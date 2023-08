Feijóo intentará una investidura incierta que Sánchez da por fallida y que activará el reloj electoral

Alberto Núñez Feijóo tendrá su sesión de investidura y podrá exponer en el Congreso de los Diputados su proyecto de país tras recibir ayer el encargo del rey Felipe VI. Contará con -mínimo- 172 votos a favor. No obstante, en la encrucijada en la que ahora se sitúa el candidato del Partido Popular no todo le es favorable: esos apoyos suponen una foto fija con Vox que casi le imposibilita lograr los apoyos suficientes para alcanzar la Moncloa. Además, esto supondría cosechar una nueva derrota parlamentaria que Pedro Sánchez, presidente en funciones, da por hecha y que en Ferraz utilizarán para visibilizar al candidato socialista como el único capaz de armar una mayoría que le asegure un nuevo mandato en la Moncloa.

La incógnita de quién era el designado por el monarca, según establece la Constitución Española, se mantuvo hasta ayer a última hora de la tarde, después de que Felipe VI recibiera en el Palacio de la Zarzuela a los representantes de siete formaciones políticas -todas las que obtuvieron representación en la Cámara Baja salvo ERC, Junts, EH Bildu y BNG-. Lo que pesó en la decisión del rey, según aclararon después desde Zarzuela, fue que es "costumbre" que el partido más votado sea designado para intentar una investidura y que el resto de formaciones mostraron el sentido de su voto. Es decir, que pesó el argumento de Feijóo de presentarse a las consultas con los 172 escaños que suman PP, Vox, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria.

De eso mismo había presumido horas el presidente 'popular' en una comparecencia en el Congreso de los Diputados. "Estoy a cuatro de la mayoría y Sánchez, a un referéndum y una amnistía", dijo frente a multitud de periodistas, a los que también trasladó públicamente el agradecimiento el apoyo 'gratis' de Vox, con quien ya se ha reconciliado públicamente y con quien, esta vez sí, logrará una foto fija en su investidura. No pasó así en la última votación que hizo presidenta del Congreso a la socialista Francina Armengol. Entonces, el PP cosechó una derrota de 139 diputados frente a los 178 que reunió la opción de la ex presidenta de las Islas Baleares.

En dicha rueda de prensa, Feijóo tampoco escondió la dificultad que entraña que su investidura salga adelante. Por el motivo antes deslizado: con Vox, es imposible que sume el apoyo de cualquier otro grupo. Tampoco del PNV, que ha repetido por activa y por pasiva estas últimas semanas que no darán sus votos a Feijóo. "No tengo garantizado lograr un gobierno a corto plazo, pero sí voy a defender que ante el desgobierno de la desigualdad haya una alternativa que defienda la dignidad de los españoles", apuntó dejando entrever cuál será su línea de oposición si finalmente no es investido y es Sánchez quien lo logra.

De esto último no tiene dudas el presidente en funciones, que este martes también mostró su interés por ser el primero en tener una sesión de investidura, pero que deberá esperar más tiempo. En caso de que Feijóo fracase, se activa el reloj electoral: si en dos meses ningún candidato logra la confianza de la Cámara baja, se disolverán las cortes y se convocarán unas nuevas elecciones, tal y como pasó en 2019.

Ese es el tiempo que tendrá Sánchez para tratar de convencer a Junts, toda vez que se da, no por supuesto pero sí más accesible, el apoyo de ERC, EH Bildu, PNV o el BNG. También habrá opciones con Coalición Canaria, que pese a sellar un pacto con Feijóo está abierto a apoyar a Sánchez si se compromete a una serie de condiciones. La diputada Carmen Valido sería la 172 de Sánchez, que entonces solo necesitaría la abstención de los de Carles Puigdemont. Este último insiste con el referéndum o con la amnistía, un extremo que la coalición estudia cómo poder realizar. Al menos, ya no la rechazan de manera explícita.

El propio Sánchez evitó ayer hablar sobre "cuál va a ser el proceso de negociación que abra como potencial candidato", pero aseguró que es "bastante evidente" que la sociedad catalana "apuesta definitivamente por el reencuentro". Un reencuentro que llegará con "el diálogo como método y con la Constitución Española como el marco".

La fecha de la investidura, próxima batalla PP-PSOE

Con el encargo del rey desvelado, ahora se abre una nueva incógnita que puede derivar en una batalla entre el PP y el PSOE: la fecha de la investidura. Feijóo, antes de oficializarse su investidura, pidió tiempo para negociar con los grupos, algo que dijo que haría a partir del lunes próximo. Esto alejaría la posibilidad de que la investidura se realizase la semana que viene, como han deslizado desde Sumar. No obstante, ese extremo supondría llevarse la sesión de investidura a finales de septiembre -más de un mes-. El motivo es que si se celebra la próxima semana, la repetición electoral podría caer el 17 de diciembre. Hacerla en los días siguientes provocaría que, en caso de tener que volver a votar, los españoles deberían hacerlo en mitad de la Navidad, algo que no convence a la presidenta Armengol.