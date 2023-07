El PP da por hecho que Murcia irá a nuevas elecciones por su negativa a ceder ante las exigencias de Vox

El PP no va a ceder a las exigencias de Vox de entrar en el gobierno de Murcia. La investidura de Fernando López Miras, que este lunes necesitaría solo la abstención del partido liderado por Santiago Abascal, será fallida y los populares tampoco auguran a día de hoy un acuerdo que permita desbloquear la situación en las próximas semanas. Por eso, de hecho, pronostican una repetición electoral.

Así lo estiman fuentes de la dirección del PP, que de hecho ven en la firmeza de su decisión en Murcia un argumento sólido de cara al debate cara a cara que protagonizará este lunes el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, frente al presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez. Y es que los populares dan por hecho que el jefe del Ejecutivo intentará desgastar al candidato del PP por los pactos con Vox en varias comunidades autónomas y ayuntamientos. Su respuesta, aseguran las fuentes consultadas, será sacar a relucir la investidura fallida de López Miras solo unas horas antes.

Tras las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo, el PP de la Región de Murcia obtuvo 21 escaños, solo dos menos que la mayoría absoluta. Los populares suman en solitario más asientos que todo el bloque de izquierdas, por lo que únicamente les haría falta la abstención de Vox para obtener más síes que noes en la segunda votación de investidura. Esta circunstancia, entienden en el PP, no es motivo para un pacto de gobierno con Vox, sino que lo que proponen es un acuerdo programático.

Los populares, por tanto, quieren un acuerdo como el que han alcanzado con Vox en Baleares, donde los de Abascal no han entrado en el Gobierno regional, aunque sí han obtenido asientos en los consells de Mallorca y Menorca. Alegan que en Murcia están en la misma situación e insisten en que Vox solo debe abstenerse sin exigir consejerías.

Desde Vox, en cambio, no tienen la misma opinión, exigen entrar en el gobierno y acusan al PP de no querer negociar un pacto de gobierno por cuestiones puramente estratégicas de cara a las elecciones generales del 23 de julio. Por eso, sus diputados votaron no a López Miras el jueves pasado y lo previsible es que hagan lo mismo este lunes.

La relación entre el PP de Murcia y Vox no es buena desde 2021, cuando López Miras salvó la moción de censura que habían pactado el PSOE y la dirección de Ciudadanos gracias a los votos de los tránsfugas naranjas pero también del propio Vox, en concreto tres diputados que habían sido expulsados previamente del partido de Abascal.

A ello ha aludido precisamente este domingo el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, quien ha acusado al presidente regional de poner a la comunidad en una "situación límite" y "al borde de una repetición electoral". "Lo que no vamos a aceptar nunca son chantajes y menos de un gobierno liderado por una persona que ya nos engañó hacer cuatro años", ha aseverado.