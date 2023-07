Arranca hoy el recuento de voto exterior que podría variar el resultado del 23-J: cuándo se sabrá el escrutinio y qué escaños hay en juego

¿El recuento del voto de los españoles en el extranjero podría alterar el este viernes resultado del escrutinio del 23-J? La expectativa de los partidos no es que suponga un vuelco completo, pero sí prevén giros en el reparto de escaños en algunas provincias que tengan trascendencia en futuros pactos para investir al futuro presidente de Gobierno de España.

¿Qué es el CERA y el ERTA?

EL CERA es el "Censo de Españoles Residentes Ausentes en el Exterior" y el ERTA es el "Censo de Electores Residentes Temporalmente Ausentes".

¿Cuánta gente ha votado en el exterior?

El dato de participación de los españoles residentes en el extranjero no se conoce todavía, se sabrá cuando se comunique también el resultado del recuento. Sí se conocer que en el CERA figuran 2.328.261 españoles, aunque no todos habrán votado; de hecho en las elecciones de 2019 solo se contaron 149.000 sufragios. La abstención de estos electores suele ser muy alta, pero no es descartable que en estas elecciones generales haya habido un aumento de la participación debido a la eliminación del voto rogado —que exigía un trámite de solicitud del voto antes de ejercerlo— en la reforma de la ley electoral de 2022. Además, la nueva regulación les ha permitido descargarse las papeletas de votación por Internet.

¿Dónde están los españoles en el extranjero?

La mayoría viven en Argentina (434.599 personas), Francia (237.599), Estados Unidos (157.969), Cuba (152.791) y Alemania (142.537).

¿Por qué se hace ahora el recuento?

El voto CERA se contabiliza a los cinco días de las elecciones, que es cuándo, según la Ley Electoral (LOREG), se hace el escrutinio general de los votos. Es decir, toca recuento del voto extranjero este viernes 28 de julio. Y se prolongará lo que sea necesario hasta recontar los miles de votos de los españoles que viven fuera del país.

¿Dónde y a qué hora se realizará el escrutinio?

Se producirá en las juntas electorales provinciales. La sesión se inicia a las diez de la mañana en la sede del local donde ejerce sus funciones el secretario de la Junta Electoral y, al igual que ocurre en las mesas electorales, es un recuento público. La Junta Provincial no puede anular ningún acta ni voto, debiéndose limitar a verificar sin discusión alguna el recuento y la suma de los votos admitidos por las mesas, limitándose a subsanar los meros errores materiales o de hecho y los aritméticos.

¿Cuántos escaños están en juego y en qué provincias?

El recuento del CERA podría afectar a hasta doce diputados, según el escrutinio realizado el pasado domingo.

Madrid

En la provincia de Madrid, que suma 37 actas en la Cámara Alta, el PP podría hacerse con un escaño que en este momento es del PSOE, siempre que consigan 1.547 votos más que los socialistas. De los 2.328.261 españoles que residen en el extranjero, unas 375.000 personas [el 16,17% del total] votan en Madrid, por lo que el margen para arañar ese diputado es bastante estrecho.

Cantabria y Girona

En Cantabria, con 5 diputados, el PP podría hacerse con uno de los asientos de Vox, tan solo se ha quedado a 428 votos de conseguirlo. Girona, por su parte, aporta 6 actas al Congreso y según los datos oficiales del escrutinio facilitados por el Ministerio de Interior, el PP apenas necesitaría 363 votos más que Junts para arrebatar a esta formación un escaño; en esta circunscripción el PP logró 31.000 votos que fueron insuficientes para lograr un diputado. En cambio, Junts se hizo con 62.000 sufragios.



Málaga, Albacete y Castellón En el caso de Málaga, con un total de 11 escaños, el PSOE está a 3.049 votos del PP y se disputan el último escaño. En las anteriores elecciones el PSOE alcanzó 609 votos más que los populares. En Albacete, con cuatro hay 1.287 votos de distancia que separan a Vox de uno de los escaños del PSOE. En Castellón, Sumar tiene una desventaja de 5.043 respecto a Vox.

Cuenca, Huesca y Las Palmas En Cuenca, que cuenta con tres escaños en Madrid, los de Sánchez pueden hacerse con un acta del PP si le ganan en 2.802 votos. También en Huesca, otros tres, donde necesitan unos cuantos votos más: 5.664 sufragios extra. En Las Palmas, que aporta 8 diputados, Nueva Canarias puede quitar un acta al PP si consigue 3.008 votos.

Lleida, Salamanca y Ceuta En la provincia de Lleida, con cuatro escaños en el Congreso, los de Alberto Núñez Feijóo pueden ganar otro escaño si superan en 3.503 votos a los socialistas, mientras que en Ceuta el PSOE está a 1.587 de quitarle su única acta al PP. En Salamanca, que aporta cuatro escaños al Congreso, el resultado provisional ha dado tres al PP y uno al PSOE. Si los socialistas consiguieran 938 votos más que el PP del voto CERA podrían dar un vuelco y conseguirlo. Incluso Vox se ha quedado cerca, pero ellos necesitarían 1.874 votos más que el PP.

¿Cómo afectaría a la investidura?

Este recuento final puede ser decisivo en las mayorías necesarias para conformar Gobierno, ya que si el PP le arrebatase el escaño a Junts en Girona, o al PSOE en Madrid, Sánchez necesitaría el 'sí' del partido de Puigdemont para su hipotética investidura. No le valdría su abstención.

¿Qué provincias tienen más opciones de cambio?

El PP según informa Belén Sarriá, ven "factible" ganar escaño en Madrid y esto tensaría aún más las negociaciones entre socialistas y catalanes, dado que el prófugo líder de Junts ha exigido al PSOE "amnistía y autodeterminación" a cambio de su apoyo. "O logramos el voto CERA o hacemos que PNV entre en razón", opinan fuentes parlamentarias. Con la última opción casi descartada, la de que Andoni Ortuzar apoye al PP, los populares mira ahora al voto extranjero. Los populares dejan en el segundo podio la posibilidad de arrebatarle un escaño a Junts en Girona y ya en el tercer puesto del podio la posibilidad de quitarle un escaño a Vox en Cantabria.

¿Los partidos pueden impugnar este voto?

Concluido el escrutinio, los representantes de las candidaturas pueden presentar las reclamaciones que consideren oportunas ante esa misma Junta Electoral. Las reclamaciones sólo pueden referirse a las incidencias que hubieran sido recogidas en el acta de sesión de las mesas o se indiquen en el acta de sesión del escrutinio de la Junta Electoral.

¿Cuándo se sabrá el resultado?

Una vez resueltos todos los recursos, que en último término pueden llegar a la Junta Electoral Central, o bien cuando ha transcurrido el plazo para su presentación sin que se haya presentado ninguno, se efectuará la proclamación de los candidatos que han resultados electos. La Junta Electoral Central, en el plazo de cuarenta días, publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) los resultados.

¿A quién beneficia el voto exterior?

El voto en el extranjero acostumbra a beneficiar a la izquierda. Según los datos del Ministerio del Interior, el PSOE fue el partido más votado tanto en abril como en noviembre de 2019 en el extranjero.