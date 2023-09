García-Page lanza un mensaje a los independentistas con los que negocia el PSOE: "La autodeterminación es un imposible"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha advertido este lunes de que la amnistía que piden los independentistas como contraprestación para que Pedro Sánchez pueda ser investido presidente del Gobierno de España "vulnera el principio de igualdad ante la ley" y "choca con la Constitución".

En sendas entrevistas radiofónicas en los programas 'Más de Uno' de Onda Cero y 'Herrera en COPE', García-Page se ha referido a la situación política nacional y ha manifestado que "la autodeterminación es simple y llanamente un imposible y cuanto antes se le deje claro, mucho mejor".

Asimismo, ha indicado que desconoce la posición del Ejecutivo central y del PSOE en este asunto, si bien ha recordado que en la anterior legislatura esa posición era que la amnistía no era posible, al tiempo que ha aseverado que lo que plantean los independentistas "más que una amnistía, es una autoamnistía" porque son necesarios sus propios votos para aprobarla.

"Ellos se lo guisan y ellos se lo comen, son juez y parte", ha criticado, así como ha afirmado: "Me cuesta creer que no se asuma que vulnera el principio de igualdad ante la ley que cualquier delito con un voto más en las Cortes se pueda amnistiar, y que choca con la Constitución que no tiene por qué prohibir una cosa para que esté prohibida tácitamente", ha aseverado

"La gente reparte las cartas y los políticos juegan"

De igual forma, García-Page ha señalado que el Congreso de los Diputados es "como un campo de minas político" y ha considerado que los que dicen que la gente ha hablado claro en las elecciones "se equivocan" porque, a su juicio, "la gente reparte las cartas, pero los políticos son los que juegan con ellas" y que al votar podían estar pensando en evitar a Vox pero no en "darle el mando a distancia del Gobierno a Puigdemont".

Con todo, el presidente castellanomanchego ha deseado que "todas las conversaciones que se tengan para negociar, sean entre personas y organizaciones que tengan los límites claros, fundamentalmente de lo que no puede ser".

Además, García-Page también ha deslizado una crítica a Podemos, ya que ha recordado que hace unos años decía que las negociaciones no se podían hacer a puerta cerrada y ahora abogan por la discreción y por contar después lo que pasa en las negociaciones. "Cuando la gente de Podemos quería entrar en el gobierno de Castilla La Mancha decían que no debían ser ocultas. Ahora veo que los mismos dicen que las negociaciones deber ser con discreción. Algo hemos avanzado", ha dicho.

Urkullu, diferente de los independentistas

Por otro lado, en relación a la propuesta del lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, sobre su propuesta territorial para avanzar en el carácter plurinacional del Estado, García-Page ha diferenciado a Urkullu de los independentistas.

A este respecto, ha subrayado que hay diferencias en el tono porque en el caso del lehendakari no pretende la "ruptura constitucional" sino que se mantenga la diferencia entre nacionalidades y regiones y que "la autonomía solo la practiquen unos pocos", mientras que el independentismo catalán "está en negar la Constitución y querer saltársela".

En otro orden de asuntos, García-Page ha reiterado que no está dispuesto a "invitar al transfuguismo" y a hacer "fraude con el voto" a los diputados nacionales del PSOE elegidos en las provincias castellanomanchegas y ha remarcado que, en cualquier caso, "quien no sea coherente con el partido con el que se ha presentado, tiene la opción de pelearlo dentro y si no está de acuerdo, salirse".