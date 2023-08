Fechas clave del proceso que podría conducir a la investidura de Feijóo... o a la repetición de elecciones

Alberto Núñez Feijóo ya tiene fecha para intentar ser investido presidente del Gobierno. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha convocado el debate de investidura y la votación en la Cámara Baja para los días 26 y 27 de septiembre tras la decisión del rey Felipe VI de designar al líder del PP como candidato a la presidencia. A partir de este momento hay dos fechas marcadas en rojo en el calendario: el 27 de noviembre, fecha límite para elegir a un presidente del Gobierno; y el 14 de enero de 2024, día que, según marca la Ley Electoral, habría una repetición de las elecciones si Feijóo o Pedro Sánchez no logran ser investidos.

En la tarde de este martes, Felipe VI eligió a Núñez Feijóo como candidato a la investidura después de dos días de reuniones con los principales líderes parlamentarios. El 'popular' aceptó el encargo al considerar que puede lograr los apoyos suficientes para alcanzar la presidencia del Gobierno. Por el momento, solo tiene asegurados 172 votos a favor de su investidura: los 137 del PP y los 33 de Vox, a los que se sumarían los dos escaños de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y el de Coalición Canaria (CC). Por tanto, a Feijóo le faltarían 4 escaños para conseguir la mayoría absoluta necesaria en la primera votación de investidura.

Tras conocer el anuncio del rey, Armengol ha sido la encargada de decidir las fechas para los debates de investidura, algo que ha consensuado con Feijóo. Los días 26 y 27 de septiembre no son al azar, pues se han elegido con vistas a evitar una futura repetición electoral en las fechas navideñas. A partir de la primera votación en el Congreso, 27 de septiembre, empezaría a correr el reloj electoral, que, según el artículo 99 de la Constitución, establece 60 días (dos meses) para elegir a un presidente del Gobierno. Si al concluir este periodo no se elige a un candidato, el rey disolvería las Cortes y empezarían los 47 días que establecen la fecha de las próximas elecciones, que tendrían lugar el 14 de enero de 2024.

25 de agosto: formación de grupos parlamentarios

La fecha clave más próxima es el 25 de agosto, día límite para que se formen los grupos parlamentarios en la Cámara Baja y que cada uno de ellos nombre a su portavoz en el Congreso. A partir del lunes, 28 de agosto, y hasta que se celebre el debate de investidura, Feijóo podrá fijar las reuniones con las distintas formaciones ya constituidas para lograr acuerdos.

26 de septiembre: debate de investidura

El martes 26 de septiembre será el primero de los dos días en los que se celebrará el debate de investidura en el Congreso de los Diputados. Esta jornada comenzará a las 9.00 horas con la intervención de la presidenta del Congreso Francina Armengol. Una vez iniciada la sesión, Núñez Feijóo expondrá, sin límite de tiempo, el programa político del Gobierno que pretende constituir. Al finalizar su intervención, se suspende la sesión.

Al reanudarse la sesión, ya por la tarde, será el turno del resto de los grupos parlamentarios, que intervendrán por orden de mayor a menor en función de los diputados. El representante de cada grupo tendrá 30 minutos para contestar al candidato en su primera intervención y 10 en la segunda. Después de las intervenciones, el candidato a la presidencia podrá rebatir, también sin límite de tiempo. Cuando hayan intervenido los portavoces de todos los grupos, será el turno del portavoz del grupo al cual pertenece el candidato, en este caso, el del Partido Popular.

27 de septiembre: primera votación

Un día después del debate tendrá lugar la votación por parte de los diputados. La fórmula establecida es a viva voz desde el escaño correspondiente y en orden alfabético. Las opciones de voto son: a favor, en contra o la abstención. En la primera votación, el candidato necesitará el apoyo de la mayoría absoluta de la cámara, es decir, de un mínimo de 176 diputados. Si alcanza a la mitad más uno de los apoyos, se considerará que cuenta con el apoyo de la Cámara y será nombrado presidente por parte del Rey.

29 de septiembre: segunda votación

En caso de no alcanzar los 176 votos afirmativos, 48 horas más tarde de la primera votación se realizaría un segundo debate, con el mismo candidato pero con intervenciones más reducidas: la primera de diez minutos y la segunda de cinco. Para ser elegido presidente en esta segunda votación bastaría con obtener la mayoría simple, es decir, tener más 'síes' que 'noes', aunque no lleguen a la mayoría absoluta. En este caso, las abstenciones no se contabilizarían.

27 de noviembre: fecha límite para formar Gobierno

Si la segunda votación tampoco saliera adelante, se abriría una ronda de consultas por parte de Felipe VI, que tendría que proponer a un nuevo candidato a la investidura. Este tendría como fecha límite para ser investido el 27 de noviembre, 60 días después de la primera votación el 27 de septiembre. El elegido podría ser el mismo que en la primera ronda o elegir a uno nuevo. La lógica invita a pensar que en esta ocasión el elegido sería el candidato socialista Pedro Sánchez, pues cuenta con 152 apoyos: los 121 escaños del PSOE y los 31 diputados de Sumar, con quien pretende gobernar en coalición. A los que se sumarían los apoyos de ERC (7), EH Bildu (6), PNV (5) y BNG (1), logrando 171 escaños. Aun así, estos serían insuficientes y necesitarían los siete votos de Junts para lograr la mayoría.

Si el 27 de noviembre se mantiene el bloqueo parlamentario y ningún candidato logra ser investido, el rey tendría que disolver las cortes para iniciar el camino hacia una repetición electoral que se celebraría 47 días después de dicha disolución, según establece el artículo 99 de la Constitución. De este modo, la ciudadanía estaría llamada a las urnas el 14 de enero de 2024.

5 de enero: inicio de la campaña electoral

Con las cortes disueltas y el gobierno en funciones, el mes de diciembre estaría marcado por una precampaña que marcaría el devenir del inicio oficial de la campaña electoral, que se establecería el 5 de enero de 2024, la víspera del Día de Reyes, y terminaría el viernes 12, con el sábado 13 como jornada de reflexión. Al tratarse de una repetición electoral, la campaña duraría solo ocho días, y no las dos semanas habituales.

14 de enero: repetición electoral

107 días después de la primera votación fallida en la investidura del primer candidato a la presidencia del Gobierno, llegaría el día de elegir de nuevo a un candidato. El 14 de enero de 2024 se volverían a abrir los colegios para que la ciudadanía ejerza su derecho a voto e intente desbloquear la situación de ingobernabilidad.