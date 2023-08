El crimen de Alzira conmociona a los vecinos: "Era súpermachista, la quería para él, y como ella no quería..."

El fatal desenlace en el atrincheramiento de Alzira (Valencia), en el que una mujer, Raquel, ha fallecido presuntamente asesinada a manos de su exmarido, Bartolo Bort, un policía jubilado, que finalmente se suicidó, según los indicios, ha conmocionado a amistades y vecinos, que se han pronunciado sobre el hecho y han dado más detalles sobre la relación entre el presunto asesino y la víctima.

"No queríamos hablar, no queríamos decir nada, queríamos ser prudentes, por si cada uno iba por su lado y todo acababa bien" aseguran unas amigas de Raquel, que fue retenida en el domicilio de su exmarido durante horas.

En declaraciones a la prensa, han explicado que la relación de Raquel con su exmarido fue muy "bonito al principio, pero muy difícil al final" y que llevaban más de tres años con "problemas".

Respecto al expolicía Bartolo Bort, que según los indicios se suicidó sin dar opción a las negociaciones, le describieron como un hombre "supermachista" y confirmaron que ella nunca llegó a denunciarlo. Una de sus amigas concretó que Bartolo la amenazaba y que ejerció sobre la víctima maltratos psicológicos, pero que nunca hasta ahora la había llegado a agredir físicamente.

"Él quería apartarla de nuestro entorno", explicó una de sus amigas, "la quería para él, y como ella no quería... Eran discusiones, nunca llegó a pegarla, por eso no le tenía miedo, si no, no hubiera subido [a su domicilio]. Pero nosotras le decíamos. ‘No subas al chalet, que ahora que está separado está más enfadado, pero no nos hizo caso'", se lamentan.