Sánchez se reúne con Felipe VI con el objetivo de ser designado candidato este martes pese a que aún carece el apoyo de sus socios

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, será recibido este martes por el rey Felipe VI en la segunda ronda de consultas de la legislatura y prevé salir con el encargo del monarca de formar un gobierno; era su intención cuando el elegido fue el popular Alberto Núñez Feijóo, derrotado en el Congreso. Empieza así el tiempo del PSOE, que durante este mes ha guardado silencio sobre sus conversaciones con Sumar y otros actores, entre los que están los independentistas catalanes y los nacionalistas vascos.

De momento, el candidato no cuenta con el apoyo cerrado de ninguna de las formaciones en las que el PSOE busca amarrar una nueva legislatura. Yolanda Díaz aseguró este lunes que las negociaciones están "estancadas" y el PNV ha pedido que el acuerdo sea "claro, constatable, cumplible y con compromiso". En cuanto a ERC y Junts, siguen instalados en sus posiciones máximas: amnistía y pasos para celebrar un referéndum de autodeterminación, lo que para los socialistas es una línea roja. En la balanza del 'no' ya se han situado UPN y Vox y Coalición Canaria está a la espera de una llamada de Sánchez o de sus negociadores.

En el caso de los nacionalistas vascos, sus palabras llegaron por boca del lehendakari, Iñigo Urkullu, ya que el portavoz de los jeltzales, Aitor Esteban, rehusó dar una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados después de su reunión con el rey en Zarzuela. No obstante, el grupo explicó que le había trasladado que en estos momentos no está en disposición de apoyar la investidura del socialista.

Si no hay un acuerdo, dijo Urkullu en una entrevista en la Cadena Ser, la legislatura será difícil, "y esto sería muy preocupante". La reflexión del PNV pasa por que en esta legislatura, a diferencia de la anterior, el PSOE necesitará "de todos los votos de los partidos que puedan hacerle presidente todo el tiempo", es decir, Sumar –que se incluiría en la coalición–, ERC, Junts, EH Bildu y PNV.

En este punto, será decisivo el voto de la diputada canaria Cristina Valido, que podría desencadenar la abstención y no el voto afirmativo de la formación de Carles Puigdemont, huido de la Justicia en Bélgica. Valido, que sí compareció en la Cámara Baja, dejó todas las puertas abiertas y confirmó que aún no ha habido contactos. "No tenemos contacto ni negociación abierta en este momento, por más que desde el PSOE se hayan hecho declaraciones diciendo que no creen que haya problema en llegar a un acuerdo con nosotros".

Así, Coalición Canaria mostró su predisposición a hablar, sin límites y sin que la entrada de Sumar en el Ejecutivo –les consideran de "extrema izquierda"– ni la aprobación de una hipotética ley de amnistía vayan a ser los condicionantes.

Quien seguro votará 'no' a la hipotética investidura del presidente en funciones será Unión del Pueblo Navarro (UPN). Lo explicitó su presidente, Javier Esparza, que rechazó que Sánchez necesite a Junts y a EH Bildu, con quien asegura que hay ya un acuerdo. "Nadie sabe qué tiene pactado ni qué han acordado, pero en política no hay nada gratis", apuntó, al tiempo que pidió que el supuesto pacto se haga público. Además, se mostró absolutamente contrario al "chantaje" que supone la amnistía. No obstante, Esparza admitió públicamente y que la legislatura "es muy larga", por lo que podrían llegar a acuerdos con el Gobierno "si son buenos para los navarros".

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, aseguró que su formación y los socialistas están "aún lejos de llegar a un acuerdo". Tras su cita con el rey, no puso en duda que el pacto se vaya a producir, pero exigió que sea "ambicioso" en clave "social", además de territorial. "La aportación de Sumar debe ser ganar derechos para nuestro país y para los trabajadores", planteó la líder de la coalición.

La dirigente, asimismo, evitó concretar si se está discutiendo una reducción del número de ministerios para el próximo Gobierno, así como dar detalles sobre el calendario que manejan PSOE y Sumar para la investidura de Sánchez. Lo que sí aseguró es que no va a llevar 2líneas rojas" a la mesa de negociación.

Por último, el presidente de Vox, Santiago Abascal, trasladó al rey su "no rotundo" a una investidura de Sánchez, al que acusó de querer dar un "golpe de Estado" desde la Moncloa. Ni la amnistía ni la autodeterminación, dijo, son "posibles" en el marco de la Constitución.