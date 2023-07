Debate final en RTVE: verificación, datos y contexto

Los candidatos a la Presidencia del Gobierno de PSOE, Sumar y Vox, Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal, se han enfrentado este miércoles en el debate final definitivo de estas elecciones, celebrado en RTVE. El debate ha permitido a los tres candidatos confrontar posturas sobre economía, políticas sociales y pactos de Estado, entre acusaciones de mentir y manipular datos. En VerificaRTVE verificamos los principales mensajes y los datos en disputa entre los tres candidatos en un debate que no ha contado con Alberto Núñez Feijóo, que ha rechazado participar.

Bildu no votó a favor de la reforma laboral

En el primer bloque del debate, centrado en la economía, el candidato de Vox, Santiago Abascal, ha dicho que el Gobierno ha contado con el voto de favor de EH Bildu en la aprobación de la reforma laboral. “Ustedes han conseguido con sus aliados aprobar muchas cosas. De hecho, con el patriotismo de Bildu, esa fuerza política tan respetable, han aprobado ustedes una reforma laboral”. La candidata de Sumar, Yolanda Díaz, ha respondido a Abascal que “Bildu votó con usted en contra de la reforma laboral”, una afirmación que ha apoyado el candidato del PSOE, Pedro Sánchez.

La reforma laboral contó con el voto en contra de los cinco diputados de EH Bildu. En este artículo de Datos RTVE, puedes ver cómo votaron Bildu y el resto de formaciones políticas en el Congreso de los Diputados cuando se aprobó por la mínima la reforma laboral.

España no tiene actualmente la tasa de paro juvenil más baja

El candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, ha afirmado: "Nunca antes habíamos tenido tantos jóvenes empleados y la tasa de paro juvenil más baja". No es cierto. De acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), la cifra de jóvenes (menores de 25 años) ocupados en el tercer trimestre de 2005 se situó en 2.145.500 personas. El último dato disponible de jóvenes ocupados en España, correspondiente al primer trimestre de 2023, es de 1.105.400 personas.

En cuanto a la tasa de paro juvenil, la actual se sitúa en el 30% y la más baja de la serie histórica se registra en el tercer trimestre de 2006, con un 16,9%, de acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA).

No hay más trabajadores en la agricultura que nunca

La candidata de Sumar, Yolanda Díaz, ha afirmado que en España ahora mismo hay “más trabajadores en la agricultura que nunca, 750.000”. No es cierto. De acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA), el máximo histórico de ocupados en el sector agrícola se registra en el año 2008.

De acuerdo con la EPA del primer trimestre de 2023, en España hay 748.200 personas ocupadas en agricultura (pág. 18). Desde que el Instituto Nacional de Estadística publica este dato, la cifra más alta de ocupados en el sector agrícola se ha registrado en el primer trimestre del año 2008 con 870.100 personas dedicadas a la agricultura. La cifra de 750.000 trabajadores en la agricultura se ha superado en varios trimestres de diferentes años.

La inflación de vestido y calzado ha aumentado un 7%

El candidato de Vox, Santiago Abascal, ha dicho dirigiéndose a Sánchez: "Usted nos oculta que la inflación bajo su mandato ha aumentado un 16% acumulada; y en alimentación, un 31%; y un 22% en el calzado". Los dos primeros datos son ciertos pero el dato referido al calzado es incorrecto. No ha aumentado un 22%. La calculadora del Índice de Precios al Consumo (IPC) del INE muestra que la inflación en vestido y calzado desde junio de 2018 hasta junio de 2023 ha registrado un aumento del 7%. La inflación acumulada sí ha computado un incremento del 15,5% y la inflación de la alimentación ha registrado una subida del 30,1%.

El programa de Vox y el derecho a la huelga y la negociación colectiva

En el tercer bloque del debate, la candidata de Sumar, Yolanda Díaz, ha asegurado que Vox lo que defiende "en su programa" político "es prohibir las huelgas, es prohibir la negociación colectiva”. Hemos revisado el programa del partido que lidera Santiago Abascal y no refiere explícitamente que vaya a prohibir el derecho de huelga o la negociación colectiva. Sobre el derecho de huelga, Vox señala en el apartado 31 de su programa que garantizará "efectivamente el derecho al trabajo prohibiendo las acciones coactivas en las huelgas políticas” (página 22).

En relación a la negociación colectiva, el apartado 43 del programa señala que Vox acabará "con todas las subvenciones públicas para sindicatos y patronales, impidiendo que se pueda cobrar de la negociación de los ERE y ERTE” (página 26). También promete acabar con las subvenciones a "los sindicatos, partidos políticos y patronal" en el apartado 171 del documento (página 83). En el apartado 38, el programa de Vox dice que acabará con la reforma laboral vigente e impulsará una nueva con lo que define como “verdaderos agentes sociales” (página 24). En este artículo de nuestros compañeros del equipo de DatosRTVE, puedes leer y comparar los programas los programas de las 15 principales formaciones políticas que concurren a las elecciones generales del 23 de julio.

