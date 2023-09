José Luis Martínez-Almeida: "Los buses nocturnos tendrán una frecuencia máxima de 15 minutos a finales de año"

Llegó septiembre, ¿ha sido capaz de desconectar este verano como alcalde de Madrid?Es complicado en una ciudad con tantas problemáticas, pero he podido disfrutar de unos días de vacaciones que se agradecen cuando quedan cuatro años muy difíciles.



Van a cumplirse 100 días desde que obtuvo la mayoría absoluta. ¿Qué valoración hace?Hemos demostrado que si los madrileños nos otorgaban su confianza, trabajaríamos de manera incansable desde el primer día. Cumplimos la primera promesa de aprobar la modificación de normas urbanísticas, el desbloqueo de modificaciones presupuestarias para generar nuevas infraestructuras o la configuración del gobierno más austero de la historia, con el menor número de áreas.

¿Cuáles son los principales retos de su segundo mandato?En primer lugar, tenemos el reto de que Madrid sea un símbolo de los valores constitucionales y, por tanto, de progreso económico, social, cultural e institucional en medio de una España dividida y crispada. Seguir siendo la locomotora de transformación en la que todos los españoles se pueden sentir reconocidos, sin exclusiones ni sectarismo. Pero no podemos conformarnos; la ciudad debe tener mejores servicios públicos, buenas condiciones fiscales, capacidad de atracción de inversión para cualquier madrileño, viva donde viva...



Ya tiene cuatro años de experiencia como alcalde, por lo que sube el listón de la exigencia...La responsabilidad está ahí y no podemos rehuirla por dos razones. Primero, no somos novatos y, segundo, las mayorías absolutas son muy caras.



Agosto ha sido un mes complicado para la seguridad madrileña, cada semana se conocía alguna reyerta por arma blanca, sobre todo en el sur. ¿Por qué?Llevamos años pidiéndole a Pedro Sánchez que nos permita cubrir las mil plazas de policía municipal vacantes. No queremos dinero porque lo podemos pagar con el presupuesto del Ayuntamiento, pero para aumentar la plantilla se necesita su autorización. Si hay repuntes, los afrontaremos como hechos aislados, pero la mejor forma de evitarlos es que el presidente se digne a responder.

Su nuevo ejecutivo tiene un área propia de Vivienda, toda una declaración de intenciones... Es el principal problema de los madrileños.

¿Y cómo se soluciona?Poniendo las bases de la anterior legislatura: desbloqueando la oferta de suelo y generando condiciones de colaboración público-privada que permita construir viviendas. En estos momentos, tenemos 2.500 viviendas en construcción a precio limitado para los jóvenes en régimen de alquiler en parcelas del Ayuntamiento. Sin oferta y colaboración público-privada es imposible absorber la demanda que hay en la ciudad, algo que la izquierda es incapaz de entender.



El Gobierno aprobó una ley de vivienda, pero Ayuso no quiso aplicarla en la Comunidad de Madrid. No solo la aprobaron junto a ERC y Bildu, sino que además se ha aplicado en Barcelona, a través de topes al alquiler, y los precios han subido el doble que en Madrid. No vamos a aplicar recetas que son fracasadas.



El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en el Palacio de la Cibeles. José González

¿Qué hay de la transformación urbana?Vamos a seguir con el esfuerzo inversor de 2019 a 2023, cuando destinamos más 1.200.000 de euros a reformar la Plaza de España o soterrar el Calderón. Los proyectos son ahora el cubrimiento del puente de Ventas, que unirá Salamanca y Ciudad Lineal; el de la Castellana, junto a las Cinco Torres, y el soterramiento de la A-5, por supuesto.

La A-5 se enmarca en la Operación Campamento, que depende del Gobierno. Dadas sus desavenencias, ¿se complica si Sánchez sigue en Moncloa?Sin duda. ¿Es que hay algo que no haya sido complicado para Madrid con Sánchez en Moncloa? Parece mentira que quien fue concejal madrileño, no haya respondido una sola carta al alcalde de Madrid en sus cinco años como presidente.

¿Cuántas le ha enviado?No menos de cuatro. Pero no solo él, los ministros tampoco responden a mis cartas. Es una actitud sistemática y deliberada de desprecio hacia la ciudad de Madrid... Yo me conformo con que si Sánchez no nos ayuda, que no nos moleste, visto que es imposible que tenga una actitud, no de trato de favor como con los independentistas o los bilduetarras, sino de dar a Madrid lo que merece.

¿Qué pueden esperar quienes quieran comprar una casa en esos terrenos?De la Operación Campamento no sabemos nada del Gobierno desde el mes de enero. Hubo buena voluntad al principio y todavía en septiembre no tenemos noticias del desbloqueo de los trámites administrativos. Nosotros, desde luego, haremos todos los esfuerzos para cumplir nuestra promesa electoral.

Un 20% de M-30 sigue controlado por empresas privadas. ¿Sigue en pie remunicipalizarla?Estamos haciendo los estudios técnicos para tomar definitivamente la decisión. Es un acuerdo que se llevó al pleno de Cibeles durante la anterior legislatura y que todos los grupos municipales apoyaron. Aunque todavía no sabemos cuál sería el coste de disolver la sociedad ni cuáles serían los beneficios fiscales que tendría el Consistorio.



En cambio, descartan derribar el ‘scalextric’ del Puente de Vallecas...Rita Maestre y Reyes Maroto no dicen la verdad a los vecinos. No es un scalextric, es la M-30, por donde pasan 700.000 vehículos al día. Y no se puede cortar en dos, como plantean en sus programas.



