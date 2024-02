En juego un diputado de Ourense por 112 votos del exterior: el PSOE podría arrebatar un escaño al PP, que mantendría su mayoría

El resultado electoral de las elecciones gallegas celebradas el pasado domingo no es definitivo. Como en todos los comicios, aún queda conocerse el voto de los españoles residentes en el exterior, también conocido como voto CERA (Censo Electoral de los Residentes Ausentes). Si bien este sufragio no suele traer cambios significativos tras el conteo a pie de urna, en este caso sí podría alterarse el reparto de escaños: una pequeña horquilla de 112 votos de Ourense podría hacer que los 'populares' pierdan un diputado -y quedarse con 39- y que el PSdeG salga del 'unidígito' -pasando de los 9 a los 10- y recupere uno de los cinco escaños perdidos desde las pasadas elecciones. La suerte está echada, pero en ningún caso el PP de Alfonso Rueda podría perder la mayoría absoluta.

Son 476.514 los gallegos residentes en el extranjero que estaban llamados a las urnas, aunque solo han efectuado su voto 29.300 de ellos, es decir, el 6,15%. Esta cifra representa menos del 2% del escrutinio total, pero un posible y ligero sorpasso en Ourense de Gómez Besteiro (PSdeG) sobre Alfonso Rueda (PP) podría serle suficiente al socialista para arrebatar los 112 votos que le 'sobran' al 'popular'. En este caso, el PSOE pasaría de las 9 a las 10 actas en el Parlamento de Galicia y el PP descendería su representación de los 40 a los 39 diputados, con los que también podría renovar su Ejecutivo en solitario al situarse la mayoría absoluta del hemiciclo en los 38 escaños.

El ajustado resultado de Ourense sorprende más si se compara con los de las otras tres provincias gallegas. En A Coruña, el último diputado electo, del BNG, está a una distancia de 9.511 votos sobre el Partido Socialista. En Pontevedra, el último escaño repartido, del PP, aguarda una distancia de 6.450 votos, también sobre el PSdeG. En Lugo, el último parlamentario electo, del BNG, cuenta con una distancia algo menor: unos 3.000 votos respecto al PSdeG.

Los resultados del voto exterior no se conocerán hasta el próximo lunes, 26 de febrero. Por primera vez después de tres elecciones autonómicas, el voto CERA no ha sido 'rogado', es decir, los votantes no han tenido que solicitar la documentación para votar, sino que la han recibido en sus domicilios, en virtud de la reciente reforma de la LOREG, en 2022.

Ourense, la provincia que más ha castigado al PSOE

Si bien el PSdeG ha sido la tercera fuerza política en las cuatro circunscripciones, cabe destacar que Ourense ha sido la provincia que menos votos ha otorgado a los socialistas en términos relativos, aglutinando el 12,41% del sufragio total. A la cabeza se encuentra Lugo, donde un 17,2% de los votantes ha confiado a Besteiro. Le siguen Pontevedra, con un 14,73% y A Coruña, con un 12,94%.

Es preciso señalar que en esta provincia confluían más fuerzas políticas, con la candidatura de Democracia Ourensana, que atrajo casi el 9% de los votos de la provincia y certificó su entrada en el hemiciclo gallego con un diputado.

El poder del voto exterior

Las posibilidades de cambio del voto exterior suelen ser mínimas, pero en ocasiones este sufragio se ha convertido en decisivo o en una esperanza para algunos candidatos. Cuando Manuel Fraga perdió en 2005 la mayoría absoluta que le mantenía en la Xunta desde hacía 15 años, confió en los gallegos emigrantes la posibilidad de mantenerla por un escaño ajustado de Pontevedra, aunque finalmente el recuento no le fue favorable.

El voto CERA también estuvo cerca de tumbar la primera presidencia autonómica de Alberto Núñez Feijóo en 2009, pues en la noche electoral sumó 39 de los 75 escaños y el voto exterior rebajó su mayoría absoluta a 38 diputados, las justas para gobernar en solitario. Mejor suerte tuvo en sus cuartos y último comicios autonómicos, en 2020, cuando el apoyo de los emigrantes le permitió su más amplia mayoría absoluta al llegar a los 42 escaños en el Parlamento gallego.

Al ahora líder nacional del PP también le favoreció el voto exterior en las últimas elecciones generales de 2023, que le permitieron arrebatar al PSOE un escaño en Madrid. Aunque este recuento no le permitió gobernar, sí aumentó su representación en la Cámara Baja y provocó que Pedro Sánchez tuviese que buscar el 'sí' rotundo de Junts para poder gobernar.