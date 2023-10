Las cinco calles de acceso a Madrid Central donde se ponen más multas: Alcalá 51, la peor

Agonizaba el verano de 2019 cuando José Luis Martínez-Almeida presentó la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360. Era su nuevo Madrid Central. Su alternativa a los límites que impuso en el distrito Centro Manuela Carmena a los vehículos más contaminantes. Y también su solución después que los tribunales no le permitieran acabar con las Zonas de Bajas Emisiones. Cuatro años después, la ZBE sigue en pie en el corazón de la ciudad. Pero muchos coches sin etiqueta hacen como si no existiera o no se percatan de ella. Especialmente, en un punto: la calle Alcalá 51. La más sancionadora, con 42.264 infracciones registradas de enero a junio de 2023. Más de 7.000 al mes, de 235 al día, casi 10 la hora...

Es una de las principales conclusiones que se extrae de un estudio de Automovilistas Europeos Asociados al que ha tenido acceso 20minutos. Según dicho informe, cuyos datos provienen del Portal de Transparencia de Ayuntamiento de Madrid, el número de multas impuestas por las cámaras que controlan de manera automática a los vehículos que acceden a Centro por Alcalá se han un aumentado un 20% en el primer semestre de 2023 respecto al mismo periodo en 2022. Se trata del mayor incremento sancionador de cualquiera de los puntos negros por los que se puede acceder a la zona blindada a las malos humos.

Gran Vía, 71 es el segundo punto que más atraviesan los automóviles sin distintivo ambiental. Lo que deja un monto de 31.599 sanciones. Un 10,6% más que en los primeros compases de 2023 (28.584). En tercer lugar, figura Atocha 125 con 26.609 recetas. Y completan el ranking la calle Segovia en su esquina con Ronda de Segovia y la calle San Bernardo, 91. Estas cinco arterias concentran el 50,7% de todas las multas en la ZBE de Centro, más de la mitad. También son las que más tráfico tienen, lo que explicaría esta mayor incidencia. Aunque, el año pasado, este quinteto aglutinaba el 47% de los castigos, casi un 4% menos.

Más 1 de cada diez multas tuvo lugar en la calle Alcalá, a la altura del número 51

La tendencia al alza de entradas prohibidas al centro de la urbe no es exclusiva de este top 5. En total, según el mismo estudio, las multas por acceder a Centro con un coche sin etiqueta, y no domiciliado, se han elevado casi un 8% en el último curso, pasando de 256.046 en los primeros seis meses de 2022 a 276.927 en el mismo periodo de 2023.

También ha crecido, en consecuencia, el importe global de la sanciones, que asciende a 55.385.400 millones de euros de enero a junio de este año. Cabe recordar que dicha comportamiento supone una sanción de 200 euros (que se puede quedar en 100 por pronto pago); sin importar si ha sido pillado por un agente de tráfico o por un foto-rojo.

Los residentes, los profesionales de suministros y servicios, las personas con movilidad reducida y los vehículos Cero y Eco tienen permiso para acceder a esta área restringida al tráfico, así como los vehículos B y C, siempre y cuando su destino sea un aparcamiento públicos de rotación como los autorizados en Cortes, Embajadores o el barrio Justicia.

Automovilistas denuncian ánimo recaudatorio

¿A qué se achaca este aumento de la sanciones? El presidente de los Automovilistas, Mario Arnaldo, cree, en primer lugar, que la señalización de Madrid Central no es la más adecuada. "Si la gente no se entera, habrá que reforzarla, ¿no?".

Pone el ejemplo de la ZBE de Plaza Elíptica, puesta en marcha a principios de 2022 y que, ante una vulneración del derecho a la información de los conductores sancionados por traspasarla, el Consistorio tuvo que reembolsar el dinero de miles de multas impuestas en sus primeros meses de funcionamiento. Entonces, también hubo quejas porque las señales no eran visibles, pero, en palabras de Mario Arnaldo, desde su asociación hicieron "una campaña masiva para alertar a la gente".

A la luz de las cifras de su análisis, los Automovilistas acusan al Ayuntamiento que dirige el PP de Almeida de utilizar las multas como método de recaudación. "Es un negocio. Si quisieran reducir las sanciones, analizarían a qué se debe el incremento", denuncia su líder antes de invitar a reflexionar sobre la política sancionadora municipal. "Es que lejos de disminuir, aumentan la sanciones..."