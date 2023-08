El PP llamará a todas las puertas para allanar el sinuoso camino de Feijóo a la Moncloa: la 'vía PNV', cuatro diputados del PSOE, Junts...

Hace poco más de cinco años que ningún líder del PP habita la Moncloa. El actual, Alberto Núñez Feijóo, la toca con la yema de los dedos. Le faltan tan solo cuatro diputados para alcanzar la mayoría absoluta en una investidura con la que desbancaría al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. No obstante, conseguir esos cuatro votos es una hazaña de tal dificultad que ni en Génova ocultan -hablan, de hecho, de que es "dificilísimo"-. Eso sí, los 'populares' prevén abrir todos los caminos posibles -incluso conversaciones con el Junts de Carles Puigdemont-, teniendo en cuenta que también podrían lograr más 'síes' que 'noes' en una segunda votación. La fecha límite ya la tienen: 26 y 27 de septiembre.

El todavía líder de la oposición tiene ya amarrado el apoyo lógico de su grupo, con 137 diputados; de los 33 de Vox, a quien el martes hizo carantoñas públicas tras una semana en la que mostraron tiranteces; el del diputado de Unión por el Pueblo Navarro, socio histórico del PP pese a que los dos diputados de esta formación en la pasada legislatura ahora formen parte del PP tras votar en contra de lo impuesto por el partido en la reforma laboral; y de Coalición Canaria, con quienes gobiernan en coalición en las islas. Todo esto suma, pues, 172, siendo 176 la mayoría absoluta necesaria en primera votación.

En este escenario, parece que la primera opción de Feijóo pasa por convencer a los cinco diputados del PNV. Lo ha intentado en varias ocasiones desde que se celebraron las elecciones el pasado 23 de julio, siempre con la misma respuesta: no. El último en dejarlo claro fue Aitor Esteban, portavoz de la formación en la Cámara Baja. Lo hizo de nuevo ayer, por quinta vez desde los comicios: "En una investidura de la mano de Vox no vamos a participar". Complica todavía más la fórmula el hecho de que haya elecciones en el País Vasco el próximo año. EH Bildu estuvo a punto de superar al PNV en las generales y sumar su nombre a Vox podría hundir a los de Esteban en la cita autonómica de 2024.

Así las cosas, desde el Partido Popular han abierto ya otra vía: la del PSOE. El vicesecretario del PP Borja Sémper apuntó ayer a la opción de lograr que cuatro diputados socialistas se salten la disciplina de voto marcada por Ferraz y o bien apoyen a Feijóo en una primera votación o se abstengan en la segunda. "Estamos seguros de que hay una parte del PSOE que cree que no puede depender de Puigdemont, Otegi y Junqueras", dijo Sémper en una entrevista en Esradio este miércoles, antes de añadir que "apelarían a su responsabilidad".

La respuesta llegó pronto del portavoz socialista en el Congreso. "Ningún socialista va a permitir por acción o por omisión que la ultraderecha decida las políticas del Gobierno de España", apuntó Patxi López, que le pidió al 'popular' "no decir tonterías". En años anteriores, quizá esta vía podría haber sido posible. No obstante, la abstención del PSOE para que gobernase Mariano Rajoy en 2016 abrió el partido en canal y la vuelta de Sánchez opacó cualquier movimiento en ese sentido. Ni entonces, ni ahora. Más aun cuando el presidente en funciones tiene opciones de seguir siéndolo.

¿Y Junts?

Con la alta improbabilidad de los otros caminos, el Partido Popular ha metido en la ecuación a Junts. El mismo día, incluso, en el que Sémper pedía al PSOE no depender de Puigdemont, Esteban González Pons, también vicesecretario, hablaba de la "legalidad" de la formación que dirige el prófugo de la justicia, que todavía no ha sido encausado por el procés. El responsable popular de Asuntos Institucionales tildó de "dificilísimo" que Feijóo alcance la Moncloa con la actual aritmética parlamentaria, pero también confirmó que en la ronda de contactos que iniciará a partir del próximo lunes estarán tanto Junts como ERC. No así EH Bildu, el único al que le niegan la legitimidad.

"Junts es un grupo parlamentario que al igual que ERC, más allá de las acciones que cuatro personas, cinco, diez, las que fueran, llevaran a cabo, representan a un partido cuya tradición y legalidad no está en duda. Por lo tanto vamos a hablar con todos menos con aquellos que no han condenado el terrorismo", dijo en Onda Cero González Pons. Esto lo celebran desde Ferraz, que esperan ahora un mes en el que los 'populares' legitimarán a quien ha sido o podrían ser sus socios parlamentarios.

Con todo, en el posible apoyo a la investidura del PP entrará en juego la imprevisibilidad de Puigdemont, cuya ideología económica puede estar más cerca de Feijóo que de Sánchez, pero su pasado -y sobre todo, su presente- le atan al PSOE y a sus vías para "desjudicializar" el conflicto. Se estudia una de sus peticiones como es la amnistía, aunque todavía está por ver qué encaje legal tiene una decisión así. "El paso es el diálogo y la Constitución es el marco", apuntó el presidente hace días.