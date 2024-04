Alberto Rodríguez, pintor de animales: "Para dibujar perros o gatos hay que conocer muy bien la morfología de estos animales"

Si cuando eres un niño, la ‘amenaza’ de que vendrá el lobo si no te duermes te hace enderezarte, abrir más los ojos y preguntar "¿dónde está? ¡a ver, a ver!", es probable que tu futuro esté ligado, de alguna manera, a sentir una enorme fascinación por los animales.

Así le sucedió a Alberto Rodríguez Cota (Pamplona, Navarra), conocido en las redes sociales y en su página web como Pintor de Animales. Licenciado en Bellas Artes e ilustrador autodidacta especializado en temática animal, comenzó a dibujar a los 6 años, "exclusivamente animales, porque creo que jamás he dibujado otra cosa que no tuviera dos o más patas, pelos, plumas, pico o garras".

Lo que comenzó como un placer y una necesidad vital intrínseca propia de los artistas, se convirtió en un proyecto profesional durante la pandemia y el confinamiento del Covid-19. Su pasión se transformó en su forma de vida y ahora sus retratos de perros, gatos, caballos, loros e incluso chinchillas adornan casas en toda España y algunos países de Europa.

Latxa cara rubia es una raza ovina autóctona del País Vasco. Alberto Rodríguez Cota. CEDIDA

En la era de la fotografía inmediata gracias a los dispositivos móviles, ¿Cómo responde el público a la ilustración manual?Hay algunos clientes que me han pedido que hiciera el dibujo de su compañero (no me gusta usar el término 'mascota') tal cual está en la foto, con fondo y todo. Y mi respuesta siempre es la misma: si quieres eso, lo mejor que puedes hacer es ampliar la foto y enmarcarla tal cual, porque es más rápido y barato.



Yo prefiero extraer al animal del fondo que lo rodea y mostrarlo sobre un lienzo blanco, neutro, sin nada que moleste. Así se puede captar la esencia de ese animal, su personalidad, su singularidad, sin ruido de fondo. Y al final, siempre es un acierto y el cliente queda muy satisfecho.

¿Cómo es tu proceso creativo para ilustrar un animal?Lo primero es conseguir la mejor foto, porque de una foto de buena calidad puedo garantizar un buen trabajo. Y cuando hablo de calidad no me refiero a que la foto sea nítida o tenga buena iluminación (eso se puede arreglar de forma digital), sino que sea una foto apta para hacer un buen retrato. No vale cualquier foto, deben cumplir con ciertos parámetros.



Cuando tengo la foto, simplemente es hacer un boceto con ella, a la antigua usanza, con papel de calco para marcar el contorno de los elementos principales y, después, ir eligiendo los principales lápices para empezar a dar color. Siempre empiezo con cuatro o cinco tonos, pero en ocasiones acumulo más de 20 lápices de diferentes colores y marcas, porque sé cómo voy a empezar, pero nunca cómo voy a terminar.

¿Qué técnicas y materiales son tus favoritos?Me he especializado en lápiz de color sobre papel de acuarela. Gracias al enorme colectivo de artistas que hay en Internet he ido cogiendo ideas sobre técnicas y materiales que han ido configurando mi actual forma de dibujar. El lápiz de color es muy versátil y el papel de acuarela es un soporte magnífico, porque al ser de un gramaje grueso permite hacer multitud de capas.



Utilizo el mejor material que hay en el mercado, porque eso es una absoluta garantía de éxito. Ahora mismo uso dos papeles de acuarela, el italiano Fabriano y el alemán Hahnemühle, que se llevan fabricando desde la Edad Media. Y en cuanto al material gráfico, lápices soberbios de marcas europeas con los que realmente se disfruta del dibujo.



Ahora quiero dar el salto al pastel, retomar el óleo y seguir practicando con el dibujo con bolígrafo negro, que es muy interesante y se obtienen unos resultados curiosos mezclándolo con lápiz de color o pintura al óleo.

Alberto asegura estar "muy satisfecho con este dibujo" de un labrador amarillo con su juguete. Se trataba de un perro enfermo terminal, por lo que este dibujo tiene un especial significado para sus tutores. Alberto Rodríguez Cota. CEDIDA

¿Qué artistas animalistas te han inspirado?Muchos, tanto de España como de otros países. Hay gente con un talento inmenso para el dibujo y la pintura de animales y contemplar sus obras es una delicia, al mismo tiempo que aprendes de su forma de trabajar, de los materiales que emplean y te dan ideas.



