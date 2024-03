Así es el podenco andaluz, un perro primitivo, saludable, noble y activo (y una de las razas más maltratadas y abandonadas en España)

Los podencos, que engloban varias razas, parecen tener su origen en el antiguo Egipto, en el grupo de lebreles de caza que denominaban tesem y que compartían algunos rasgos anatómicos comunes muy característicos, como las grandes orejas erguidas o un aspecto atlético.

En el caso del podenco andaluz, llegaron con los comerciantes fenicios que se establecieron a lo largo de toda la costa mediterránea hace más de 3.000 años. Una vez presentes en la península ibérica, se cruzaron con los perros locales y se extendieron por diversas zonas de España y de Portugal.

El podenco andaluz se desarrolló en Andalucía, donde se adaptó al clima, y se especializó en la caza, destacando por sus agudos oído y olfato y su gran resistencia y agilidad sobre el terreno. Pese a su extensa trayectoria como raza autóctona española, no fue hasta 1990 cuando se formalizó el primer Club Nacional del Podenco Andaluz y logrando finalmente su reconocimiento por la Real Sociedad Canina de España en 1992. No obstante, no se encuentra reconocida por la Federación Cinológica Internacional ni por ninguna otra asociación cinológica de carácter internacional.

Esto se debe a la gran similitud que presenta con el podenco portugués, con el que comparte tamaños (grande, mediano y chico) y variedades de pelo (pelo duro, pelo largo y pelo liso). Algunos expertos del mundo canino consideran que se trata de la misma raza, mientras que otros defienden que se tratan de dos razas distintas con un origen común.

Ejemplo de un podenco andaluz de talla grande, pelo largo o sedeño y color blanco en un concurso nacional canino.

Inteligentes, leales y muy sensibles

Los podencos andaluces son cazadores natos, siempre alertas, con una gran intuición y con fuerte instinto de rastreo. Pero más allá de sus habilidades en la caza, también se adaptan bien a la vida familiar si se les proporcione el ejercicio y la estimulación que necesitan. Responden muy bien al adiestramiento, siempre que se base en el refuerzo positivo, y son grandes protectores gracias a su naturaleza desconfiada hacia los desconocidos.

Es un perro muy leal y afectuoso con sus guías, también con los niños. Con otros animales presentes en el hogar requiere de una socialización temprana. Pero, pese a ser extremadamente dócil y sumiso con su núcleo familiar, los podencos andaluces son igualmente sensibles al trato rudo o a una crianza basada en la dominancia, donde pueden desarrollar graves problemas de comportamiento. Así mismo, no se recomienda para personas sedentarias o con ritmos de vida que no les permitan brindar al podenco el espacio y la actividad que demanda. Es un perro que necesita sentirse parte de la familia, y que no tolera bien la soledad y el abandono durante largas horas.

No requieren de muchos cuidados específicos y será suficiente un cepillado quincenal. Sin embargo, hay que prestar atención a sus orejas, que son largas y erguidas, y que pueden acumular suciedad o parásitos. Hay que revisarlas y limpiarlas con regularidad, y secarlas bien después del baño. En cuanto a la salud general, es una raza generalmente sana.

Su población empieza a ser habitual fuera de Andalucía gracias a las redes de adopción nacionales ya que, como sucede con los galgos españoles, los podencos son una de las razas más maltratadas y abandonadas cuando no resultan válidos para su función cazadora. En consecuencia, grupos como SOS Podencos o en Podencos Barcelona, entre otros, difunden casos de ejemplares rescatados o en situación de acogida que necesitan un hogar definitivo.

En el caso de querer adquirir un podenco andaluz a través de las fuentes adecuadas, se recomienda acudir al Club Podenco Andaluz España, entidad amiga de la RSCE, donde los criadores miembros deben cumplir una serie de condiciones que garantizan una actividad responsable y respetuosa.