Los gatos no siempre han sido adorables: así los representaban en la época medieval y renacentista

La Edad Media no fue una buena época para los gatos, al menos no para los que quedaron retratados por pintores y artistas. Mientras que hoy en día cuando pensamos en un gato lo hacemos desde la ternura, considerando a éstos animales adorables, históricamente no ha sido así y, de hecho, hay pruebas que así lo corroboran.

Los gatos son considerados criaturas adorables y elegantes, con una presencia en internet y en la cultura popular tal, que los ha convertido en iconos de diversión y misterio. Sin embargo, esta imagen idílica dista mucho de cómo eran representados en la época medieval y renacentista.

En estos períodos históricos, los felinos no eran vistos con la misma ternura y reverencia que hoy en día; de hecho, las representaciones artísticas los retrataban de manera sorprendentemente diferente, a menudo como criaturas grotescas, demoníacas o simplemente deformes. Pero, ¿por qué?

Alexandra Sclafani, artista y entusiasta de la historia del arte, contaba en una de sus publicaciones de Instagram uno de los motivos por el cual los gatos eran pintados de forma tan extraña. "Tenía como objetivo distinguir su naturaleza indomable de sus contrapartes humanas civilizadas y piadosas", expresa. "Las caras torpes están destinadas a simbolizar la desviación del comportamiento de un gato doméstico".

De criaturas diabólicas a protectores del hogar

Aunque en la publicación Sclafani tan solo menciona la razón religiosa, ella misma ha reconocido a 20minutos.es que los motivos son múltiples. "Yo diría que también por ignorancia", afirma. "La gente de la Edad Media comenzó a creer que los gatos simbolizaban criaturas oscuras, diabólicas y mágicas".

"Por eso, a menudo se dibujaban distorsionados, para distinguirlos por la buena representación de la fe religiosa", agrega. "Hasta donde yo sé, este prejuicio comenzó durante la época medieval y continuó hasta el Renacimiento, pero incluso hoy en día los gatos son vistos como malvados en algunas culturas, especialmente los gatos negros, que a menudo se asocian con brujas o con mala suerte (o buena, en otras culturas)".

Le chat blanc de Pierre Bonnard. PIERRE BONNARD

A pesar de esta visión de nuestros compañeros los felinos, la realidad es que pronto los gatos se convertirían en "mascotas bienvenidas, cuando las ratas y las serpientes se convirtieron en un problema en los hogares". "Esta es la razón por la que los antiguos egipcios y vikingos amaban mucho a los gatos, de hecho", afirma Sclafani.

"Creo que lo más probable es que los gatos con superstición fueran gatos salvajes en lugar de gatos domésticos útiles, pero no creo que haya una gran fuente de información al respecto, hasta donde yo conozco", explica la artista.

Volviendo a la creencia de la Edad Media de que los gatos negros son malvados y están asociados con las brujas, Sclafani indica que "la brujería también jugó un papel importante en la reputación de los gatos negros". "Solo por el color de su pelaje, eran considerados malvados. Los medievales no eran especialmente inteligentes y basaban todo en las apariencias", asegura.

Resulta curioso ver cómo a través de la pintura podemos ver cómo cambió la concepción de los mininos en la sociedad, pasando de retratarlos deformes a acomodarlos junto a los protagonistas de retratos de familia o formar parte de paisajes y escenarios hogareños.

Además, Sclafani apunta a que esto es algo que tan solo ocurrió en la pintura de la época. "No se conocen esculturas de gatos medievales de aspecto feo", cuenta. "Esto puede deberse a que las pruebas se destruyeron con el tiempo, pero también a que la mayoría de las personas que dibujaban estos gatos no eran necesariamente buenos artistas".

"De hecho, en su mayoría eran monjes y gente de la Iglesia. Además, los gatos son bastante difíciles de dibujar, para un artista es complejo dibujar uno que sea atractivo, imagina para alguien que no se dedica a ello", concluye.