Por mencionar algunos, de España admiro mucho a Juan Varela, José Antonio Sencianes, Manuel Sosa o Francisco J. Hernández, grandes acuarelistas que trabajan como nadie la vida silvestre y la pintura del natural. Y de otros países, Bonnie Snowdon, Becca Barron, Jessica Lennox, Joris de Raedt y un larguísimo etcétera. Por supuesto, no se pueden olvidar los clásicos, como Rosa Bonheur o John James Audubon, que siempre serán fuente de inspiración para cualquier artista del mundo animal.

¿Cómo influye internet en la difusión y apreciación de la ilustración de animales?Ahora mismo las redes sociales son el mejor marchante de arte posible, sobre todo para la gente que está empezando y necesitan visibilidad. En mi caso, Facebook e Instagram han sido imprescindibles, porque más del 75% de mis encargos proceden de contactos hechos en estas plataformas.



Son muchas las personas que buscan a alguien que dibuje animales pero no saben dónde acudir y las plataformas online son un gran punto de encuentro.

Me gusta dibujar al animal en un lienzo en blanco. Así puedo captar su esencia, su personalidad, sin ruido de fondo”

¿Cuáles son los desafíos al trabajar con clientes con visiones específicas sobre cómo quieren ver a su animal?Me he encontrado con peticiones muy diversas a lo largo de estos últimos años, clientes que quieren hacer retratos de hasta cuatro o cinco animales juntos, retratos hiperrealistas que 'no se note que es un dibujo' (¿?¿?), quitarle a la foto el fondo que tiene y ponerle otro, pretender hacer un buen retrato de fotos exageradamente oscuras o muy, muy borrosas.



También me han solicitado quitar collares antiparasitarios o añadir otro collar más bonito. Sobre todo, me han pedido si puedo dibujar personas acompañando al animal, y lo siento pero esto, de momento, no es posible.

Admite Pintor de animales que se siente particularmente cómodo dibujando gatos, quizá porque mientras ilustra felinos suelen acompañarle sus dos gatas en el proceso. Alberto Rodríguez Cota. CEDIDA

¿Cuál ha sido el animal más difícil de ilustrar?Creo que no ha habido hasta la fecha nada que me haya frenado, porque con más o menos esfuerzo, horas de trabajo y momentos de indecisión, he sacado adelante todo lo que me he propuesto. Me ponen nervioso los perros con pelo muy rizado, porque se generan huecos, luces y sombras que me agotan.



También hay ciertas aves como las limícolas (las becadas, agachadizas...) con plumajes muy crípticos, llenos de detalles, franjas, rayas, puntos, bandas, en todos los tonos de marrón y gris imaginables, que pueden ser realmente complicados.

¿Has hecho proyectos educativos o de divulgación relacionados con la ilustración de animales?Siempre estoy abierto a cualquier tipo de colaboración que pueda ser provechosa para mí como artista y para que la sociedad conozca más el mundo natural que nos rodea y que, a veces, damos un poco de lado.



Personalmente estoy inmerso en un proyecto personal donde quiero ilustrar a todas las razas ganaderas autóctonas de Navarra y Euskadi. Y tengo en mente algo relacionado con las aves en los viñedos de Navarra, porque los perros me encantan, pero las aves me apasionan y quiero hacer algo con ellas.

¿Qué consejos darías a quienes comienzan en la ilustración animal?Para dibujar animales te tienen que gustar mucho. Y más que gustar, diría apasionar. Todos los artistas que dibujan o pintan animales sienten verdadera devoción por la fauna, algunos de ellos son biólogos de formación que han convertido su afición en profesión.



Para dibujar perros o gatos hay que conocer muy bien la morfología de estos animales, porque a veces, si la foto es deficiente, hay que tirar de recursos para hacer los agujeros de la nariz, el interior de las orejas o sacar el brillo perfecto a los ojos. Y sobre todo, no hay que tener miedo a equivocarse, a arrugar papeles que no sirven y a empezar de nuevo una y otra vez. Si se pone pasión y esfuerzo, todo sale.