La investidura de Feijóo será el 26 y el 27 de septiembre

La investidura de Alberto Núñez Feijóo se celebrará los días 26 y 27 de septiembre. Así lo ha anunciado la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, que ha accedido a la petición del candidato del Partido Popular al darle más de un mes de plazo para que negocie con el resto de grupos políticos en busca de los cuatro votos -o cuatro abstenciones- que hagan valer sus 172 'síes' actuales -los de PP, Vox, UPN y Coalición Canaria-. De tener que repetirse los comicios, estas segundas elecciones se celebrarían el 14 de enero.

“El pleno de investidura se celebrará los próximos 26 y 27 de septiembre”, ha lanzado Armengol en una breve declaración sin preguntas realizada desde la Cámara Baja. La socialista ha asegurado que la fecha la ha "acordado" con el propio Feijóo tras mantener varias conversaciones ayer tras conocer la decisión del rey Felipe VI, quien le designó después de reunirse con siete partidos con representación en el Congreso, y a lo largo de la mañana de este miércoles.

Lo cierto es que la ex presidenta de las Islas Baleares cumple así con los deseos del propio Feijóo, que antes de conocer la decisión del monarca pidió tiempo para negociar con el resto de grupos. “Es lógico que el lunes me ponga en contacto con los grupos para conocer su posición. El candidato necesitará tiempo”, proclamó Feijóo, que tachó de “formato no parlamentario” una hipotética investidura sin tiempo para hablar con el resto de partidos. “Es un tiempo más que prudencial para que el candidato pueda realizar las negociaciones oportunas”, ha añadido Armengol, que ha explicado que la media de tiempo transcurrido en pasadas legislaturas desde la proposición del rey hasta la celebración de la investidura ha sido “aproximadamente” de un mes y que, ahora, será de 35 días.