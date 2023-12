El pacto del PSOE con Bildu en Pamplona complica aún más la posibilidad de acuerdos en la reunión Sánchez-Feijóo

La historia se repite y parece estar abocada al mismo final. Hace algo más de un año, poco antes de las fechas navideñas, las dos grandes formaciones accedían a sentarse a negociar su gran asignatura pendiente: la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que entonces había cumplido cuatro años de mandato caducado. Tras semanas de intensas conversaciones, PSOE y PP coincidían en que el acuerdo estaba a falta de cerrar unos flecos. En medio de este ambiente de concordia del que iba a ser el primer pacto entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez, los puentes saltaron a causa de un pacto paralelo del socialista con el independentismo catalán. Feijóo suspendió las negociaciones sobre el CGPJ tras confirmarse que el Gobierno reformaría el delito de sedición y el de malversación.

Un año y un par de meses después, horas después de que el líder de la oposición acepte reunirse con el presidente del Gobierno para abordar la renovación del órgano de gobierno de los jueces y la financiación autonómica, Sánchez cede el Ayuntamiento de Pamplona al independentismo vasco. Bildu es la última piedra en la improbable renovación del CGPJ y de la posibilidad de otros acuerdos en la reunión Sánchez-Feijóo.

"Si las posibilidades de entendimiento entre el Gobierno y el Partido Popular no eran muchas, desde hoy son muchas menos", sostuvo este miércoles el líder del PP en un encuentro organizado por el Grupo Henneo en el Teatro Real de Madrid. Aun así, a diferencia de lo que ocurrió cuando Sánchez anunció la reforma del Código Penal para derogar la sedición, esta vez Feijóo ha mantenido su intención de acudir a la llamada del presidente.

Ahora bien, hay voces internas de su partido que opinan que a Feijóo le perjudicaría una foto con Sánchez mientras este pacta con Bildu "No es el contexto más proclive", valoran fuentes del partido sobre la reunión entre ambos dirigentes que aún sigue sin fecha de celebración ni orden del día pactado.

De hecho, es en esto último donde uno puede valorar la voluntad de las partes para que se celebre la reunión. El PSOE se acoge a un primer contacto con el gabinete de Feijóo en el que le ofrece varias fechas para el encuentro para decir que el líder de la oposición pone "excusas" para evitar la reunión con Sánchez y que "si el presidente llama, se acude"; mientras, Feijóo recuerda que su gabinete respondió sin oponerse a la reunión pero exigiendo antes conocer el orden del día y el formato para poder cerrar una fecha. A última hora de este miércoles, los populares seguían esperando la respuesta.

La comunicación entrecortada, las exigencias opuestas de unos y otros para alcanzar los acuerdos que están sobre la mesa, la discrepancia en el formato del encuentro -el PSOE propone mesas de negociación que el PP rechaza- y la tensión en la relación entre ambas formaciones ya hacía complicada la posibilidad de acuerdos. A todo ello se suma ahora que el PSOE pacta una moción de censura para quitarle la Alcaldía de Pamplona a UPN y entregársela a Bildu. La historia se repite.

El PSOE juega la 'carta Vox' en la partida europea

La tensión nacional saltó este miércoles a Estrasburgo. Al tiempo en que los equipos de PSOE y PP se emplazaban a seguir hablando y Sánchez anunciaba su apoyo a Bildu en Pamplona, los eurodiputados asistían al primer cara a cara entre Sánchez y el prófugo Carles Puigdemont. No obstante, el presidente sorteó la polémica amnistía acudiendo a la carta del 'miedo a Vox' que ya le funcionó el pasado 23-J.

"Pediría al PP que rompa su idilio con la ultraderecha. El riesgo para la democracia no es por el Gobierno de coalición ni por la política de normalización en Cataluña que estamos llevando a cabo, es por los pactos de la derecha con la ultraderecha en toda Europa, le están abriendo la puerta a los gobiernos", sugirió Sánchez en el Parlamento Europeo. Por su parte, la portavoz popular Dolors Monserrat redirigió el debate hacia la amnistía que este martes echaba a andar en el Congreso ante la ausencia de Sánchez. "España no se rinde porque de España no se ríe nadie; supone "vender la dignidad de España por siete votos".