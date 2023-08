Un policía jubilado, trámites de divorcio, "víctima de maltrato psicológico"... todo lo que se conoce sobre el crimen de Alzira

Vecinos, familiares, instituciones y políticos están conmocionados por lo sucedido este miércoles en el municipio valenciano de Alzira, donde un hombre se atrincheró en su domicilio junto a su exmujer, a quien presuntamente asesinó y, tras ello, el autor de los supuestos hechos se quitó la vida. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado que se está haciendo cargo de su investigación y, en el caso de considerarse como un episodio de violencia machista, se elevaría a 40 el número de mujeres asesinadas en España en 2023.

Disparos al mediodía

Los hechos comenzaron a media mañana del miércoles, cuando varios vecinos de la zona residencial conocida como Torretxó, situada al lado del casco urbano de Alzira (Valencia), escucharon "tres o cuatro disparos" que procedían del interior de una vivienda y lo notificaron a las autoridades locales.

El Personal de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES) de la Policía Nacional, efectivos de la Guardia Civil, un equipo negociador de la Jefatura Superior, medios aéreos y oficiales de la Comisaría de Alzira acudieron al lugar y activaron un protocolo de negociación para intentar frenar las posibles acciones del protagonista, que supuestamente iba armado.

Un policía jubilado

Bartolo Bort es el nombre del hombre que se atrincheró con su exmujer, Raquel Lorente. Según el informe policial, él tenía 70 años y era un policía jubilado; ella, por su parte, tenía 58 años. La pareja estuvo casada durante doce años y actualmente se encontraban en trámites de separación.

Bartolo había sido agente de la Policía Nacional y posteriormente de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunitat Valenciana (Policía Autonómica), desde donde ejerció funciones de escolta para diferentes cargos y personalidades del Consell hasta 2008.

Acompañada de un hijo

Según la familia de Raquel, esta habría acudido al domicilio donde ambos residían para recoger algunas pertenencias personales y ropa que aún conversaba en la casa tras la separación. Además, la mujer estaba acompañada de uno de sus hijos, fruto de otra relación, pero con el que Bartolo había convivido durante los años de matrimonio con su exmujer.

Otras fuentes consultadas por Europa Press señalaron que Raquel habría acudido a la vivienda, además de con su hijo, con un agente inmobiliario, puesto que podrían estar empezando los trámites para tasar el piso o mostrárselo a un tercero para su compra-venta.

Durante toda la jornada agentes de la Policía Nacional mantuvieron un operativo policial en el exterior y alrededores del edificio para tener controlada la zona e intentar negociar con el hombre.

El investigador Bernabé, perteneciente al cuerpo de la Policía Científica y el grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia, detalló que el presunto autor de los hechos "no respondía" al equipo negociador y precisó que cuando los agentes accedieron a la vivienda "estaban las dos personas ya fallecidas" y presentaban heridas "incompatibles con la vida".

Una vez confirmado que los cuerpos pertenecían a Bartolo y Raquel, el grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia se hizo cargo de la investigación para el total esclarecimiento de los hechos.

Sin "amenazas previas"

Fue alrededor de las cinco de la tarde cuando las autoridades contactaron con dos hermanas de la mujer retenida y un hermano de él, y los acercaron a la vivienda. Una de las hermanas de Raquel le explicó a EFE que la pareja se había separado "sin problemas" ni "amenazas previas", por lo que no se esperaba "nada similar".

Por su parte, una de las amigas de la víctima aseguró que querían ser "prudentes antes de decir nada" por si "cada uno iba por su lado y todo acababa bien". En declaraciones a la prensa, explicaron que la relación de la mujer con su exmarido fue muy "bonita al principio, pero muy difícil al final" y que llevaban más de tres años con "problemas".

Sobre el expolicía, le describieron como un hombre "supermachista". "Él quería apartarla de nuestro entorno", explicó otra de las amigas. "La quería para él, y como ella no quería... Eran discusiones, nunca llegó a pegarla, por eso no le tenía miedo", añadió en el testimonio.

No había denuncias puestas

Las amigas consideraron también que Raquel era "víctima de maltrato psicológico", pero como Bartolo nunca había llegado a agredirla físicamente, no se había planteado denunciarle. "Nosotras le decíamos: 'no subas al chalet, que ahora que está separado está más enfadado', pero no nos hizo caso", lamentaron cuando fueron informadas del crimen.

En relación con esto, el propio investigador de la Brigada Provincial ha confirmado que no existían denuncias previas y que la mujer no estaba registrada en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén).

Investigación en curso

De categorizarse un caso de violencia de género, se elevaría a 40 el número de mujeres asesinadas por violencia machista en España en 2023 —entre los últimos destaca el crimen en Béjar (Salamanca), en el que un hombre confesó haber matado a su mujer y amenazar después con tirarse desde un viaducto—.

Así como la Brigada Provincial se está haciendo cargo de la investigación para el total esclarecimiento de los hechos, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado que están estudiando el caso para poder confirmarlo de violencia machista. Esto fue comunicado por la delegada Victoria Rosell, si bien todavía no se puede dar por confirmado. "Todo apunta ahí", indicó para una entrevista en RNE.

Según ha explicado Rosell, los años 2020, 2021 y 2022 han sido los de menor incidencia de asesinatos de toda la serie histórica aunque "mientras haya una, serán demasiadas", ha señalado defendiendo así las políticas y la inversión en prevención, formación y protección integral.

Tres días de luto

Tras conocerse la muerte de la víctima, el Ayuntamiento de Alzira condenó este asesinato y anunció tres días de luto oficial en la localidad, donde sus banderas ondearán a media asta, en señal de respeto y pésame. También se ha convocado a la ciudadanía a participar en un minuto de silencio a las 14.00 horas de este jueves frente al consistorio.

