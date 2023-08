Reparto de vicepresidencias, consejerías... así son los pactos entre PP y Vox en las distintas comunidades autónomas

Tras meses de negociaciones, y con una larga lista de críticas y acusaciones, el Partido Popular ha logrado hacerse con la presidencia en cuatro comunidades autónomas gracias a los acuerdos alcanzados con Vox tras las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.

Titulados como "pactos de la vergüenza" por la oposición, estos acuerdos han logrado la firma de los populares y los de Abascal en la Comunidad Valenciana, Baleares, Extremadura y, el más reciente, Aragón.

A cambio de vicepresidencias, consejerías e, incluso, alguna concejalía, los de Vox han hecho posible que el Partido Popular pueda formar gobierno en estas comunidades.

Comunidad Valenciana

El pacto bipartidista de la Comunidad Valenciana fue el primero en anunciarse públicamente cuando, el pasado 13 de junio, ambas formaciones comunicaron que la presidencia de la Generalitat la ocuparía el popular Carlos Mazón, mientras que la presidencia de Les Corts sería para los de Vox, a manos de Llanos Massó.

Tras el anuncio, el nuevo presidente valenciano declaró su intención de crear una legislatura centrada en trabajar "para todos, sin ningún tipo de exclusión", en la que se conserve un "permanente diálogo" con la oposición".

Los de Abascal también consiguieron la vicepresidencia de la Generalitat en reuniones posteriores, la cual será ocupada por Vicente Barrera; así como la concejalía de Cultura y Deporte y las consejerías de Justicia e Interior y Agricultura y Ganadería.

Extremadura

Fue el pasado 30 de junio cuando PP y Vox alcanzaron un acuerdo en Extremadura para que la popular María Guardiola se convirtiera en presidenta. A cambio de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, ahora a título de Vox, el Partido Popular gobernará durante esta legislatura.

A pesar de que semanas antes Guardiola se había posicionado en contra de este pacto, ambos partidos informaron de la decisión de unirse en un comunicado que supuso, además, el anuncio del fracaso que experimentaría la investidura propuesta por la presidenta del Parlamento autonómico, Blanca Martín, con el socialista Guillermo Fernández como candidato.

Motivados por "poner fin a las políticas socialistas que han lastrado el desarrollo de Extremadura", el nuevo gobierno tratará de "dotar a la región de estabilidad" con más de 60 medidas que garanticen "el gobierno del cambio", centrándose "las prioridades de las familias extremeñas y en combatir el paro, la pobreza, la falta de oportunidades y la despoblación", según apuntaron.

Aragón

Con la presidencia a manos del popular Jorge Azcón, Aragón le ha otorgado la vicepresidencia a Alejandro Nolasco, de Vox, además de dos consejerías para los de su partido: Despoblación y Justicia, y Agricultura y Desarrollo Territorial.

El acuerdo fue anunciado este jueves cuando, tras unas duras negociaciones condicionadas por los resultados de Vox en las generales, estos decidieron endurecer sus condiciones de negociación, exigiendo "respeto" para los votantes del partido minoritario.

Según Jorge Buxadé, vicepresidente de Acción Política del partido ha destacado, "mejorar el futuro y la prosperidad de las familias y de las empresas de Aragón" es ahora el objetivo de la nueva coalición. El político ha calificado de "esenciales" estas medidas y ha asegurado que, entre ellas, se encuentra la eliminación de "todas las subvenciones a chiringuitos" o "acabar con ley de memoria democrática de Aragón".

Baleares

El caso de las Islas Baleares ha destacado frente al resto puesto que, a pesar de que la palabra de Vox era necesaria en la formación de un gobierno popular, los de Abascal no tendrán representación gubernamental en las islas. Es decir, Baleares tendrá un gobierno unipartidista bajo el poder del PP.

De esta forma, los diputados de Vox decidieron abstenerse en la segunda votación de la investidura de Marga Prohens, quien ahora estará situada a la cabeza de una legislatura en solitario. A cambio, ambas formaciones suscribieron un acuerdo con 110 medidas programáticas cuyo fin sería dar estabilidad a un nuevo Govern.

Tras la decisión, Vox anunció en un comunicado que las medidas permitirán "lograr el fin de las políticas socialistas y separatistas en las islas aplicadas por el anterior gobierno".

Murcia

En Murcia, los pactos siguen sin encontrar el agrado de ambos partidos. El Partido Popular, en su última oferta, ha recogido 88 puntos en un documento programático que abarca desde cargos de representación institucional como el de senador autonómico, hasta la opción de rehacer la Mesa de la Asamblea.

Sin embargo, Vox se niega a negociar sin la posibilidad de un gobierno bicolor, para el que José Ángel Antelo exige la vicepresidencia, además de dos consejerías.

Luis Alberto Marín, parlamentario regional con el Partido Popular, recriminó este jueves durante la recogida de credenciales de los diputados escogidos el 23 de julio que Vox no quisiera llegar a un acuerdo y que los de su partido no hicieran más que poner "imposiciones que no se corresponden con su porcentaje de votos obtenido".

Castilla y León

A pesar de que Castilla y León no haya participado en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, puesto que ya las había celebrado anteriormente por la normativa de su estatuto autonómico, en esta comunidad también son PP y Vox quienes componen el gobierno.

Fue en 2022 cuando el popular Alfonso Fernández Mañueco se convirtió en presidente, acompañado por Juan García-Gallardo Frings (Vox) en la vicepresidencia, y por tres consejeros de la formación de Abascal en Agricultura, Cultura e Industria y Empleo.

Ahora, los castellanoleoneses tendrán que esperar a 2026 para decidir si el pacto se repite o si, por el contrario, dan paso a un nuevo gobierno.