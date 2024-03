Moreno y el presidente de Canarias celebran una "cumbre" en Sevilla para abordar la inmigración y la financiación autonómica

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, mantendrán este miércoles 6 de marzo una "cumbre" en Sevilla con su homólogo del Gobierno Canario, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), en la que abordarán asuntos de interés para ambas comunidades, en una reunión cuya agenda, afirma el Ejecutivo andaluz, aún está abierta.

Así lo ha anunciado el portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, quien ha revelado que el Gobierno canario ha mostrado interés por temas como los decretos andaluces de simplificación administrativa y la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico, Trade.

Si bien más allá de estas cuestiones, se ha mostrado convencido de que también estará sobre la mesa el tema de la inmigración y la llegada de migrantes a las islas. Y es que, ha dicho el portavoz andaluz, se trata de una situación que cuando "se colapsa", Andalucía siempre ha mostrado su "solidaridad" con esa comunidad y ha sido la primera en "levantar la mano" para colaborar acogiendo a migrantes. Asimismo, Fernández-Pacheco se ha referido a la financiación autonómica como otro de los más que posibles temas a tratar, pese a no ser Canarias una región especialmente perjudicada en este asunto.

Este tipo de reuniones, que Moreno ya ha mantenido con otros presidentes autonómicos de diferente color político, son "edificantes", ha subrayado el portavoz de la Junta, al tiempo que ha lamentado que los presidentes "no pueden hablar donde deberían", en alusión a la Conferencia de Presidentes que el jefe del Gobierno central, "Pedro Sánchez, no convoca porque no quiere".

Cabe recordar que Moreno ya ha mantenido encuentros en el Palacio de San Telmo con el socialista Ximo Puig, expresidente de la Generalitat Valenciana; el socialista Javier Lambán, expresidente de Aragón; y el popular Juan José Imbroda, presidente de Melilla. Reuniones a las que se suma la "mini cumbre" que el líder del PP-A mantuvo en la pasada edición de Fitur con los actuales presidentes de Valencia, Carlos Mazón; Murcia, Fernando López Miras; y Catilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page.