Cientos de vehículos marchan contra las restricciones y multas de Madrid 360

La Asociación de Vehículos Afectados por Restricciones Medioambientales (Avarm) ha celebrado este domingo una manifestación motorizada en el centro de Madrid, a la que han acudido cientos de vehículos, para mostrar su rechazo a las prohibiciones y restricciones de Madrid 360 y a la Ordenanza de Movilidad Sostenible del ayuntamiento.

Bajo el lema 'libertad de circulación' y 'no a la discriminación', cientos de vehículos (se habían inscrito 430) han marchado desde la plaza de las Ventas pasando por la de Colón, el paseo de la Castellana, la glorieta de Emilio Castelar, la plaza de Cibeles y la calle de Alcalá hasta volver de nuevo a Las Ventas.

Denuncian las "medidas discriminatorias" que a su juicio ha impuesto el ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida con la modificación de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Esto supone que los coches con clasificación ambiental A no empadronados y que no abonen el Impuesto de Tracción Mecánica en Madrid que accedan a la M-30 o al interior de la misma, así como a las Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDEP), se enfrenten a multas de 200 euros.

En declaraciones a los medios antes de participar en la concentración, el presidente de Avarm, David Harvey, ha denunciado que el etiquetado de los coches "está mal de base" porque se realiza en función de la matrícula. "Está hecho por año y no por bajas emisiones".

Ha explicado que es en la ITV donde tienen que habilitar los gases conforme a la normativa europea. "Y si hay un coche del año 88 que pasa esos gases, que le dejen circular... Yo tengo un vehículo híbrido enchufable que tiene 300 caballos, contamina como el que más cuando entra en gasolina, pero tengo pegatina ECO, con lo cual esto es una tomadura de pelo".

Ha criticado que Madrid vaya a albergar el Gran Premio de España de Fórmula Uno con vehículos que contaminan "una verdadera locura" y que no permitan entrar a motos y coches de personas que vienen a trabajar.

Los convocantes piden también la anulación de todas las multas derivadas de la falta de información, "nula o deficiente señalización", acumulación de expedientes o "pésima gestión en la notificación y recepción de multas".

Denuncian el impacto en las familias y ciudadanos de menor poder adquisitivo, las personas con movilidad reducida con vehículos sin etiqueta no adaptados, así como en los trabajadores autónomos y pequeños negocios.

Vox apoya la protesta

A la manifestación ha acudido también el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, que ha criticado las prohibiciones y restricciones de Madrid 360, que a su juicio son "una triple mentira", legal, medioambiental y electoral.

"Todos recordamos a Almeida cuando decía en 2019 que con ellos se iba a terminar el Madrid Central, y no solo no se terminó sino que se ha multiplicado por 12 saliendo del casco histórico a cubrir toda la ciudad, perjudicando a los más desfavorecidos, perjudicando a los madrileños, pero también a esos miles de ciudadanos que no viven en Madrid pero que vienen a trabajar a Madrid", ha denunciado.

Ha asegurado que Madrid está siendo "esquilmada" porque el objetivo real de Madrid 360 es convertirse "en una auténtica y fabulosa máquina de recaudación", y ha apostado por levantar "la bandera de la libertad" sin restricciones y sin discriminar a cientos de miles de españoles y de madrileños que no pueden moverse con libertad.

"Nosotros somos un partido verde, desde el color de nuestras siglas hasta nuestra forma de entender la política", ha dicho el dirigente de Vox, que ha asegurado que ni las restricciones ni las multas son necesarias porque la calidad del aire en Madrid "es muy buena".

Además -ha apuntado- estas medidas restringen la libertad básica de cualquier ciudadano que no puede comprarse un coche eléctrico o híbrido, y que tiene un coche antiguo que pasa la ITV, paga sus impuestos y tiene "todo el derecho del mundo a circular".