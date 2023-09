Almeida transmite al rey su plan de "luchar contra la delincuencia", acometer las "obras de la A-5" y crear el Distrito Financiero

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha mantenido un encuentro este jueves con el rey Felipe VI en el Palacio de La Zarzuela, donde le ha trasladado sus planes para su segundo mandato al frente del Ayuntamiento de la capital. Entre otros asuntos, le ha trasmitido "la importancia de seguir luchando contra la delincuencia" o su intención de acometer las obras de la autovía A-5, según han informado desde el Gobierno municipal al término de la cita, que ha durado una hora.

Es la segunda vez que el primer edil se reúne con el monarca, la primera fue en julio de 2019, al inicio de su anterior mandato. En esta ocasión, la cita, transcurrida sobre las 16:00 horas, se ha enmarcado dentro de las reuniones que Felipe VI mantiene con los presidentes autonómicos y los alcaldes elegidos en las elecciones del 28 de mayo. Este lunes, dio el pistoletazo de salida a la ronda de contactos reales la máxima dirigente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Uno de los asuntos que ha centrado la conversación entre el regidor madrileño y el rey ha sido la creación del Distrito Financiero, el número 22 de la ciudad. Una de las promesa electorales con las que Almeida se presentó a los comicios de primavera y con la que busca que Madrid se convierta en un polo de atracción de inversiones y retenga talento empresarial. En la misma línea, le ha informado de su deseo de reformar la Ley de Capitalidad para que el municipio albergue más competencias financieras, pero también en fiscalidad o seguridad.

Precisamente, Almeida le ha expresado al Felipe VI su propósito de que Madrid "siga siendo una de las ciudades más seguras del mundo". En parte, seguro, para que la urbe prosiga con "los buenos datos turísticos de los últimos años" que le ha comunicado al rey.

Los proyectos de Almeida en infraestructuras también han tenido su espacio durante el diálogo. Algunos heredados de la anterior legislatura, como las "obras de la A-5", y otros nuevos, al estilo del soterramiento de Castellana Norte frente a las Cuatro Torres o el cubrimiento de la M-30 a su paso por el puente de Ventas. Más inminente es la obra del estadio Santiago Bernabéu y su alrededores, que "finalizarán en breve", en palabras del dirigente al monarca.

Otra de las cuestiones que han abordado ha sido la cultura, área que el Gobierno municipal quiere explotar en todos los distritos a través de un proyecto cultural denominado '21 distritos'. En ese punto, el alcalde ha puesto en valor "la enorme oferta cultural de la ciudad". Antes de acabar la reunión, el primer edil le ha garantizado a Felipe VI "el compromiso de Madrid con la Corona".

Almeida es el primer alcalde que se ve las caras con el monarca, después de que este jueves también pasaran por la Zarzuela el president de la Comunidad Valenciana, el popular Carlos Mazón, y la de Cantabria, la popular María José Sáenz de Buruaga. Días anteriores, hicieron lo propio el presidente autonómico de Asturias, el socialista Adrián Barbón, y Ayuso.

En el encuentro con la presidenta de la Comunidad, la actualidad política nacional cobró un gran protagonismo. Ayuso le expresó al monarca su "preocupación" por la convivencia en España, toda vez que para la líder madrileña se están "normalizando" determinadas situaciones y que se busca dividir a la sociedad "en dos bandos".

"Me preocupa mucho la convivencia, que no se escuche a la gente desde la propia izquierda, que se dé por normal lo que no es, cómo se está intentando normalizar lo que nunca puede ser. Estoy muy preocupada por que nos dividan en dos bandos. No podemos estar en eso. Esta convivencia no puede romperse", aseguró Ayuso en una conversación informal con periodistas sin micrófonos al término de la cita.