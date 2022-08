¿Luz al final del túnel de Plaza Elíptica? Automovilistas piden al Ayuntamiento que devuelva "todas las multas, por incompetente"

Una veintena de cámaras se encendieron en diciembre. El 22 de febrero, una vez terminado el plazo de aviso, empezaron las multas. Dada la mala señalización de los carteles de la zona blindada de bajas emisiones, miles de conductores -sin la etiqueta requerida- entraron por error en el túnel que atraviesa Plaza Elíptica para acceder a la M-30 desde la A-42, y viceversa. Y para más inri: un retraso en la notificación de las sanciones, les hizo tropezar una y otra vez con el mismo radar. En total, más de 47.000 multas en marzo, 1.600 al día, 65 la hora... Resultado: un mes más tarde, de golpe y porrazo, cientos de conductores recibieron hasta 90 recetas. Por 90 euros cada una hasta el 21 de marzo ó 200 desde la reforma de la Ley de Tráfico: 8 mil euros, en el mejor de los casos.

Tal y como anunció el alcalde de la ciudad, José Luís Martínez-Almeida, hace un mes, el Consistorio indultará a los infractores todas las sanciones impuestas más de una vez hasta el 2 de mayo, obligándoles a abonar únicamente la primera multa en ese periodo de tiempo. El delegado de Movilidad y Medio Ambiente, Borja Carabante, especificó esta semana que ya se está "tramitando el expediente para poder archivar las 17.524 multas que fueron abonadas por los ciudadanos y que supone devolver 1,4 millones de euros" antes de que acabe el año. ¿Es suficiente?

A juicio de Automovilistas Europeos Asociados, asociación que denunció por primera vez la injusta situación, no. "El Ayuntamiento debe devolver todas las multas, porque legalmente no tiene competencia para incoarlas en ese tramo de la vía", señala su presidente, Mario Arnaldo, refiriéndose a los kilómetros 3.900 y 4.400 de entrada a Madrid, y al kilómetro 4.1 de salida de la capital, cuya titularidad pertenece al Ministerio de Transportes. Ósea, al Gobierno Central, no al municipal. Bajo los cálculos de la AEA, a lo largo de esos 100 metros, se han concentrado el 80% de las multas.

El Ayuntamiento reconoce que no es titular de esa zona, pero que sí puede multar

Desde el Consistorio, reconocen que dichos tramos no son vías urbanas de su titularidad, pero que "sí tienen la competencia para multar". Con arreglo a al ley, la DGT informa de que los Ayuntamientos tienen competencia para "la denuncia de las infracciones cometidas en vías urbanas y la sanción de las mismas cuando no esté atribuida expresamente a otra Administración". Es en este punto donde, cómo señalan desde el área de gobierno de Movilidad y Medio Ambiente, "los automovilistas tendrán que demostrar" lo contrario.

Itinerarios alternativos a la Plaza Elíptica. Henar de Pedro

El debate está servido. Por de pronto, la AEA está recurriendo todas las multas expedidas desde febrero, que, según sus cálculos, ascienden a 111.903. "Deben devolverse las sanciones de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y cualquiera que se ponga a partir de ahora. Si no, que retiren las cámaras o que el Ayuntamiento firme un convenio de cesión con el Ministerio de Transportes", exhortan.

La fecha del 2 de mayo también ha sido objeto de innumerables críticas. Desde Cibeles explican que es el periodo aproximado que hubo entre la llegada de las primeras sanciones y los avisos, que en muchos casos se notificaron después. En palabras del alcalde, "una fecha objetiva". Casualidad o no, la fecha adoptada también coincide con el día en que entró en vigor la zona de bajas emisiones del interior de la M-30, tras dos meses de moratoria, y que fue una de las razones que empuñan los afectados para recurrir las sanciones.

¿Una medida que ayuda a mitigar la contaminación?

Automovilistas recuerdan que "esta situación no es más que una repetición de lo ocurrido con el radar del túnel de Costa Rica, o con la cámara de acceso a Madrid Central situada en la calle Mártires de Alcalá, donde bajo la excusa de la seguridad vial o la contaminación, se utilizaron las cámaras de tráfico con una finalidad puramente recaudatoria".

En el caso de la Plaza Elíptica, Arnaldo lamenta que las cámaras no han ayudado a tal fin. "Hay que bajar la contaminación, esta claro. Pero después de aplicar esta medida los índice de contaminación siguen siendo tan altos como los que se daban el año pasado en las mismas fechas, sin cámaras".

Medio Ambiente señala que hasta final de de 2022 no se podrá conocer el dato y pide no sacar "conclusiones particulares"

El presidente de la AEA sugiere que quizás sea "la salida de humo del intercambiador, que está situado cerca del medidor y por donde pasan 2.000 autobuses diarios, el principal foco de contaminación".

Desde Medio Ambiente defienden que Madrid "incumple solo uno de los límites que marca la directiva europea de calidad del aire, el Valor Límite Anual". "La normativa europea establece que no se pueden rebasar los 40 μg/m3 en la media anual. Por tanto, no se podrá conocer hasta el 31 de diciembre este dato. Sacar conclusiones en estos momentos solo atiende a intereses particulares o partidistas", agregan.

Asimismo, el Gobierno popular señala que "con Más Madrid en el Gobierno, y con Madrid Central en vigor, se incumplieron en Plaza Elíptica los dos valores de la directiva europea que Madrid llevaba infringiendo desde el año 2010, el Valor Límite Horario y el Valor Límite Anual". Y concluyen que su equipo solo "solo se ha superado el VLA en 2020 y en 2021 por centésimas, lo que el propio juez del Tribunal de Justicia Europeo lo calificó en la vista oral del pasado 10 de febrero como un 'incumplimiento marginal'".

En cifras, el VLA en Plaza Elíptica alcanzó los 56, 59, 53 y 53 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno en 2016, 2017, 2018 y 2019. En 2020, año marcado por la pandemia, y en 2021, donde prácticamente se recupero el tráfico habitual en la ciudad, se redujo hasta 41, informan desde el Área de Gobierno.