tome este viernes servirá "para decidir quién, una vez más, se sitúa en un lugar en el que los años mostrarán que no tenía sentido estar".

El secretario de Estado ha recordado también que el Plan saldrá adelante, "aunque el PP no lo apoye" y pese al "listado de excusas" que asegura que han alegado las comunidades gobernadas por los de Génova para no apoyarlo.