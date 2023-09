Almeida alcanza sus primeros 100 días con el reto de avanzar en vivienda, seguridad y A-5

José Luis Martínez-Almeida cumple este lunes 100 días como alcalde de Madrid. Un periodo redondo que en política es costumbre conceder de cortesía a los gobiernos entrantes, pero que, tratándose de su segundo mandato, eleva el nivel que el mismo ha exigido a su equipo. Con la mayoría absoluta en el bolsillo, liberado ya de Ciudadanos, el regidor madrileño arrancó a prinicipios del pasado junio estos cuatro años con la aprobación exprés de las normas urbanísticas que regulan los pisos turísticos, las cocinas fantasma y otras realidades del siglo XXI. Después llegó el verano y el bloqueo político propiciado por el ajustado resultado electoral del 23-J. Y poco a poco sus planes han quedado suspendidos, a la espera de que los Presupuestos de 2024 los convierta en realidad.

Actualmente, el Gobierno municipal trabaja con las Cuentas prorrogadas de 2022, después de que Vox y toda la izquierda se opusieran al proyecto presupuestario de este año. Nada más revalidar el bastón de mando, Almeida decidió centrar sus esfuerzos en diseñar el plan de ingresos y gastos de 2024, a costa de que sus promesas electorales tuvieran que postergarse por unos meses más. El área de Hacienda, Economía e Innovación, que sigue liderando Engracia Hidalgo, se encuentra ahora confeccionando esa hoja de ruta, si bien ya se ha topado con la primera piedra en el camino: Moncloa no fijará el techo de gasto hasta que se resuelva quién gobierna en España. Desde el Consistorio reconocen la "incertidumbre" que esto suscita, pero aseguran que habrá presupuestos con "total seguridad" el próximo curso.

Tal proyecto, como cualquiera que se someta a votación en Cibeles, verá la luz con el apoyo suficiente de los 29 concejales del PP. Aunque el alcalde insiste en su deseo de gobernar escuchando a la oposición. Por eso, la semana pasada se reunió con los tres grupos municipales (Más Madrid, PSOE y Vox) en el marco de una ronda de contactos donde la vivienda se erigió como el problema principal. Se difiere en la solución. Mientras la izquierda aboga por aplicar la Ley de Vivienda del Gobierno central y topar los precios del alquiler, el Gobierno local es partidario de aumentar la oferta, ayudándose de la iniciativa de las empresas privadas.

Entre ambas fórmulas, el alcalde se ha propuesto construir 12.000 viviendas asequibles, sumadas a las 204.000 previstas en los doce desarrollos urbanísticos como Madrid Nuevo Norte, la cárcel de Carabanchel, La Solana de Valdebebas o la Operación Campamento. Este último ámbito está pendiente de que el Ministerio de Transportes inicie su tramitación, lo que, en efecto dominó, también permitirá acometer el prometidísimo soterramiento de la A-5.

En su segunda aventura al frente de la Corporación, los vecinos del suroeste no le perdonarían que deje al descubierto la carretera que desde hace 18 años expulsa ruido y malos humos en frente de sus casas. No obstante, para llevar a cabo esta operación faraónica, todavía no existe un plan claro, ni plazos o presupuesto de obra. Lo mismo sucede con las cubriciones de la Castellana, en el tramo situado frente a las Cuatro Torres y el hospital de La Paz, y la zona de Ventas, sobre la M-30, que permitirá unir el distrito de Salamanca y Ciudad Lineal.

Otra de las prioridades de Almeida en estos primeros cien días ha sido la seguridad. Tanto que en su audiencia real le trasladó a Felipe VI la "importancia de que Madrid siga siendo una de las ciudades más seguras del mundo". Con ese objetivo entre ceja y ceja, el primer edil encomendó nada más empezar la legislatura a la delegada municipal de Seguridad y Equipamientos, Inma Sanz, la creación de las patrullas antigrafiti, una unidad dentro de la Policía Municipal cuya misión es detectar este tipo de vandalismo e interceptar a sus autores.

Pero no es el único frente al que debe atender la todopoderosa Sanz, también vicealcaldesa y portavoz municipal. Además de los narcopisos, las casas okupadas, la venta ilegal o las bandas juveniles violentas, la mano derecha de Almeida ha declarado un "combate total y absoluto contra las drogas". Una cruzada en la que entran dos bandos en juego: el Cuerpo municipal, encargado de destapar la venta de droga, y los servicios sociales y los efectivos sociosanitarios, para atender a los drogodependientes desde Madrid Salud.

En última instancia, pero uno de los primeros puestos en el orden de prelación del alcalde, figura la natalidad. En España cada vez nacen menos hijos y concretamente Madrid alumbra 4.000 nacimientos menos que en 2017. Por contra, según cifras municipales, en la capital habitan más personas mayores de 65 años que menores de 18. Por eso, en esta legislatura se aprobará un Plan de Fomento de la Natalidad. Prevén que esté listo en el primer trimestre de 2024. Y, de momento, se ha configurado una comisión de interáreas que estudiará, sobre todo, medidas para la conciliación laboral.

En estos primeros compases del curso político también se han producido algunas fricciones con los vecinos, sobre todo, a cuenta de la limpieza y la tala de árboles. Quejas heredadas de la anterior legislatura, como el cantón de limpieza de Montecarmelo, reubicado junto con el de Arroyofresno en una parcela situada en las inmediaciones del cementerio de Fuencarral y varios centros educativos, como el Colegio Alemán. Su cercanía a esta área residencial ha levantado ampollas entre los residentes del barrio, que estudian acciones legales en caso de que dicho centro, fuente de ruidos y malos olores, siga adelante.

También se han rebelado contra el Ayuntamiento la asociación 'Yo defiendo este árbol' y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), que la semana pasada viajaron a Bruselas para denunciar la tala masiva de árboles por las obras de ampliación de la Línea 11 de Metro de Madrid.