¿Cómo se acaba con el ruido y la contaminación diaria del tráfico en esa zona?Las áreas de Medio Ambiente, Movilidad y Obras, junto con Puente de Vallecas, deben encontrar una solución adecuada que mejore todo ese entorno urbano, garantizando la movilidad en la arteria principal de la ciudad

¿Habrá novedades en materia de transportes?Cuando los lectores lean esta entrevista, comprobarán que esta semana, por el regreso a los colegios y a los trabajos, los buses de la EMT son gratuitos. Y confío en que antes de final de año los ‘búhos’ tengan una frecuencia máxima de 15 minutos. Después, vendrá la línea circular nocturna.

Hay cierta polémica porque se modernizan los contenedores de Centro y Salamanca, pero no los del sur. ¿Se está privilegiando unas zonas sobre otras?Creo recordar que tanto Más Madrid como el PSOE tienen un porcentaje de votos considerable en Centro. ¿Si quisiéramos privilegiar a quienes nos votan, empezaríamos por ahí? El proyecto piloto arranca en Centro porque es el distrito que mayor afluencia de personas tiene en la ciudad, entre residentes y visitantes, y, por tanto, uno de los distritos que mayor volumen de residuos genera. Además, es el que mayor número de calles pequeñas tiene, lo que a efectos de movilidad, lo convierte en un buen lugar para experimentar.

Almeida, durante la entrevista con 20minutos. José González

Trabajan en un plan de natalidad. ¿Es más difícil tener un hijo en Madrid que en otra ciudad?Es obvio que en España no es fácil tener hijos y no voy a acudir al recurso fácil de 'míreme a mí' [ríe]. Pero es una cuestión compleja que no solo atiende a dónde vives, también obedece a los niveles salariales, por ejemplo.



¿Qué puede hacer el Ayuntamiento?En primer lugar, favorecer la conciliación y, por tanto, que las familias cuando tengan que tomar una decisión sepan que van a tener el apoyo de las escuelas infantiles o la información de todos los recursos que hay en el ámbito público, ayudas económica u orientación a mujeres que en un momento dado se plantean si abortar o no.

La izquierda cuestiona ese planteamiento. De hecho, reformó la ley del aborto para que no se conceda el sobre con recursos y ayudas a las embarazadas. ¿Quién puede criticar que haya políticas provida? No sé quién puede criticar que una persona tenga todos los elementos de juicio necesarios ante una de las decisiones más difíciles de su vida. Lo criticable es que no se quiera dar información o que se haya eliminado la reflexión obligatoria de tres días para abortar.

¿El sueño olímpico se quedará en un sueño?Para hacerlo realidad, debe haber un altísimo consenso ciudadano. Cuando hicimos una en encuesta a través de la web municipal no era más del 65% los que estaba a favor. Se necesita un nivel de acuerdo superior, aunque tengo la confianza de que algún día Madrid sea sede olímpica.

Pero, ¿cuándo?Tengo 48 años, espero poder verlo.

España está sumida en un bloqueo político. ¿Cómo ve la gobernabilidad del país?Por un lado, está Alberto Núñez Feijóo, un candidato a la presidencia que a falta de cuatro votos para la mayoría absoluta va a presentarse a una investidura complicada. Por otro, Sánchez, que únicamente está negociando con Carles Puigdemont su suerte personal a cambio de la amnistía. No están hablando de España ni de los españoles.

¿Aprueba entonces que Feijóo se presente a una investidura, según el PSOE, es fallida?Hace muy bien yendo a la investidura para decirle a los españoles que, aunque no sea presidente, hay un candidato dispuesto a defender su igualdad sin importarle el futuro.

Almeida, durante la entrevista con 20minutos. José González

¿Y hace bien sentándose con Junts?No pasa nada por sentarse y decirle que el PP está en la Constitución, en el modelo de convivencia de 1978 y que no está dispuesto a sacrificar todo por alcanzar la presidencia del Gobierno.

Como abogado del Estado, ¿cree que la amnistía tiene encaje constitucional?Voy a parafrasear a la [exvicepresidenta socialista] Carmen Calvo en el Senado hace cuatro años: ‘La amnistía no cabe de ninguna manera en la Constitución española’. Creo que tiene razón. Tampoco cabe en la interpretación que haga el Tribunal Constitucional, sin perjuicio de que esté formado por Cándido Conde-Pumpido, el exministro de justicia de Sánchez y una exasesora de presidencia suya.



El PSOE ha puesto la línea roja en el referéndum, ¿cree que se la saltarían para gobernar?De los autores de ‘no habrá indultos o vinimos para combatir la corrupción, pero rebajamos la malversación de caudales públicos’, cabe esperar cualquier cosa. Si para que Sánchez sea presidente del Gobierno tiene que haber referéndum en Cataluña, lo habrá. No nos cabe ninguna duda.



¿Qué opina de la polémica por la actitud de Luis Rubiales?Que no quepa ninguna duda: el comportamiento de Rubiales en la entrega de las medallas y también en el palco me parece lamentable e incompatible con la dignidad que exige presidir la Federación Española de Fútbol.

Pero ha acusado a la izquierda de ‘sobreactuar’ y ‘ser hipócrita’.Buena parte de la izquierda lleva instrumentalizando el feminismo desde hace demasiado tiempo y para ellos no es la búsqueda de la igualdad entre hombre y mujer, sino la exclusión de todos aquellos que no piensan igual.



¿A quiénes se refiere?Cuando yo denuncié lo de Mónica Oltra [su imputación por supuesto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada] no vi a Maestre y a Maroto a mi lado. Cuando yo hablé de las menores prostituidas en Baleares siendo presidenta Armengol, tampoco las vi. Ni cuando denuncié los efectos de la ley del sí es sí. Y cuando he denunciado lo de Rubiales veo, sin embargo, una sobreactuación.