La Ley Trans y las plazas públicas reservadas a mujeres en Madrid

El candidato de Vox, Santiago Abascal, ha dicho que con la conocida como Ley Trans, “si un hombre se autopercibe de género femenino, y acaba de pasar en una localidad de Madrid, puede quitar a una mujer la plaza reservada en la función pública”. Abascal no ha concretado a qué municipio se refiere pero el caso más similar ha sucedido recientemente en la localidad de Torrelodones. En este municipio una persona pasó la prueba teórica de la oposición para ser Policía Local y cuando llegó a las pruebas físicas pidió pasarlas como mujer y se justificó presentando un documento notarial. Las autoridades locales le permitieron hacer las pruebas físicas para hombre y para mujer pero finalmente rechazaron la evaluación femenina. Te lo explicamos.

En marzo de 2023, una persona que había realizado la parte teórica de las oposiciones a Policía Local del Ayuntamiento de Torrelodones como hombre, pidió hacer las pruebas físicas como mujer. Para ello, presentó un acta notarial para tratar de justificar que se autopercibía como mujer. Las autoridades locales permitieron que hiciera la parte física para ser evaluado como hombre y como mujer pero finalmente rechazaron la evaluación femenina y calificaron únicamente la masculina. No optó por tanto a ninguna plaza reservada a mujeres. Desde el Ministerio de Igualdad explicaron que el acta del candidato no hacía referencia a la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, que entró en vigor el 1 de marzo de 2023, sino a la Ley de Identidad y Expresión de Género de la Comunidad de Madrid, aprobada en el año 2016. En VerificaRTVE hemos desmentido los bulos que sostienen que una persona puede cambiarse de sexo con un trámite en un día.

Las autonomías y los partidos políticos en el programa de Vox

En el tercer bloque del debate, Pedro Sánchez ha afirmado: “En el caso del señor Abascal y su programa electoral es que va en contra de los principios, los valores y algunos artículos de la Constitución Española. Ustedes, señor Abascal, por ejemplo, proponen ilegalizar partidos políticos, quieren derogar el Estado de las Autonomías que es el título octavo de nuestra Constitución, quieren acabar con las lenguas cooficiales”.

El programa de Vox sí incluye una referencia en su apartado 281 a la ilegalización de "los partidos políticios, asociaciones u organizaciones de cualquier tipo que persigan la destrucción de la unidad territorial de la Nación y de su soberanía”. El programa de la formación de Abascal no dice explícitamente que vaya a derogar las autonomías. Lo que sí que propone es la modificación de la ley que regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas para asegurar "la igualdad esencial entre españoles en los impuestos cedidos". En el apartado 179, el programa habla de “recuperar la unidad de mercado interior, así como las competencias económicas para el Estado”.

El programa de Vox no propone textualmente acabar con las lenguas cooficiales. El documento sí asegura en el apartado 5 que el partido garantizará "el uso del español en todo el territorio nacional” y se compromete a “suprimir cualquier forma de discriminación entre los españoles por razón de la lengua”. En el punto 106, el programa señala que Vox presionará "para que el desconocimiento de las lenguas regionales no sea en ningún caso un impedimento para el acceso por oposición a plazas de personal sanitario", garantizando que "el único requisito en materia de lengua sea el conocimiento del español”.

Los asesinatos de mujeres han bajado desde la entrada en vigor de la Ley de Violencia de Género

Santiago Abascal ha recriminado a Pedro Sánchez que “basándose en una ideología que es perniciosa y que borra a la mujer, que es la ideología de género, han aprobado tres leyes inspiradas en esa ideología: la Ley Trans, la Ley del Sí es sí, y la Ley llamada contra la Violencia de Género, una ley que no reduce los asesinatos de mujeres, una ley de coste millonario que no logra combatir de verdad la violencia contra las mujeres”.

Las víctimas mortales por violencia machista se han reducido desde la entrada en vigor en enero de 2005 de la Ley contra la Violencia de Género, según las cifras oficiales publicadas por el Ministerio de Igualdad. En 2004, en España fueron asesinadas 72 mujeres a manos de sus parejas o exparejas. En 2005, el año en que entra en vigor la norma tras su aprobación en diciembre del año anterior, la cifra se redujo a 57 víctimas mortales. El año 2022 se cierra con 49 mujeres asesinadas, lo que representa uno de los años con menor número de víctimas mortales por violencia machista, junto a 2016 y 2021. A fecha de 10 de julio de 2023, última actualización de datos hasta la fecha de publicación de este artículo, el balance registra 28 mujeres asesinadas en España.

Los datos de las denuncias de violencia de género

Pedro Sánchez ha echado en cara a Santiago Abascal que diga que no existe la violencia de género y ha señalado que “solo" en 2022 se presentaron en España "180.000 denuncias". "Cada día se presentan de media 500 denuncias por violencia de género. Usted dice que no existe, que son falsas”, ha afirmado, a lo que el líder de Vox ha contestado: “Usted ha dicho el número de denuncias que se presentaron. No ha dicho cuántas se archivaron, cuántas se sobreseyeron. Eso no lo ha dicho”.

El dato de denuncias por delitos de violencia de género aportado por Sánchez es cierto. El Consejo General del Poder Judicial recoge en el Informe Anual sobre Violencia de Género de 2022 un total de 182.073 denuncias por violencia de género. Esta cifra representa una media de 499 denuncias al día. El estudio no incluye cifras de denuncias archivadas ni de procedimientos sobreseídos, lo que impide verificar dichos registros.