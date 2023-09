Almeida entra en combate tras las vacaciones: "Sánchez miente", "Puigdemont chantajea" y la Aemet debe "afinar"

Si es cierto aquello de que las vacaciones sirven para olvidar las preocupaciones y regresar más tranquilo al trabajo, a José Luis Martínez-Almeida parece haberle durado muy poco el efecto. Tampoco ha tenido un regreso apacible, vaya. A la tormenta política que sacude el país desde la victoria insuficiente del PP en las generales del 23-J, el domingo se sumó de carácter meteorológico. La DANA, una especie de 'Filomena de la lluvia', que a la hora del café amenazaba con batir el récord histórico de precipitaciones en la ciudad. El agua, finalmente, no cayó con tanta fuerza en la capital, pero sí obligó a cerrar comercios y suspender actividades como el partido que enfrentaba al Atlético de Madrid y el Sevilla. El chaparrón llegaría al día siguiente, en forma de críticas.

Lunes. Amainado el temporal, Almeida arrancó la semana cuestionando las previsiones meteorológicas de la Aemet, que según fuentes municipales quedaron muy lejos de los 120 litros por metro cuadrado vaticinados. "Me preocupa por la credibilidad que podamos tener cuando pueda haber alertas. Por eso pido que Aemet afine los pronósticos", señaló el regidor, a la vez que aclaraba que el Ayuntamiento cumplió con su "deber y responsabilidad" al pedir a los ciudadanos que permanecieran en su viviendas. Su mensaje, duro con el organismo público que depende del Gobierno central, chocó con la postura de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, más partidaria de pensar en "lo se podía haber evitado" gracias a la alerta masiva. La réplica fue una avalancha de reproches en las redes sociales y entre los partidos de izquierda.

Martes. 24 horas después, Almeida centro el tiro de su crítica en la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, que el día anterior se había reunido durante casi tres horas con el expresidente catalán y eurodiputado Carles Puigdemont. El regidor popular calificó su visita de "rendición incondicional" e "ignominia", con la connivencia de Pedro Sánchez. "¿Cómo puede una vicepresidenta afear la trayectoria de nuestros órganos judiciales reuniéndose con un prófugo de la justicia?", se preguntó, considerando que esto era motivo suficiente de cese o dimisión si tuviera "un mínimo de dignidad". Entre acusación y acusación, también hubo espacio para matizar: "Ayer hice una reflexión, no una crítica; no escucharon una sola palabra de crítica hacia la Aemet. Otra cosa es que en este país la izquierda no te deje ni reflexionar ni te permita debatir siempre que no compartas sus puntos de vista".

Miércoles. Llegados al ecuador de la semana, el objeto de la controversia eran las peticiones de Puigdemont para sentarse a negociar la investidura con la coalición de Sánchez. Dos: que el Gobierno reconociera la "legitimidad" del independentismo y una amnistía a los encausados por el 'procés'. Para el alcalde, esto se trataba no menos que de un "chantaje" y un "pulso a la legalidad", si bien consideraba al presidente del Ejecutivo en funciones "dispuesto a pagar el precio". "El problema no es Puigdemont. El problema es un Sánchez desbocado en la búsqueda de seguir siendo presidente con una persona que no esconde nada y que no renuncia a la vía unilateral", disparaba Almeida tras visitar un colegio.

Jueves. Cumplidos siete días desde que se reincorporara a su puesto, el alcalde capitalino cedió los focos y el altavoz a la vicealcaldesa y portavoz del municipal, Inma Sanz, como única compareciente en la rueda de prensa posterior a la segunda Junta de Gobierno desde el arranque oficios del curso político. Entre otras cosas, la mano derecha del primer edil, puso las pilas al Gobierno de España para que fijara el techo de gasto que permita confeccionar los Presupuesto de la Capital para 2024. "Esa demora esta provocando inquietud en todas las administraciones locales", deslizó para explicar que no saber las entregas a cuenta o las reglas fiscales les "condiciona en gran medida" en la aprobación de la Cuentas del año que viene.