Sémper pide un pacto entre PP y PSOE para afrontar "los retos a futuro" y que España "se parezca más a 'El ala oeste de la Casa Blanca'"

El vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, ha desgranado este jueves las posibilidades de su partido para superar la investidura y ha hecho un llamamiento al PSOE para facilitarla, poniendo el foco en "las necesidades de los españoles". Aunque ha admitido que esta petición puede resultar "bisoña", el dirigente popular ha opinado que PP y PSOE deben dejar atrás "sus legítimos intereses partidistas" y sentarse a negociar "una agenda transformadora que fuera capaz de afrontar los retos a futuro".

"A nosotros nos parecería muy edificante que España fuera más parecido a El ala oeste de la Casa Blanca que a cualquier serie chunga y los dos grandes partidos fuéramos conscientes del momento extraordinario que afrontamos", ha declarado Sémper en una entrevista esta mañana en RNE. De lo contrario, ha dicho, "las posibilidades que existen para el futuro inmediato de España no son nada halagüeñas políticamente".

En cualquier caso, el popular no ha descartado ninguna otra vía para lograr que Feijóo logre la presidencia, a pesar de reconocer las dificultades para sumar cuatro diputados más a los 172 que actualmente tiene asegurados la candidatura del PP. Sémper cree que la opción más complicada será la de llegar a un pacto con el PNV, que ha insistido en que no entrará en ninguna ecuación política que incluya a Vox. Sin embargo, ha manifestado, el PP "no da nada por perdido".

Y en este sentido, ha mirado hacia Junts, aunque, en su opinión, "todo el mundo sabe lo lejos que se encuentra" el PP y la formación de Carles Puigdemont, lo que hace "materialmente imposible" un pacto. En especial porque, en sus palabras, "el objetivo prioritario, secundario, y tercero, cuarto y quinto" de Junts es la independencia y "que quienes cometieron graves delitos contra el orden constitucional sean amnistiados o indultados". Sémper ha dicho a este respecto que no tiene claro si esta pretensión “les sitúa fuera de la Constitución, pero sí les deja fuera de la racionalidad política”.

Sin embargo, ha insistido en que el programa de Junts no será óbice para que los populares intenten un diálogo con el partido para la investidura. "Vamos a intentar hacer algo normal: un proceso de conversaciones institucional con los grupos para recuperar la normalidad, con luz y taquígrafos, sabiendo de qué se está hablando y con una fecha clara", ha señalado.

"En la política española se habla demasiado de bloques, se habla demasiado de trincheras y se habla muy poco de encuentro, de concordia y de búsqueda del interés general de una manera compartida", ha resumido Sémper su posición, por lo que ha solicitado "más grandeza y vocación de Estado" a todas las formaciones políticas para desbloquear la investidura tras la retorcida aritmética electoral derivada del 23-J.