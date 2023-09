Díaz se reúne con Puigdemont en Bruselas para tantear su apoyo a la investidura de Sánchez

Yolanda Díaz se verá este lunes en Bruselas con el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, con la idea de avanzar en las negociaciones que permitan desencallar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. El encuentro, que no está registrado en la agenda de la vicepresidenta en funciones, puede servir para tantear el apoyo de Junts a dicha investidura, solo un día antes además de que la formación independentista anuncie sus condiciones.

Tal como ha podido confirmar 20minutos, la reunión está prevista en el propio Parlamento Europeo, pero las partes han querido llevarla con la máxima discreción. De hecho, Díaz no tiene agenda en la capital comunitaria hasta el jueves, cuando explicará en la Eurocámara las líneas de su cartera en el marco de la presidencia española del Consejo de la UE.

El PSOE, en cambio, se ha desmarcado de la reunión al mismo tiempo que da margen a Alberto Núñez Feijóo para que negocie su propia investidura. En este sentido, la sesión parlamentaria para la misma ya está fijada el próximo 27 de septiembre. Los socialista -y Sumar- son conscientes por tanto de que disponen de varias semanas para armar una mayoría que permita reeditar el Gobierno de coalición. En esa fórmula, no obstante, se hacen necesarios los votos a favor de Junts; y Puigdemont ya ha dejado claro que no se lo pondrá sencillo al presidente en funciones.

La semana pasada el propio expresident aseguraba que no había conversaciones en marcha, aunque algunas fuentes comentan entre bambalinas que estas sí se estaban dando incluso en Waterloo, donde reside Puigdemont desde su huida de la justicia española. "No hay ninguna negociación en marcha con nadie, ni se ha presentado ningún proyecto de amnistía a ningún partido político, ni desde luego he tomado ninguna decisión", escribía el ahora eurodiputado en redes sociales.

"Nuestra posición justo en medio de todo el tablero político comporta una responsabilidad, sobre todo ante nuestros electores y los catalanes, y por eso importa tanto la forma como el fondo", añadió, antes de mandar otro mensaje sobre las especulaciones: "Como nos propusimos no hablar ni a través de intermediarios ni tampoco a través de los medios, es inevitable que otros lo hagan por nosotros y se creen ficciones".

Ahora mismo es Feijóo quien tiene el encargo del rey Felipe VI para armar una mayoría, mientras que su suma podría llegar a los 172 apoyos a la vez que en el PP insisten en añadir al PNV a la lista. De esa manera, tendría el Ejecutivo asegurado. Sánchez, por otro lado, sabe que necesita a Junts, una vez que ve más sencillo añadir a su cesta los votos de quienes ya apoyaron su investidura en 2019, con partidos como Bildu, ERC o los propios nacionalistas vascos.

Carles Puigdemont lleva prófugo de la justicia desde el año 2017 y ha ido encadenando retos judiciales, con algunas importantes derrotas. La última, hace solo unos meses, cuando el Tribunal General de la UE (TGUE) decidió retirarle la inmunidad parlamentaria tanto a él como a los otros dos implicados, Toni Comín y Clara Ponsatí, exconsellers del Gobierno catalán que impulsó el procés y el referéndum ilegal del 1 de octubre. Además, en aquel momento el TGUE también abrió la puerta a que se emitiera una nueva euroorden contra los tres.

"Ciertamente que hemos trabajado duramente para obtener otra sentencia, pero también estábamos preparando el camino a seguir en caso de que el resultado fondo lo que hoy se ha comunicado. Y estamos listos para seguirlo desde ahora mismo", expresó Puigdemont en una especie de comunicado en aquel entonces, cuando su papel e influencia a nivel de política nacional eran también otros. "Las minorías políticas que defiendan causas que incomoden a los estados tendrán, si esta sentencia no se revierte, más dificultades para ejercer sus derechos", terminó.