La alternativa de Vox a Madrid Central: en "días puntuales" o multas de solo 50 céntimos

En plena celebración de la semana de la movilidad europea en la capital, Vox organizó este jueves su particular 'Jornada de Movilidad en Libertad'. Porque, a juicio de su líder, Javier Ortega Smith, "no es necesario Madrid Central para seguir disfrutando de una buena calidad del aire". Como alternativa a la versión anterior y reducida del Madrid 360 de José Luis Martínez-Almeida, propuso establecer zonas de bajas emisiones para días "puntuales". O, en caso de no poder suprimirse las multas, que solo cueste 50 céntimos saltarse la norma.

Tras la celebración de diferentes mesas coloquio entre asociaciones de profesionales, vecinos y concejales del partido que han rechazado implantar las Zonas de Bajas Emisiones en sus ciudades, clausuró el acto, en la calle Mayor, Ortega Smith. Firme como acostumbra declaró que "existen muchas alternativas" que no impliquen "cerrar la ciudad ni multar 365 días al año". "El fanatismo de la izquierda se puede combatir con sentido común", dijo para plantear el uso de los medios de restricción del tráfico "solo cuando puntualmente lo digan los técnicos con sus estaciones meteorológicas" o poner "zonas de bajas emisiones puntuales unos días determinados a la semana".

Como se insisten siempre desde el Ayuntamiento de Madrid, la justicia europea no permite dar pasos atrás en materia medioambiental, lo que significa que tampoco se pueden eliminar las sanciones por circular con un coche contaminante en las áreas delimitadas. Ante ese escenario, el puntal de Vox en la capital sugiere que estas multas no superen los 50 céntimos, con lo que se acabaría, en sus palabras, con el "afán recaudatorio" que mantiene el "gasto desorbitado en Madrid". El castigo actual por entrar a Madrid 360 es de 200 euros, 100 euros por pronto pago.

De cara al mandato que ahora despierta, Ortega Smith aseguró que apoyarán las medidas del Gobierno de Almeida de plantar más árboles para la ciudad, más aparcamientos disuasorios y una circulación más fluida "porque eso baja la contaminación". En cambio, no respaldarán "esa gran mentira medioambiental" a la que Almeida "se agarra" para seguir "confiscando, expropiando y metiendo mano en el bolsillo de los sufridos madrileños", censuró.

Preguntado por la postura, de sobra conocida, de Vox frente a Madrid Central, Almeida aseguró que el PP "no es ni de la religión climática ni del ateísmo climático". "Se pueden tener los mejores datos de calidad del aire y crecer muy por encima en términos económicos que la media de España", sacó pecho, recordando que, gracias a las medidas adoptadas después de recuperar la alcaldía de las manos de Manuela Carmena, la capital cumplió en 2023 por primera vez en los últimos 12 años con los límites de calidad del aire que fija la Unión Europea.

Ortega Smith tendrá este viernes una nueva oportunidad de intercambiar pareces con Almeida acerca de la política medioambiental que rige en la capital. Será en el marco de la ronda de contactos que el alcalde está manteniendo con la oposición, donde el líder de Vox ha dicho que se presentará como un "partido responsable" que no cede ante "la mercancía averiada de la izquierda" y que secundará aquellas medidas del Gobierno que "sean para beneficio de los madrileños", independientemente de que los populares no necesiten sus votos a raíz de la mayoría absoluta que lograron en las municipales del pasado 28 de mayo.