"Condenamos la violencia contra las mujeres, y rechazamos a aquellos que niegan, disculpan o minimizan esta violencia", ha manifestado esta administración municipal en el mensaje difundido en sus redes sociales.

⚫️⚫️⚫️Lamentamos profundamente y condenamos el asesinato Raquel L. P.



En señal de respeto y pésame, se decretan tres días de luto oficial.



Se convoca a la ciudadania a participar en la concentración hoy a Las 14h. frente al ayuntamiento. pic.twitter.com/kiO1CMxkqk — Ajuntament Alzira (@AjuntAlzira) August 31, 2023

El Ayuntamiento de Carcaixent, municipio colindante a Alzira del cual la mujer también era vecina, ha condenado la muerte de Raquel y ha decretado para este jueves día de luto en la localidad. Asimismo, "como muestra de rechazo y solidaridad con el dolor de su familia y de las personas que lo amaban", este consistorio convocó otro minuto de silencio ante su edificio consistorial.

"Nos toca cerca"

Varios han sido los representantes y partidos políticos los que se han pronunciado al respecto de este suceso. "Consternada por el asesinato de Raquel. La violencia machista se cobra una víctima más y es insoportable", manifestó la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, tras trasladar el pésame del Ayuntamiento a la familia y los amigos de la víctima y a todos los vecinos de Alzira.

Consternada por el asesinato de Raquel. La violencia machista se cobra una víctima más y es insoportable.



El @AjuntamentVLC traslada su firme y absoluta condena.



Mi más sentido pésame a la familia y amigos, y a todos los vecinos de Alzira. DEP.https://t.co/NNX351zTUW — María José Catalá (@mjosecatala) August 31, 2023

Desde la Diputación de Valencia, su presidente, Vicent Mompó, lamentó que "otro crimen de violencia machista nos toca de bien cerca". También la Generalitat, que en sus redes sociales mostró su "más rotunda condena" y su "firme compromiso con la erradicación de la violencia sobre la mujer", además de trasladar su solidaridad y condolencias a sus familiares y amigos.

Un altre crim de violència masclista que ens toca de ben prop. Condemnem l’assassinat d’una dona a Alzira a mans de la seua exparella. Tot el meu suport i el de @dipvalencia a la seua família i amics ⚫ — Vicente Mompó Aledo (@Vicente_Mompo_) August 30, 2023

Desde el Consell expresamos nuestra más rotunda condena por el asesinato de una vecina de Alzira a manos de su exmarido.



Trasladamos nuestro firme compromiso con la erradicación de la Violencia sobre la Mujer.



Nuestra solidaridad y condolencias a sus familiares y amigos. — GVAIgualtat (@GVAIgualtat) August 30, 2023

Entre las formaciones políticas, el PSPV afirmó que esta lacra "es insoportable": "El terrorismo machista existe y ha vuelto a asesinar. Nadie puede mirar hacia otro lado. Nadie puede acostumbrarse a este horror. Todo nuestro apoyo y cariño a los familiares y amigos de la víctima". Su secretario general, el expresidente de la Generalitat Ximo Puig, tachó de "brutalidad que maten a mujeres por ser mujeres" y avisó que "es intolerable normalizar la anomalía más grande de la sociedad".

ES INSOPORTABLE.

BASTA YA.



El terrorismo machista existe y ha vuelto a asesinar.



Nadie puede mirar hacia otro lado. Nadie puede acostumbrarse a este horror.



Todo nuestro apoyo y cariño a los familiares y amigos de la víctima.https://t.co/V9OE6qIBlR — PSPV-PSOE (@SocialistesVal) August 30, 2023

És una brutalitat que maten a dones per ser dones, hui en Alzira.

I és intolerable normalitzar la més gran anomalia de la societat.

41 dones assassinades enguany.

Què passaria si fora per una altra raó?



El meu condol a la família.

Descanse en pau.https://t.co/LHqVtHCXU3 — Ximo Puig (@ximopuig) August 30, 2023

De Compromís, su diputado en el Congreso Alberto Ibáñez coincidió en mostrar "la más firme condena ante un duro asesinato machista": "La violencia de género existe, y mata. Es el peor conflicto político de nuestro tiempo".

Tot l'afecte i solidaritat a la família i amistats de la dona assassinada. I la més ferma condemna davant un dur assassinat masclista.



La violència de gènere existeix, i mata. És el pitjor conflicte polític del nostre temps. https://t.co/FCB0M1GMf8 — Alberto Ibáñez i Mezquita 🍉 (@alberto_aim) August 30, 2023

"No miremos para otro lado"

Por parte del Gobierno central, la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, lamentó que se tengan que estar investigando tanto el crimen de Alzira como el de Béjar, y advirtió que los meses de verano implican más riesgo para las mujeres. "Por eso es nuestra obligación redoblar los esfuerzos en la protección de todas las mujeres frente a la violencia machista", aseveró, y llamó a "extremar las alertas para salvar vidas".

Los meses de verano y los momentos en que aumenta la convivencia implican un mayor riesgo para las mujeres víctimas de violencia de género. Por eso es nuestra obligación redoblar los esfuerzos en la protección de todas las mujeres frente a la violencia machista. pic.twitter.com/0Kgrm403Kk — Irene Montero (@IreneMontero) August 30, 2023

"Hay que seguir trabajando sin descanso hasta que lleguemos siempre a tiempo para todas las mujeres. Actuemos, no miremos para otro lado", enfatizó la ministra a través de su comunicado en X (antiguo Twitter), además de recordar que "todos y todas podemos hacer algo para ayudar a una mujer víctima de violencia machista".