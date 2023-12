Puigdemont avisa a Sánchez de que tiene que "cumplir las promesas" y le afea que no haya logrado la oficialidad del catalán en la UE

Estrasburgo ha sido el escenario del primer cara a cara entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, y el expresidente de la Generalitat tomó la palabra en el pleno del Parlamento Europeo durante un minuto para dirigirse al líder socialista, con la amnistía de fondo y en pleno debate sobre la presidencia española del Consejo. "El problema de Europa nunca han sido las promesas, sino el incumplimiento de esas promesas, porque del incumplimiento pone en juego la confianza", comenzó. "Hoy le hablo en su lengua materna, pero no lo puedo hacer en la mía", sostuvo, afeando que el Gobierno no haya conseguido la oficialidad del catalán en la UE.

"Las oportunidades hay que aprovecharlas cuando ocurren", terminó Puigdemont, en una corta intervención que sí dejó una imagen llamativa, con ambos a solo unos metros mientras el eurodiputado esperaba para intervenir. Al menos públicamente no se han saludado, pero Sánchez sí le respondió diciéndole que España va "a apostar por las lenguas cooficiales" y quiere que la amnistía "apuntale" la vía del diálogo. "Está en nuestras manos lograrlo por las vías de la Constitución", le dijo al expresidente de la Generalitat.

El tono del debate subió cuando los eurodiputados españoles fueron tomando la palabra. La portavoz del PP, Dolors Montserrat, aseguró que "España no se rinde porque de España no se ríe nadie" y dice "no" a la ley de amnistía, "en las calles, en los tribunales" porque supone "vender la dignidad de España por siete votos". Solo hay, para Montserrat, un intercambio de "impunidad por poder".

También fue muy duro el líder de Cs, Adrián Vázquez, que acusó a Sánchez de explicar "unas prioridades que no son verdad" porque las prioridades de verdad "no las puede explicar". Al mismo tiempo, Vázquez expuso los pasos del Gobierno "colocando ministros" en otros puestos y terminó con un aviso: "Su historia, si no la rectifica, no va a acabar bien".

Para Jorge Buxadé, de Vox, Sánchez "es narcisista y manipulador" y no tiene "escrúpulos", y puso como ejemplo el mal reparto que para él se ha hecho de los fondos europeos o temas como la migración. "Su narcisismo ha arruinado la presidencia española", espetó; "y ahora quiere dar un golpe a la democracia" con la amnistía. Buxadé aseguró que la ley de amnistía es "manifiestamente inconstitucional" y señala a los jueces. "Es un retroceso de siglos", concluyó el líder de Vox en la Eurocámara, y definió el pacto como "un acuerdo criminal". Sánchez, concluyó, "pasará a la historia por intentar destruir todo lo que nuestros padres y abuelos construyeron con esfuerzo".

El presidente del Gobierno, en cambio, sí recibió los elogios de Iratxe García, que hizo 'equipo' con Sánchez para defender los planes socialdemócratas para la UE "frente a la derecha y a la ultraderecha" y acusó a Weber de tener como proyecto "hacer vicepresidente de España al señor Abascal". Mientras, el líder del PPE, Manfred Weber, amenazó con impulsar una comisión de investigación en la Eurocámara sobre la amnistía.