Vara pide que los expertos decidan si la amnistía está dentro de la Constitución

El secretario de Política Autonómica del PSOE y vicepresidente segundo del Senado, Guillermo Fernández Vara, ha apostado este viernes porque sean los expertos los que marquen si una hipotética ley de amnistía estaría dentro de la Constitución, abogando por proponer soluciones que sean proclives a que haya diálogo con fuerzas independentistas.

"No hablemos de si esto es bueno o es malo, sino que si cabe dentro de la Constitución, se puede hablar, y si no cabe dentro de la Constitución no se puede hablar, y esto yo creo que son también los expertos los que tienen que marcar la realidad", ha sostenido Vara en una entrevista en RNE, sobre esta petición de los partidos independentistas ante un apoyo a Pedro Sánchez.

En este contexto, Fernández Vara ha recalcado, como vienen haciendo otros dirigentes socialistas, que los problemas políticos "no se pueden resolver solo desde la justicia". "Pensar que los problemas políticos solo se pueden resolver en los tribunales es desconocer que no se resolverán", ha proclamado.

Por ello, considera que hay que articular "procedimientos que permitan dar una salida a la situación que se está viviendo" en Cataluña.

En este sentido, Fernández Vara ha abogado porque las decisiones que se vayan tomando, incidiendo en que tienen que ser dentro de la Constitución, vayan dirigidas a que se produzca el diálogo con las fuerzas independentistas.

Un diálogo que, según ha dicho, tiene que ir encaminado a la conformación de un Gobierno cuanto antes, aunque cree que las negociaciones se tienen que dar "con una cierta discreción" para que finalmente haya Ejecutivo en España.

Al respecto, también se ha pronunciado sobre la fecha de la investidura del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, considerando que finalmente acaba yendo a esta sesión pese a no tener asegurados los apoyos por su debate interno, según ha dicho.

A su vez, ha calificado de "broma" que haya dirigentes del PP que se hayan abierto en las últimas horas a hablar con partidos independentistas para conseguir los apoyos a la investidura de Feijóo y también ha reprochado que apelen a diputados socialistas en este empeño, reclamando al líder 'popular' que "asuma sus consecuencias".