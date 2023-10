¿Y qué pasaría si el rey no designa a Sánchez como candidato?

A punto de presentarse ante el rey Felipe VI como candidato para lograr los apoyos parlamentarios en la nueva ronda de contactos tras la investidura fallida del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez, convencido de que saldrá de la cita de este martes con el encargo de formar Gobierno, no tiene las cuentas tan claras como después de las elecciones generales del 23-J.

Después de los encuentros del monarca con los líderes de los demás partidos (a excepción del PP) este lunes, la suma de votos en pro de la reedición de un Ejecutivo progresista de coalición no da el resultado esperado. "Estamos muy lejos de llegar a un acuerdo", sentenció este lunes Yolanda Díaz, dirigente de Sumar y principal socia y apoyo para que el socialista logre la legislatura.

El PNV, por su parte, no quiso desvelar sus intenciones, mientras que en Coalición Canaria no cerraban la puerta al PSOE siempre y cuando cumplan la agenda canaria. Del lado de los noes, UPN y Vox. Los primeros no apoyarán un Ejecutivo en el que se pacte con los nacionalistas catalanes, mientras el líder de Vox, Santiago Abascal, tachó al actual presidente en funciones de "corrupto" por querer llevar a cabo una amnistía. "Llamo a una movilización permanente para ilegalizar los partidos independentistas", aseveró en rueda de prensa tras su reunión con Felipe VI. Pero, ¿qué pasará si finalmente el rey decide que Pedro Sánchez no es el candidato idóneo para formar Gobierno?

Se da la posibilidad de que el jefe del Estado quiera dar tiempo a que las cuentas estén más claras, dejando la puerta aún abierta a que Alberto Núñez Feijóo consiga los apoyos que necesita, o Sánchez. Aún quedan dos meses para que llegue la fecha en la que, si no hay un presidente del Gobierno, se disuelvan las Cortes Generales, pero nada apunta a que Felipe VI tome esta decisión. Lo previsible es que encargue la labor de formar un Ejecutivo a Sánchez y se vuelva a empezar con el proceso de investidura.

Según fuentes socialistas, el debate de investidura de Sánchez podría celebrarse entre la segunda quincena de octubre y antes del 22 de noviembre, para dar tiempo al trámite antes de la fecha límite.

Repetición electoral

En todo caso, siempre queda en la lejanía el horizonte de una repetición electoral. Aunque el rey elija a Sánchez para la investidura, se podría dar el caso de que el socialista no acabe por recabar los apoyos que necesita. Junts y ERC han dejado claro que la amnistía "no es suficiente" y que habrá que pasar por un referéndum como el del 1-O.

En el caso de que se acabe el plazo de los dos meses sin ningún presidente, el 27 de noviembre se disolverán las Cortes y las elecciones se celebrarán, previsiblemente, el 14 de enero de 2024.