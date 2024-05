Sancho menciona el estado de 'shock' en su alegato final: así afectará a la decisión de un juez que baraja ya cuatro opciones de pena

Hasta el 29 de agosto todo serán especulaciones, aunque unas más atinadas que otras. Lo que a simple vista parecía lógico podría no resultar suficiente, porque en ciertos casos por encima del ser está el aparentar, y aunque las apariencias aquí parezcan no engañar, se han de probar.

Aunque Daniel Sancho admitiera haber descuartizado a Edwin Arrieta, lo más probable es que se libre de la cadena perpetua. A estas alturas el asunto ya no va de si creemos o no su alegato. La clave está en qué se puede probar. Y, tras estas semanas de juicio, no ha quedado claro que pudiera demostrarse la premeditación porque, desde la perspectiva forense, no existen pruebas determinantes.

Sancho explicó en su alegato final lo mismo de siempre: que Arrieta le amenazaba, que quiso agredirle sexualmente, luego la pelea, finalmente el accidente. El forense corroboró que las lesiones del cráneo podrían haberle provocado la muerte en el arco de pocos minutos, y que durante ese tiempo Sancho podría haber pedido auxilio. No lo hizo. Quizá pudiera haberle salvado. Pero al verle tendido en el suelo dijo haberse quedado en estado de shock. Por estrés y por miedo.

¿Cómo funciona el estado de 'shock'?

Se trata de una respuesta habitual ante eventos traumáticos, y es una reacción emocional y fisiológica de alta intensidad. El sistema nervioso se activa y responde a la inyección de ansiedad experimentada. Las consecuencias varían en función de las personas, porque no todos reaccionamos de la misma manera, y la configuración de neurotransmisores, así como la experiencia o la personalidad, modificarán la respuesta.

Puede producirse un embotamiento emocional, una disonancia cognitiva. Es decir, una desconexión de la realidad. Se altera la percepción de uno mismo, incluso del entorno. El sujeto puede presentar dificultad para comprender lo que está ocurriendo, y es capaz de actuar de manera incongruente. Se pierde la capacidad de sentir o percibir emociones, y puede generar alteraciones en la memoria, comportamiento desorganizado y falta de concentración. Es decir, bajo un estado de shock somos impredecibles, actuamos sin raciocinio, y no se es plenamente dueños de uno mismo.

Visto el comportamiento de Sancho posterior a los acontecimientos, no parecería descarado plantearse esta posibilidad. Sin embargo, aunque estuviera en estado de shock, no se conforma como prueba exculpatoria. No justifica. Si acaso, explica. Podría mostrar la carretera que lleva a una persona aparentemente normal hasta desmembrar un cuerpo. No ha de subestimarse el cerebro.

¿Con qué pruebas cuenta el juez para tomar la decisión?

Se descartan atenuantes por alteración psíquica. No hay causa de muerte ni arma homicida. Tampoco se ha podido probar que la compra de material se empleara en el presunto asesinato. Lo único claro es que los dos forcejearon, porque así lo demuestran las lesiones de ambos. El juez tailandés tiene delante tres escenarios distintos: un asesinato premeditado, un homicidio doloso, o un accidente repleto de casualidades y circunstancias incriminatorias.

Es posible que Daniel comprara el material y alquilara el segundo bungalow con la intención de asesinar a Edwin y procediera, tras matarlo, a deshacerse del cuerpo de la manera más deleznable.

Del mismo modo, cabe la posibilidad de que Daniel comprara ese material para sus labores de chef, y que decidiera matarlo tras un supuesto intento de agresión sexual por parte de Arrieta.

Pero también existe la duda, está por ver en qué grado de razonabilidad, de que Sancho no quisiera matarlo, y que, tras los puñetazos y el golpe, Edwin falleciera por accidente. El juez cuenta con muchos indicios, pero no tantas pruebas.

Las penas a las que se enfrenta Daniel Sancho

Se barajan cuatro opciones: asesinato premeditado, homicidio doloso, y dos tipos de homicidio imprudente, en función de la gravedad.

La Fiscalía pide la pena de muerte, aunque lo cierto es que no se producen ejecuciones en Tailandia desde 2018, y quedaría conmutada por cadena perpetua, que es lo que espera la co-acusación si el juez considera que hubo premeditación.

El homicidio doloso, el intencionado, alcanza los 20 años de prisión. El homicidio imprudente grave llega a los ocho años de cárcel, y el menos grave se pena con seis años de prisión. Existe, además, la posibilidad de traslado del preso a España una vez cumplido un tercio de la pena en Tailandia.

El propio abogado de la familia de Arrieta, Juango Ospina, ha llegado a explicar que se sentirían satisfechos con el homicidio doloso, porque su intención es que quede acreditado el asesinato, más allá de que consigan probar también la premeditación.

Finaliza así el baile mediático y se abre el plazo de las especulaciones. Quedan cuatro meses para conocer el veredicto. El guion está escrito. Ahora solo falta interpretarlo.

Biografía



Carmen Corazzini estudió periodismo y Comunicación Audiovisual. Se especializó con un máster en 'Estudios Avanzados en Terrorismo: análisis y estrategias' y otro en 'Criminología, Victimología y Delincuencia'.